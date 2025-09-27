HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Ocho heridos por represión policial durante manifestaciones
Ocho heridos por represión policial durante manifestaciones      Ocho heridos por represión policial durante manifestaciones      Ocho heridos por represión policial durante manifestaciones      
Fútbol Peruano

Jorge Fossati sobre penal cobrado a Cusco FC que complicó a Universitario: "Hoy hay uno clarísimo a Williams Riveros"

El técnico de Universitario consideró que 'Tarzán' sufrió una falta parecida a la que cometió Matías Di Benedetto, la cual terminó en el segundo gol de los cusqueños.

Jorge Fossati ya salió campeón nacional con Universitario en el 2023. Foto: captura de GOLPERU
Jorge Fossati ya salió campeón nacional con Universitario en el 2023. Foto: captura de GOLPERU

Universitario le ganó con autoridad a Cusco FC en un choque decisivo para las chances de ambos clubes en el Torneo Clausura. Aunque los cremas dominaron de inicio a fin, el cuadro imperial supo hacer daño con un tanto de cabeza de Facundo Callejo y otro convertido por Juan Tévez desde el punto penal para el 3-2 final.

Acerca de la jugada que derivó en el segundo gol de los cusqueños, el técnico Jorge Fossati dejó entrever que, así como el contacto entre Matías Di Benedetto y un rival fue sancionado con la pena máxima, otro empujón a Williams Riveros en el área también podría haber sido revisado con la misma rigurosidad.

PUEDES VER: DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a las acusaciones de 'echarse' contra Universitario: 'Me da mucha bronca'

lr.pe

Fossati sobre penal de Di Benedetto: "La marca se presta a empujones"

"No vi el video todavía. La del penal sancionado a Matías (Di Benedetto), estoy muy limpio de alguien que me estorbara la visión. Yo veo con claridad que hay un toque de Matías y el VAR más que nada entendió... lo habrá hecho ver un ángulo que el árbitro no vio", declaró el 'Nonno' en conferencia de prensa.

"No discuto si fue o no fue penal. Si vamos a un reglamento puro y duro y es considerado carga ilícita, solo me gustaría que viéramos no solo en este partido. La marca a hombre se presta para empujones y no sé si lo tomen como que es normal y se puede, porque por partido hay más de uno, seguro. Hoy hay uno clarísimo a Williams Riveros y me someto a todas las cámaras. Miren desde donde quieran y van a ver que es bastante más que aquello (penal de Di Benedetto)", agregó.

PUEDES VER: Universitario se perfila como tricampeón de la Liga 1: ¿en qué fecha del Torneo Clausura 2025 podría lograrlo?

lr.pe

Acerca de lo que significa esta victoria en la lucha de Universitario por el título, Fossati aseguró que el encuentro no era definitorio, pero sí representaba un paso importante. "Este partido no definía nada, pero sí el ganarlo era un gran paso que dábamos precisamente por ser un rival directo", dijo el DT.

Notas relacionadas
DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a las acusaciones de 'echarse' contra Universitario: "Me da mucha bronca"

DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a las acusaciones de 'echarse' contra Universitario: "Me da mucha bronca"

LEER MÁS
Universitario se perfila como tricampeón de la Liga 1: ¿en qué fecha del Torneo Clausura 2025 podría lograrlo?

Universitario se perfila como tricampeón de la Liga 1: ¿en qué fecha del Torneo Clausura 2025 podría lograrlo?

LEER MÁS
Universitario mira a todos desde arriba: venció 3-2 a Cusco FC y sigue en la punta del Torneo Clausura

Universitario mira a todos desde arriba: venció 3-2 a Cusco FC y sigue en la punta del Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a las acusaciones de 'echarse' contra Universitario: "Me da mucha bronca"

DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a las acusaciones de 'echarse' contra Universitario: "Me da mucha bronca"

LEER MÁS
Universitario mira a todos desde arriba: venció 3-2 a Cusco FC y sigue en la punta del Torneo Clausura

Universitario mira a todos desde arriba: venció 3-2 a Cusco FC y sigue en la punta del Torneo Clausura

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: Universitario derrotó a Cusco FC y es el único puntero del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: Universitario derrotó a Cusco FC y es el único puntero del Torneo Clausura

LEER MÁS
Jesús Castillo lanza sorpresivo mensaje tras saber que no jugará el Alianza Lima - Cienciano por el Clausura

Jesús Castillo lanza sorpresivo mensaje tras saber que no jugará el Alianza Lima - Cienciano por el Clausura

LEER MÁS
Universitario se perfila como tricampeón de la Liga 1: ¿en qué fecha del Torneo Clausura 2025 podría lograrlo?

Universitario se perfila como tricampeón de la Liga 1: ¿en qué fecha del Torneo Clausura 2025 podría lograrlo?

LEER MÁS
Roberto Mosquera se pronuncia tras derrota agónica de Alianza Universidad que quedó cerca del descenso: "No tengo una vara mágica"

Roberto Mosquera se pronuncia tras derrota agónica de Alianza Universidad que quedó cerca del descenso: "No tengo una vara mágica"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Fútbol Peruano

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys tras ultimátum de la barra: "Cuando no eres bien recibido..."

Julio César Uribe propone a entrenador de la Copa Perú para ser DT de la selección peruana: “Sabe lo que es la lucha”

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota