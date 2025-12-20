Tras la finalización de la temporada 2025 de la Liga 1, el canal GOLPERU, que tuvo los derechos televisivos de la Primera División del fútbol peruano durante casi diez años, desaparecerá de la señal de Movistar TV. De este modo, el denominado ‘canal de fútbol’ cierra una etapa histórica que logró conectar con una comunidad que vibró con los partidos del torneo local.

El mensaje de Movistar TV en el que se anuncia el retiro de GOLPERU y GOLTV. Foto: Movistar TV

El fin de GOLPERU en la señal de Movistar TV

La disputa por los derechos de transmisión de la Liga 1 con la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y la creación de una nueva señal llamada L1Max fueron el detonante para que GOLPERU perdiera protagonismo, ya que durante esta temporada solo pudo transmitir en vivo los partidos de local de Universitario de Deportes y Sport Boys. Por ese motivo, los programas deportivos conformados por periodistas y exfutbolistas continuaron emitiéndose a través de la señal de cable.

La no renovación del contrato con los clubes en cuestión determinó el fin de una era de GOLPERU en la transmisión de la Liga 1. Esta noticia generó nostalgia entre las y los aficionados del balompié peruano, quienes se despidieron de la señal nacional tras la finalización del partido entre Sport Boys y Alianza Atlético, el pasado 16 de noviembre.

El anuncio de Movistar TV

La noticia del cierre definitivo de GOLPERU fue confirmada por la cadena televisiva Movistar. En su mensaje, informó a sus usuarios que, a partir del próximo año, GOLPERU y GOL TV —canal que transmitía partidos del fútbol uruguayo— serán retirados de su parrilla televisiva.

''Notificación de cambios de canales en la parrilla de tu paquete hogar digital CATV. Te informamos los siguientes cambios en la parrilla, desde el 1 de enero de 2026. Las siguientes señales se retirarán: GOLPERU (14 SD y 714 HD) y GOL TV (510 SD)'', detalló.

El cierre definitivo de GOLPERU no solo marcará el fin de sus transmisiones y programas deportivos, sino que también representará un golpe para la industria deportiva, ya que varias personas perderán sus empleos o deberán integrarse a otras cadenas televisivas.

Cabe recordar que, de ahora en adelante, solo habrá un canal autorizado para transmitir los partidos de la Liga 1: L1 Max, plataforma que tendrá en exclusiva la cobertura del torneo nacional.