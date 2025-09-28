HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: "Esperemos que la 'U' pueda caer"

El exjugador de Universitario admitió que los goles a balón detenido fueron determinantes en el resultado. No obstante, aseguró que continuarán trabajando para alcanzar sus objetivos en el Torneo Clausura.

Álvaro Ampuero espera que Universitario pueda ceder puntos. Foto: composición LR/ captura GolPerú
Álvaro Ampuero espera que Universitario pueda ceder puntos. Foto: composición LR/ captura GolPerú

Universitario de Deportes logró una importante victoria frente a Cusco FC. El pasado domingo 27, ambos equipos se enfrentaron por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1, en un partidazo que terminó 3-2 a favor del conjunto crema, que con este resultado reafirma su posición en la tabla.

Álvaro Ampuero, actual jugador del cuadro cusqueño y con pasado en la 'U', conversó con los medios y brindó su análisis sobre la derrota. Señaló que los planes no salieron como se habían preparado. No obstante, reconoció el esfuerzo del rival y sorprendió al manifestar que en algún momento Universitario podría caer derrotado, lo que permitiría acortar diferencias en la tabla.

PUEDES VER: DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a las acusaciones de 'echarse' contra Universitario: "Me da mucha bronca"

lr.pe

¿Qué dijo Álvaro Ampuero tras derrota frente a Universitario?

"La verdad que cuesta cuando los goles vienen así. No era algo que teníamos en mente, queríamos evitar goles de jugada de ataque, porque tienen un ataque de peso, pero los goles de pelota parada nos descuadraron. El equipo intentó, levantamos, lo tuvimos ahí al final, pero bueno. Fue un partido duro, felicitar a la 'U' y a nosotros solo nos queda seguir trabajando que todavía queda mucho y estamos ahí", explicó Ampuero en un primer momento.

"Nos faltó ser profundos, por ahí llegar tocando como lo hacemos siempre. Hoy no fue así, se dieron los goles de otra manera, pero el penal nos cayó como un baldazo de agua fría, y remontar dos goles acá es complicado. Pudimos remontar uno, pero nos faltó tiempo", agregó.

Ampuero también manifestó su satisfacción por volver a encontrarse con excompañeros como Andy Polo y Edison Flores, además de alegrarse por el buen presente de su exclub, aunque recalcó que su compromiso está con el conjunto ‘Dorado’.

"Amigos que deja el club (Polo y Flores). La verdad tengo muchos amigos, la gente que trabaja, me da gusto que el club esté así hoy en día. Ahora me debo a Cusco, muy agradecido con Cusco, y creo que es un club que está haciendo las cosas bien, así que contento", expreso el jugador de Cusco FC.

"Falta mucho, esperemos que la 'U' se pueda caer. Es un equipo sólido, pero los partidos hay que jugarlos. Nos pasó a nosotros con ADT, que no estaba en los planes la derrota. Estamos en la pelea, no nos vamos a rendir. Somos un plantel corto, pero que lucha siempre en todas las canchas", finalizó.

PUEDES VER: Jorge Fossati sobre penal cobrado a Cusco FC que complicó a Universitario: "Hoy hay uno clarísimo a Williams Riveros"

lr.pe

¿Cómo le fue a Álvaro Ampuero en Universitario?

Durante su etapa en Universitario, Álvaro Ampuero disputó 76 partidos oficiales, en los que aportó con 5 goles y 9 asistencias, acumulando un total de 5.668 minutos con la camiseta crema.

Jorge Fossati sobre penal cobrado a Cusco FC que complicó a Universitario: "Hoy hay uno clarísimo a Williams Riveros"

Jorge Fossati sobre penal cobrado a Cusco FC que complicó a Universitario: "Hoy hay uno clarísimo a Williams Riveros"

Universitario se perfila como tricampeón de la Liga 1: ¿en qué fecha del Torneo Clausura 2025 podría lograrlo?

Universitario se perfila como tricampeón de la Liga 1: ¿en qué fecha del Torneo Clausura 2025 podría lograrlo?

DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a las acusaciones de 'echarse' contra Universitario: "Me da mucha bronca"

DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a las acusaciones de 'echarse' contra Universitario: "Me da mucha bronca"

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, sorprende el hablar del futuro de Álex Valera: "Merece un contrato importante, pero..."

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, sorprende el hablar del futuro de Álex Valera: "Merece un contrato importante, pero..."

DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a las acusaciones de 'echarse' contra Universitario: "Me da mucha bronca"

DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a las acusaciones de 'echarse' contra Universitario: "Me da mucha bronca"

Jorge Fossati sobre penal cobrado a Cusco FC que complicó a Universitario: "Hoy hay uno clarísimo a Williams Riveros"

Jorge Fossati sobre penal cobrado a Cusco FC que complicó a Universitario: "Hoy hay uno clarísimo a Williams Riveros"

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal de TV para ver partido del Torneo Clausura de Liga 1

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal de TV para ver partido del Torneo Clausura de Liga 1

Jesús Castillo lanza sorpresivo mensaje tras saber que no jugará el Alianza Lima - Cienciano por el Clausura

Jesús Castillo lanza sorpresivo mensaje tras saber que no jugará el Alianza Lima - Cienciano por el Clausura

Alianza Lima denuncia actos racistas contra jugadora en último partido por la Liga Femenina: "Iniciamos acciones federativa y legales"

Alianza Lima denuncia actos racistas contra jugadora en último partido por la Liga Femenina: "Iniciamos acciones federativa y legales"

