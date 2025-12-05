La Navidad 2025 ya llegó a Lima con una de las agendas más completas de los últimos años, como shows navideños, musicales, obras de teatro, ballet, experiencias inmersivas, la tradicional Casa de Papá Noel y propuestas tecnológicas pensadas para grandes y chicos. Pero eso no es todo, la celebración de fin de año promete llenarse de arte, tradición y entretenimiento, con eventos para todos los gustos, que van desde producciones de gran formato hasta actividades familiares que buscan renovar el espíritu navideño.

Ropoponpom: el musical navideño con Almendra Gomelsky

El musical Ropoponpom, liderado por Almendra Gomelsky, se presenta todos los sábados, domingos y feriados hasta el 28 de diciembre. La propuesta destaca por su formato inmersivo y la participación de más de 40 artistas en escena, bajo la dirección artística de Pepe Corzo y la producción de Macanudo Producciones. El espectáculo sumará presentaciones especiales por feriado el lunes 8 y martes 9 de diciembre, a las 3:00 p. m. y 6:00 p. m.

Está conformado por tres espacios complementarios: la Villa Ropoponpom, abierta al público; la Experiencia Inmersiva del Show con Papá Noel, de lunes a viernes; y el Show Musical, programado para los sábados y domingos. Las entradas están disponibles en Teleticket desde S/ 35.

Hija Noel: Kortas del Teatro Barranco

Papá Noel tuvo un desliz hace unos años atrás lo que provocó que tuviera un hijo fuera del matrimonio. 24 años después, Nando, el hijo, lo encierra en la sala donde se encuentran para pedirle parte de la herencia y bienes. La obra, de formato corto, fue escrita por Luisito Fernández y dirigida por Manchi Ramírez, y cuenta con las actuaciones de Gian Loli y Mellanie Elguera.

Se presentará los martes 9 y 16 de diciembre a las 8:00 p. m. en el Teatro Barranco (Av. Almte. Miguel Grau 701). Las entradas pueden adquirirse a través de Passline.

Villa Navideña: tradición y tecnología para toda la familia

La 'Villa Navideña: vuelve la ilusión’ abrirá el sábado 6 de diciembre en Mall del Sur y el 7 de diciembre en Plaza Norte. Grandes y chicos podrá interactuar con Papá Noel, el Grinch, así como disfrutar de la Zona de Nieve, entre otras actividades. La gran novedad de este año es la incorporación de una aventura inmersiva con lentes de realidad mixta que integra árboles brillantes, nieve y criaturas mágicas.

Atenderá de lunes a viernes de 3:00 p.m. a 10:00 p.m., y sábados, domingos y feriados de 12:00 m. a 10:00 p.m., con excepción del 24 y 31 de diciembre que no habrá atención. El ingreso es gratuito para menores de 3 años; el precio general es de S/ 30 y S/ 25 para usuarios con Tarjeta W. Las entradas están disponibles en joinnus.pe.

El Cascanueces: un clásico de fin de año en dos versiones

El clásico cuento de hadas y ballet 'Cascanueces' revive la historia de Clara y su muñeco Cascanueces con la música de Piotr Ilich Tchaikovski, convertida en una tradición navideña en todo el mundo. Basado en el relato “El Cascanueces y el Rey de los Ratones” de E. T. A. Hoffmann, adaptado por Alexandre Dumas, este espectáculo tendrá dos puestas en escena en Lima.

El Teatro Municipal de Lima presentará una puesta en escena del 'Cascanueces' a cargo del Ballet Clásico de San Petersburgo, protagonizado por Alexander Volchkov, Primer Bailarín del Teatro Bolshói, y Mariia Tamilova, Primera Bailarina del Ballet Y. Grigorovich. Ambos, reconocidos a nivel mundial, se reunirá por primera vez en el Perú. Las entradas están disponibles en Teleticket desde los S/ 20.

El Teatro Plaza Norte presentará una versión con orquesta sinfónica en vivo los días 13 y 14 de diciembre a las 6 p.m. Esta producción, dirigida por Leo Casteran y bajo la batuta de Eduardo Choque, reunirá a más de 140 artistas en escena, incluyendo 60 músicos, un coro infantil y más de 80 bailarines de la escuela Inside Ballet. Las entradas están disponibles en Teleticket desde S/ 69.

Sinfonía por el Perú: musical 'Siete Estrellas’

El espectáculo musical 'Siete Estrellas’, a cargo la orquesta y coro infantil de Sinfonía por el Perú, se presentará el jueves 18 y viernes 19 de diciembre a las 8:00 p.m. en el Teatro NOS PUCP de San Isidro. La obra, escrita por Mateo Chiarella y dirigida escénicamente por Fernando Castro, combina escenas teatrales con piezas orquestales y villancicos clásicos, interpretados por más de cien artistas bajo la dirección de José Zamora y Marianela Vale. Las entradas están disponibles en Joinnus desde S/ 30.

La Casa de Papá Noel: experiencia interactiva en Costa 21

La Casa de Papá Noel regresa a Multiespacio Costa 21 del 10 al 23 de diciembre con una experiencia inmersiva que incluye la fábrica de juguetes, la cocina de Mamá Noela, la habitación de Papá Noel y los espacios de los duendes. Hadas, cascanueces, el Grinch y Papá Noel forman parte del recorrido. Las funciones son cada 60 minutos, de 2 p.m. a 8 p.m., y las entradas están disponibles en Teleticket desde S/ 32.