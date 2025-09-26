HOYSuscripcion LR Focus

Diego Rebagliati lanza advertencia a Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Pedro Aquino: "Puede generar problemas en la interna"

El experimentado comentarista deportivo cuestionó las decisiones y las declaraciones expuestas por Néstor Gorosito en Alianza Lima, tras perder en Copa Sudamericana.

Diego Rebagliati cuestionó las declaraciones de Néstor Gorosito. Foto: Lr/Movistar

Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana, tras perder 3-1 ante Universidad de Chile en cuartos de final. El conjunto de Néstor Gorosito peleó hasta el final en Coquimbo, aunque no le alcanzó por el resultado global. El 'Pipo', en conferencia de prensa, analizó el duro resultado y tuvo picantes declaraciones sobre algunos jugadores del popular club de la Liga 1.

U de Chile sorprendió al cuadro peruano a los 5 minutos con un golazo de Lucas Assadi y a los 51 minutos apareció Javier Altamirano para poner contra las cuerdas al conjunto limeño. El DT aliancista se demoró en replantear el partido y metió a Kevin Quevedo en la recta final del segundo tiempo.

PUEDES VER: Próximo partido de Alianza Lima: ¿cuándo juega contra Cienciano por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025?

lr.pe

¿Qué dijo Diego Rebagliati sobre las declaraciones de Néstor Gorosito a Pedro Aquino?

"Considero que la suplencia de Kevin Quevedo fue un tema fuera de la cancha, pero en el caso de Pedro Aquino es diferente. Gorosito tenía la idea que juegue Burlamaqui por la falta de minutos que ostentaba Aquino. En realidad, no juega 90 minutos desde marzo 2024. Por este motivo, me parece que estaba justificando sus decisiones luego de la derrota. Gorosito, en conferencia de prensa, hizo público a Quevedo y Pedro Aquino. Ese nivel de sinceridad le puede generar problemas al nivel del plantel o en la interna.

PUEDES VER: Pelea entre Silvio Valencia y 'Chevaristo' por eliminación de Alianza Lima cruzó fronteras: así reaccionó la prensa chilena

lr.pe

Néstor Gorosito revela provocación tras eliminación de Alianza Lima

En conferencia de prensa, Néstor Gorosito afirmó que un sujeto, que no logró identificar completamente, lanzó una serie de frases ofensivas hacia los integrantes de la institución victoriana.

"Un señor de barba... Entre los jugadores no hubo nada y entre el cuerpo técnico tampoco. Un señor de acá cargó, un flaco alto, no sé si es el presidente o quién, dijo 'Váyanse para casita (...). Desubicado, porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el cu** en Argentina. No sé quién es el señor, no tengo idea, si es un directivo tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia, que no conduce a nada", indicó.

PUEDES VER: Alineaciones Universitario contra Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

lr.pe

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

El siguiente encuentro de los de Néstor Gorosito será este domingo 28 de septiembre contra Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega. El partido, por la fecha 11 del Clausura, se jugará desde las 6.00 p. m. (hora local).

