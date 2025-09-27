Universitario de Deportes no saca el pie del acelerador en la carrera por ganar el Torneo Clausura 2025. Con la victoria sobre Cusco FC por la jornada 11, el equipo crema se reafirmó como el único líder de la tabla de posiciones y máximo candidato a ser campeón de este certamen, lo cual le daría automáticamente el título de la Liga 1 2025 y el tricampeonato del fútbol peruano.

Gracias a su gran ventaja de puntos, la 'U' depende de sí misma para quedarse con la gloria. A falta de solo ocho fechas más (siete partidos), los estudiantiles podrían concretar el gran objetivo más temprano que tarde, si todos los resultados se alinean a su favor.

¿En qué fecha del Torneo Clausura podría salir tricampeón Universitario?

Considerando el escenario más favorable para Universitario, es decir, sumando la mayor cantidad de puntos posible y sus rivales lo mínimo, la consagración de los cremas podría darse en tres jornadas más, es decir, en la fecha 14, la cual está programada para la quincena de octubre.

En esta simulación, la 'U' ganaría sus tres siguientes partidos, mientras que Cusco FC, su más inmediato perseguidor, perdería cuatro (o bien caería en tres y empataría uno, ante Deportivo Garcilaso). De esta forma, los merengues sumarían 33 puntos y los cusqueños se quedarían con 19 o 20, una diferencia matemáticamente imposible de remontar en las jornadas restantes, en las cuales solo se podrá conseguir 12 puntos más como máximo).

De más está decir que, al igual que los guerreros dorados, cuadros como Garcilaso, Sporting Cristal, ADT y Alianza Lima también deben perder en sus próximos partidos o empatar si se enfrentan entre sí para que se produzca este desenlace beneficioso para el conjunto de Ate.

Próximos partidos de Universitario

Por el momento, ya hay fechas y horarios confirmados para los tres siguientes juegos del elenco dirigido por Jorge Fossati.