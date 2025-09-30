HOYSuscripcion LR Focus

Reimond Manco apunta a Fondo Blanquiazul tras problemas internos de Alianza Lima: "No puedes llevar a un youtuber al chárter solo porque habla bien”

El exfutbolista del PSV, Reimond Manco, señaló que la presencia de un youtuber en la delegación de Alianza Lima es un ejemplo de malas decisiones que podrían haber influido en el rendimiento del equipo.

Reimond Manco criticó que se llevara a un youtuber en el chárter de Alianza Lima y apuntó al Fondo Blanquiazul por problemas internos del equipo.
Reimond Manco criticó que se llevara a un youtuber en el chárter de Alianza Lima y apuntó al Fondo Blanquiazul por problemas internos del equipo. | Foto: Composición LR/ YouTube de Manco TV

Durante la emisión del último programa 'Línea de 5', Reimond Manco causó polémica al hablar sobre los problemas que atraviesa Alianza Lima. Tras la reciente eliminación ante Universidad de Chile por la Copa Sudamericana y la dura derrota frente a Cienciano del Cusco por la Liga 1, el exfutbolista del PSV señaló que los inconvenientes dentro del campo de juego son una muestra de las malas decisiones que el equipo ha tomado. "Es evidente. No puedes ir a Chile, viajar en chárter y llevarte a un youtuber solo porque habla bien del Fondo Blanquiazul".

Asimismo, Manco expresó que no le parecía correcto que al youtuber lo ubicaran en zona mixta como si fuera parte de la delegación. Para el conductor, esta era una de las causas del mal manejo. "Me da qué pensar, porque por ahí se pueden estar filtrando las noticias, se pueden estar filtrando las cosas, porque tienes al enemigo dentro", señaló.

PUEDES VER: Revelan 5 nombres encontrados en lista de Manuel Barreto y tensa charla de Jean Ferrari con jugadores de Perú: "Ahora se harán las cosas bien"

lr.pe

¿Qué dijo Reimond Manco sobre los problemas que está pasando Alianza Lima?

Reimond Manco también advirtió que podrían surgir más problemas que aún no se conocen. "Llevar en un chárter a una persona que no tiene cargo en el club, solo porque es asalariado del Fondo Blanquiazul, me parece ilógico; es entrar en la porquería que existe en este tipo de medios", finalizó.

Alianza Lima se ubica en el sexto lugar del Torneo Clausura de la Liga 1 con 15 puntos, a nueve del líder Universitario de Deportes. El club 'íntimo' jugará ante Atlético Grau el 1 de octubre en el estadio Alejandro Villanueva, a las 8.30 p. m., por la fecha 12 del torneo local.

