HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     
Deportes

Jairo Vélez se rinde ante Álex Valera por sus goles con Universitario a Cusco FC: "Es el goleador, hay que disfrutarlo"

El volante expresó su alegría por el rendimiento de Valera, enfatizando la importancia de cada partido en la lucha por el título. Universitario se mantiene enfocado en el tricampeonato.

Jairo Vélez elogió a Álex Valera luego del triunfo ante Cusco FC. Foto: Lr/Gol Perú
Jairo Vélez elogió a Álex Valera luego del triunfo ante Cusco FC. Foto: Lr/Gol Perú

Universitario derrotó 3-2 a Cusco FC en un dramático partido, en el Estadio Monumental, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. El bicampeón de la Liga 1 superó a su rival directo en la tabla de posiciones y recuperó la cima del último certamen de la temporada. Sin duda, un gran paso que lo pone muy cerca del tercer título nacional. El duelo fue parejo de inicio a fin, pero apareció Álex Valera para salvar a la 'U'.

El goleador 'crema' apareció en su máximo esplendor para anotar un 'doblete' y darle el triunfo al vigente campeón del fútbol peruano. Asimismo, Cusco FC descontó, pero no le alcanzó y murió de pie. Por este motivo, el volante Jairo Vélez compartió sus sensaciones con la prensa.

PUEDES VER: Diego Penny arremete contra Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Kevin Quevedo: "No salgas después a despotricar"

lr.pe

¿Qué dijo Jairo Vélez sobre Álex Valera y el triunfo de Universitario ante Cusco FC ?

Jairo Vélez no pudo ocultar su felicidad, tras un importante triunfo en un partido directo por el Torneo Clausura. "Contento por Alex Valera, es el goleador y hay que disfrutarlo. Queda mucho, vamos partido a partido, ya estamos pensando en Alianza Atlético Sullana. Todavía no puedo hablar de mi renovación, pero estoy muy feliz", reveló el volante de Universitario en zona mixta.

"Siempre es importante arrancar y trato de aprovechar los minutos que me da Jorge Fossati, la confianza que me da el profe es clave, pero lo más importante es que el equipo esté bien en el Torneo Clausura", apuntó un emocionado Jairo Vélez la ronda de preguntas.

PUEDES VER: Diego Rebagliati lanza advertencia a Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Pedro Aquino: "Puede generar problemas en la interna"

lr.pe

¿En qué fecha del Torneo Clausura podría salir tricampeón Universitario?

Considerando el escenario más favorable para Universitario de Deportes, es decir, sumando la mayor cantidad de puntos posible y sus rivales lo mínimo, la consagración de la 'U' podría darse en tres jornadas más, es decir, en la fecha 14, la cual está programada para la quincena de octubre. Por el momento, ya hay fechas y horarios confirmados para los tres siguientes juegos del elenco dirigido por Jorge Fossati en la recta final del Torneo Clausura 2025.

  • Fecha 12: Alianza Atlético vs Universitario | miércoles 1 de octubre (6.00 p. m.)
  • Fecha 13: Universitario vs Juan Pablo II | domingo 5 de octubre (6.00 p. m.)
  • Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | miércoles 15 de octubre (8.00 p. m.).

Notas relacionadas
Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: "Esperemos que la 'U' pueda caer"

Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: "Esperemos que la 'U' pueda caer"

LEER MÁS
Jorge Fossati sobre penal cobrado a Cusco FC que complicó a Universitario: "Hoy hay uno clarísimo a Williams Riveros"

Jorge Fossati sobre penal cobrado a Cusco FC que complicó a Universitario: "Hoy hay uno clarísimo a Williams Riveros"

LEER MÁS
Universitario se perfila como tricampeón de la Liga 1: ¿en qué fecha del Torneo Clausura 2025 podría lograrlo?

Universitario se perfila como tricampeón de la Liga 1: ¿en qué fecha del Torneo Clausura 2025 podría lograrlo?

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Italia venció 3-1 a Bulgaria y es el nuevo campeón del Mundial de Vóley Masculino 2025

Italia venció 3-1 a Bulgaria y es el nuevo campeón del Mundial de Vóley Masculino 2025

LEER MÁS
Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: "Esperemos que la 'U' pueda caer"

Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: "Esperemos que la 'U' pueda caer"

LEER MÁS
José Carabalí no se marea con triunfo 3-2 de Universitario y quedarse en la cima de la Liga 1: "Nos está faltando concretar"

José Carabalí no se marea con triunfo 3-2 de Universitario y quedarse en la cima de la Liga 1: "Nos está faltando concretar"

LEER MÁS
Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO y EN DIRECTO HOY: horario y dónde ver el partido por LaLiga de España 2025-26

Barcelona vs Real Sociedad EN VIVO y EN DIRECTO HOY: horario y dónde ver el partido por LaLiga de España 2025-26

LEER MÁS
Diego Rebagliati lanza advertencia a Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Pedro Aquino: "Puede generar problemas en la interna"

Diego Rebagliati lanza advertencia a Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Pedro Aquino: "Puede generar problemas en la interna"

LEER MÁS
Diego Penny arremete contra Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Kevin Quevedo: "No salgas después a despotricar"

Diego Penny arremete contra Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Kevin Quevedo: "No salgas después a despotricar"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Deportes

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota