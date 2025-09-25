Este fin de semana podría ser decisivo para el desarrollo de la Liga 1 2025. En el marco de la jornada 11 del Torneo Clausura, Universitario enfrentará a Cusco FC, segundo en la clasificación, en el Estadio Monumental. Este cotejo será clave para esclarecer el panorama en la parte superior de la tabla, actualmente liderada por la 'U'. Para este encuentro, Jorge Fossati no podrá contar con 2 jugadores: Horacio Calcaterra y Hugo Ancajima.

En diálogo con la prensa el último miércoles 24 de septiembre, el estratega de la 'U' confirmó que ambos futbolistas se perderán el duelo contra los Dorados, pues no están en óptimas condiciones.

Jorge Fossati confirmó bajas en Universitario para choque con Cusco FC

El técnico de 72 años precisó que Calcaterra tiene una lesión en el abductor y que Costa no ha venido trabajando con normalidad en los entrenamientos. La noticia positiva en medio de este panorama es el regreso de Hugo Ancajima.

"Bien en términos generales, con algunos que todavía no han podido retornar a los entrenamientos normal, (como) el caso de Gaby Costa. Ancajima ya está entrenando progresivamente. Está Horacio Calcaterra, quedó con molestias después del partido, tiene una pequeña lesión y está descartado para este partido. Es una molestia que ya arrastraba antes del partido en Trujillo y lamentablemente recrudeció un poco, por eso esta semana ha tenido que parar, pero seguramente ya estará para el siguiente partido que tenemos para jugar", declaró.

El exentrenador de la selección peruana aseguró que el elenco cusqueño es uno de los rivales directos, por lo que este partido tiene un condimento especial. "Este partido tiene la particularidad que es contra uno de los rivales directos. No es el único, pero es uno de los rivales directos, así que tiene ese plus de importancia. Ellos son un equipo que tiene una idea clara y lo hace bien. Cuenta con cualidades y, con todo respeto, también debilidades", indicó.

¿A qué hora juega Universitario contra Cusco FC?

El choque entre Universitario y Cusco FC por otra jornada más del Clausura está programado para este sábado 27 de septiembre desde las 6.00 p. m. (hora peruana). Los Dorados se ubican por debajo de la 'U' con 2 puntos menos.