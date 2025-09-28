Universitario derrotó 3-2 a Cusco FC en un dramático partido, en el Estadio Monumental, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El bicampeón de la Liga 1 superó a su rival directo en la tabla de posiciones y recuperó la cima del último certamen de la temporada. Sin duda, un gran paso que lo pone muy cerca del tercer título nacional. El duelo fue parejo de inicio a fin, pero apareció Álex Valera para salvar a la 'U'.

El goleador 'crema' apareció en su máximo esplendor para anotar un 'doblete' y darle el triunfo al vigente campeón del fútbol peruano. Asimismo, Cusco FC descontó, pero no le alcanzó y murió de pie. Por este motivo, el volante Jairo Vélez compartió sus sensaciones con la prensa.

¿Qué dijo Jairo Vélez sobre Álex Valera y el triunfo de Universitario ante Cusco FC ?

Jairo Vélez no pudo ocultar su felicidad, tras un importante triunfo en un partido directo por el Torneo Clausura. "Contento por Alex Valera, es el goleador y hay que disfrutarlo. Queda mucho, vamos partido a partido, ya estamos pensando en Alianza Atlético Sullana. Todavía no puedo hablar de mi renovación, pero estoy muy feliz", reveló el volante de Universitario en zona mixta.

"Siempre es importante arrancar y trato de aprovechar los minutos que me da Jorge Fossati, la confianza que me da el profe es clave, pero lo más importante es que el equipo esté bien en el Torneo Clausura", apuntó un emocionado Jairo Vélez la ronda de preguntas.

¿En qué fecha del Torneo Clausura podría salir tricampeón Universitario?

Considerando el escenario más favorable para Universitario de Deportes, es decir, sumando la mayor cantidad de puntos posible y sus rivales lo mínimo, la consagración de la 'U' podría darse en tres jornadas más, es decir, en la fecha 14, la cual está programada para la quincena de octubre. Por el momento, ya hay fechas y horarios confirmados para los tres siguientes juegos del elenco dirigido por Jorge Fossati en la recta final del Torneo Clausura 2025.