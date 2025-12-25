Corea del Norte publicó imágenes oficiales de lo que presenta como su primer submarino de propulsión nuclear, una nave de gran tamaño que Kim Jong-un inspeccionó. El buque, aun sin botadura, marca un avance importante en el programa militar anunciado por el líder norcoreano en 2021 y el cual aparece en un contexto de mayor tensión en la península coreana.

Según la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), el submarino tiene un desplazamiento de 8.700 toneladas, similar al de los submarinos de ataque clase Virginia de Estados Unidos. Kim sostuvo que la defensa del país se apoya “literalmente en el poder más fuerte” y afirmó que una capacidad ofensiva “superpoderosa” funciona como “el mejor escudo para la seguridad nacional”.

Imágenes inéditas revelan un casco casi terminado y un posible reactor instalado

Las fotografías difundidas por KCNA muestran un casco prácticamente completo dentro de una sala de montaje. Analistas consultados a partir de esas imágenes señalaron que el diseño sugiere la instalación de componentes clave, incluido un reactor nuclear submarino. Hong Min, investigador del Instituto Coreano para la Unificación Nacional, indicó que el buque podría encontrarse en etapas finales antes del lanzamiento y no descartó pruebas de misiles en un plazo cercano.

Kim describió la nave como un submarino estratégico de misiles guiados, lo que apunta a la capacidad de portar misiles nucleares norcoreanos. El proyecto forma parte del plan quinquenal, que incluye misiles balísticos intercontinentales, armas hipersónicas y la modernización de la armada de Corea del Norte.

Expertos dudan del equilibrio militar pese al salto tecnológico de Pyongyang

Especialistas advierten que el avance no altera por completo el balance regional. Leif-Eric Easley, profesor de la Universidad Femenina Ewha, afirmó que “una acumulación de submarinos de propulsión nuclear aumentará la inestabilidad”, aunque subrayó que Pyongyang impulsó la carrera armamentista en Asia al romper canales diplomáticos y priorizar el gasto militar.

Easley añadió que la flota norcoreana continúa por detrás de la de su rival, que dispone de destructores avanzados y submarinos convencionales modernos. Corea del Sur, con el respaldo de Washington, recibió luz verde para avanzar en submarinos nucleares, un factor que Kim calificó como una amenaza directa a su seguridad.

Rusia, sanciones y tecnología: las incógnitas detrás del programa naval norcoreano

Persisten dudas sobre el origen de la tecnología. Corea del Norte enfrenta sanciones severas, pero su acercamiento a Moscú reavivó especulaciones sobre apoyo de Rusia a Corea del Norte. Moon Keun-sik, experto de la Universidad Hanyang, sostuvo que Pyongyang pudo diseñar su propio reactor con alguna asistencia externa.

En paralelo, Corea del Norte criticó la llegada de un submarino nuclear estadounidense al puerto surcoreano de Busan y reiteró que continuará con la modernización naval. “El mundo actual no es de ninguna manera pacífico”, dijo Kim, según KCNA.