HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Movistar TV retira a GOLPERU tras el fin de la Liga 1 en su señal y cierra una etapa histórica en el fútbol peruano

Movistar TV confirmó que GOLPERU será retirado de su parrilla el 1 de enero de 2026, lo que impactará la industria deportiva y afectará a numerosos trabajadores del canal.

Movistar TV anunció el cierre definitivo de GOLPERU.
Movistar TV anunció el cierre definitivo de GOLPERU. | Foto: composición LR/GOLPERU/MOVISTAR TV

Tras la finalización de la temporada 2025 de la Liga 1, el canal GOLPERU, que tuvo los derechos televisivos de la Primera División del fútbol peruano durante casi diez años, desaparecerá de la señal de Movistar TV. De este modo, el denominado ‘canal de fútbol’ cierra una etapa histórica que logró conectar con una comunidad que vibró con los partidos del torneo local.

El mensaje de Movistar TV en el que se anuncia el retiro de GOLPERU y GOLTV. Foto: Movistar TV

El mensaje de Movistar TV en el que se anuncia el retiro de GOLPERU y GOLTV. Foto: Movistar TV

El fin de GOLPERU en la señal de Movistar TV

La disputa por los derechos de transmisión de la Liga 1 con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la creación de una nueva señal llamada L1Max fueron el detonante para que GOLPERU perdiera protagonismo, ya que durante esta temporada solo pudo transmitir en vivo los partidos de local de Universitario de Deportes y Sport Boys. Por ese motivo, los programas deportivos conformados por periodistas y exfutbolistas continuaron emitiéndose a través de la señal de cable.

PUEDES VER: Agustín Lozano advierte a Universitario y Sport Boys sobre los derechos de TV para el 2026: “Tienen que alinearse con la FPF”

lr.pe

La no renovación del contrato con los clubes en cuestión determinó el fin de una era de GOLPERU en la transmisión de la Liga 1. Esta noticia generó nostalgia entre las y los aficionados del balompié peruano, quienes se despidieron de la señal nacional tras la finalización del partido entre Sport Boys y Alianza Atlético, el pasado 16 de noviembre.

El anuncio de Movistar TV

La noticia del cierre definitivo de GOLPERU fue confirmada por la cadena televisiva Movistar. En su mensaje, informó a sus usuarios que, a partir del próximo año, GOLPERU y GOL TV —canal que transmitía partidos del fútbol uruguayo— serán retirados de su parrilla televisiva.

PUEDES VER: GOLPERU y su firme postura sobre volver a negociar con la FPF los derechos de TV para el 2025 tras reunión de clubes

lr.pe

''Notificación de cambios de canales en la parrilla de tu paquete hogar digital CATV. Te informamos los siguientes cambios en la parrilla, desde el 1 de enero de 2026. Las siguientes señales se retirarán: GOLPERU (14 SD y 714 HD) y GOL TV (510 SD)'', detalló.

El cierre definitivo de GOLPERU no solo marcará el fin de sus transmisiones y programas deportivos, sino que también representará un golpe para la industria deportiva, ya que varias personas perderán sus empleos o deberán integrarse a otras cadenas televisivas.

Cabe recordar que, de ahora en adelante, solo habrá un canal autorizado para transmitir los partidos de la Liga 1: L1 Max, plataforma que tendrá en exclusiva la cobertura del torneo nacional.

Notas relacionadas
Avanzan acciones para erradicar la venta ambulatoria de chips y proteger a los usuarios

Avanzan acciones para erradicar la venta ambulatoria de chips y proteger a los usuarios

LEER MÁS
Movistar obtuvo Premio Nacional Ambiental por gestión integral de residuos electrónicos

Movistar obtuvo Premio Nacional Ambiental por gestión integral de residuos electrónicos

LEER MÁS
Movistar TV transmite los XX Juegos Bolivarianos 2025

Movistar TV transmite los XX Juegos Bolivarianos 2025

LEER MÁS
Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

Futbolista de la selección de Palestina estaría cerca de llegar a Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores: "Conversaciones avanzadas"

LEER MÁS
Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

Ricardo Gareca resalta la llegada de Pedro Gallese a Deportivo Cali: "Espero que la pase como realmente merece"

LEER MÁS
Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Canal confirmado del Perú - Bolivia: ¿dónde ver el último partido amistoso del año?

Canal confirmado del Perú - Bolivia: ¿dónde ver el último partido amistoso del año?

LEER MÁS
Perú vs Bolivia EN VIVO: ¿a qué hora, cómo y dónde ver el último amistoso del año?

Perú vs Bolivia EN VIVO: ¿a qué hora, cómo y dónde ver el último amistoso del año?

LEER MÁS
Alineaciones Perú contra Bolivia por amistoso organizado por SAFAP: El once que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

Alineaciones Perú contra Bolivia por amistoso organizado por SAFAP: El once que usaría Gerardo Ameli con Pedro Gallese como capitán

LEER MÁS
DT de Bolivia aconseja a Perú iniciar la renovación de su equipo: "Es necesario por las tantas glorias que tuvo"

DT de Bolivia aconseja a Perú iniciar la renovación de su equipo: "Es necesario por las tantas glorias que tuvo"

LEER MÁS
Jefferson Farfán recordó bicampeonato de Alianza Lima y lamentó la salida masiva de jugadores: "Fue doloroso que boten a 6 o 7"

Jefferson Farfán recordó bicampeonato de Alianza Lima y lamentó la salida masiva de jugadores: "Fue doloroso que boten a 6 o 7"

LEER MÁS
Fichajes de Sporting Cristal para Liga 1 y Copa Libertadores: todas las altas, bajas y renovaciones del club rimense

Fichajes de Sporting Cristal para Liga 1 y Copa Libertadores: todas las altas, bajas y renovaciones del club rimense

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Putin no descarta la paz con Ucrania y advierte que Rusia no atacará si la respetan: "No somos responsables de las muertes"

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Iquitos: habría fingido su secuestro para quedarse con dinero y termina detenido

Deportes

Fichajes de Alianza Lima 2026: últimos movimientos del club blanquiazul, llegadas y salidas para la siguiente temporada en la Liga 1

Roberto Mosquera protestó por técnicos extranjeros que llegan sin experiencia al fútbol peruano: "Aquí viene cualquiera"

Néstor Gorosito confiesa que la derrota con U. de Chile le quitó su gran chance de dirigir a Perú: ''Teníamos muchas posibilidades''

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juez evaluó archivamiento de Caso Cócteles: José Domingo Pérez pidió que proceso regrese a la Fiscalía

Gobierno de José Jerí evalúa continuar estado de emergencia en Lima y Callao, pese aumento de homicidios con 113 casos

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025