Revelan que Néstor Gorosito 'borró' a Jesús Castillo de Alianza Lima porque le habría increpado por "defender a los que salen de noche"

De acuerdo al exfutbolista Carlos Galván, el volante de 29 años, que no disputa un partido oficial desde julio, confrontó al técnico argentino durante un entrenamiento de Alianza Lima.

Jesús Castillo en uno de los jugadores más experimentados de Alianza Lima. Foto: composición LR/AFP
Alianza Lima afronta un duro momento en la temporada. Luego de ser eliminado por al U. de Chile de la Copa Sudamericana, el equipo íntimo puso todas sus fichas en el partido frente a Cienciano por la Liga 1; sin embargo, cayó en la ciudad imperial y complicó sus chances de ganar el Torneo Clausura y pelear por el título nacional.

En medio de este panorama, en la reciente edición del programa 'A Presión' se empezó a debatir sobre el presente de lso íntimos y los jugadores que perdieron protagonismo; entre los nombres mencionados resaltó el volante Jesús Castillo, quien no disputa un partido oficial desde finales de julio.

Galván revela por qué Gorosito habría 'borrado' a Jesús Castillo

Mientras se analizaba la poca participación que tuvieron futbolistas como Piero Cari y Jesús Castillo en las últimas semanas, el exdefensor Carlos Galván sorprendió al mencionar el motivo por el que Néstor Gorosito habría 'borrado' al pivote de 29 años de Alianza Lima. "Si a Castillo lo juzgan porque le dijo algo al profesor (Gorosito) y nunca más lo pusieron...", mencionó en un primer momento el argentino.

El exdefensor de Universitario señaló cómo se produjo el cruce entre el mediocampista y el DT. "Él no tenía que ir a un entrenamiento, pero igual fue a entrenar. Tenía libre, pero fue a entrenador igual", explicó. Asimismo, reveló que Castillo le hizo un fuerte reclamo a 'Pipo': "Defiendes a los que salen de noche y no me vas a defender a mí".

¿Desde cuándo no juega Jesús Castillo en Alianza Lima?

El último encuentro que jugó el volante peruano fue el 31 de julio ante Juan Pablo II por la Liga 1. Desde ese momento, el exjugador de Cantolao se perdió 8 partidos entre Copa Sudamericana y Torneo Clausura.

