Universitario le ganó con autoridad a Cusco FC en un choque decisivo para las chances de ambos clubes en el Torneo Clausura. Aunque los cremas dominaron de inicio a fin, el cuadro imperial supo hacer daño con un tanto de cabeza de Facundo Callejo y otro convertido por Juan Tévez desde el punto penal para el 3-2 final.

Acerca de la jugada que derivó en el segundo gol de los cusqueños, el técnico Jorge Fossati dejó entrever que, así como el contacto entre Matías Di Benedetto y un rival fue sancionado con la pena máxima, otro empujón a Williams Riveros en el área también podría haber sido revisado con la misma rigurosidad.

Fossati sobre penal de Di Benedetto: "La marca se presta a empujones"

"No vi el video todavía. La del penal sancionado a Matías (Di Benedetto), estoy muy limpio de alguien que me estorbara la visión. Yo veo con claridad que hay un toque de Matías y el VAR más que nada entendió... lo habrá hecho ver un ángulo que el árbitro no vio", declaró el 'Nonno' en conferencia de prensa.

"No discuto si fue o no fue penal. Si vamos a un reglamento puro y duro y es considerado carga ilícita, solo me gustaría que viéramos no solo en este partido. La marca a hombre se presta para empujones y no sé si lo tomen como que es normal y se puede, porque por partido hay más de uno, seguro. Hoy hay uno clarísimo a Williams Riveros y me someto a todas las cámaras. Miren desde donde quieran y van a ver que es bastante más que aquello (penal de Di Benedetto)", agregó.

Acerca de lo que significa esta victoria en la lucha de Universitario por el título, Fossati aseguró que el encuentro no era definitorio, pero sí representaba un paso importante. "Este partido no definía nada, pero sí el ganarlo era un gran paso que dábamos precisamente por ser un rival directo", dijo el DT.