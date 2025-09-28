Universitario de Deportes logró una importante victoria frente a Cusco FC. El pasado domingo 27, ambos equipos se enfrentaron por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, en un partidazo que terminó 3-2 a favor del conjunto crema, que con este resultado reafirma su posición en la tabla.

Álvaro Ampuero, actual jugador del cuadro cusqueño y con pasado en la 'U', conversó con los medios y brindó su análisis sobre la derrota. Señaló que los planes no salieron como se habían preparado. No obstante, reconoció el esfuerzo del rival y sorprendió al manifestar que en algún momento Universitario podría caer derrotado, lo que permitiría acortar diferencias en la tabla.

¿Qué dijo Álvaro Ampuero tras derrota frente a Universitario?

"La verdad que cuesta cuando los goles vienen así. No era algo que teníamos en mente, queríamos evitar goles de jugada de ataque, porque tienen un ataque de peso, pero los goles de pelota parada nos descuadraron. El equipo intentó, levantamos, lo tuvimos ahí al final, pero bueno. Fue un partido duro, felicitar a la 'U' y a nosotros solo nos queda seguir trabajando que todavía queda mucho y estamos ahí", explicó Ampuero en un primer momento.

"Nos faltó ser profundos, por ahí llegar tocando como lo hacemos siempre. Hoy no fue así, se dieron los goles de otra manera, pero el penal nos cayó como un baldazo de agua fría, y remontar dos goles acá es complicado. Pudimos remontar uno, pero nos faltó tiempo", agregó.

Ampuero también manifestó su satisfacción por volver a encontrarse con excompañeros como Andy Polo y Edison Flores, además de alegrarse por el buen presente de su exclub, aunque recalcó que su compromiso está con el conjunto ‘Dorado’.

"Amigos que deja el club (Polo y Flores). La verdad tengo muchos amigos, la gente que trabaja, me da gusto que el club esté así hoy en día. Ahora me debo a Cusco, muy agradecido con Cusco, y creo que es un club que está haciendo las cosas bien, así que contento", expreso el jugador de Cusco FC.

"Falta mucho, esperemos que la 'U' se pueda caer. Es un equipo sólido, pero los partidos hay que jugarlos. Nos pasó a nosotros con ADT, que no estaba en los planes la derrota. Estamos en la pelea, no nos vamos a rendir. Somos un plantel corto, pero que lucha siempre en todas las canchas", finalizó.

¿Cómo le fue a Álvaro Ampuero en Universitario?

Durante su etapa en Universitario, Álvaro Ampuero disputó 76 partidos oficiales, en los que aportó con 5 goles y 9 asistencias, acumulando un total de 5.668 minutos con la camiseta crema.