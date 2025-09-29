Cienciano del Cusco obtuvo tres puntos importantes para mantenerse en la zona media de la tabla del Torneo Clausura, tras vencer 2-1 a Alianza Lima en un partido clave para los blanquiazules, quienes venían de ser eliminados de la Copa Sudamericana frente a U. de Chile. Con este resultado, los cusqueños se ubican en el séptimo lugar, mientras que los íntimos caen al sexto.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que, tras el partido, el club cusqueño publicó dos imágenes con tono sarcástico sobre su triunfo. En una de ellas se observaba al burro y a la gallina negra, mascotas de ambos equipos, donde la gallina aparecía triste ante la mirada desafiante del burro. La imagen estuvo acompañada de emojis de una copa y del gesto de silencio. Además, en otra publicación escribieron la frase: “puro biri biri”.

Cienciano publica sarcástico post tras victoria frente a Alianza Lima

Tras la victoria, Cienciano publicó una imagen de su mascota junto a la de Alianza, acompañada de emojis. Esto generó diversas reacciones entre los hinchas.

Publicación de Cienciano. Foto: vía X

En otro momento, el equipo rojo puso la foto de Alejandro Hohberg y Cristian Neira con la siguiente frase: "Puro biri biri".

"Puro biri biri", publicó el equipo rojo. Foto: vía X

¿Quién fue el mejor jugador del partido entre Cienciano y Alianza Lima?

Alejandro Hohberg fue elegido como el mejor jugador del partido, obteniendo una calificación de 8.7. Quien aportó con un gol durante el desarrollo del encuentro. El club destacó su desempeño y la calidad mostrada en el encuentro.