Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal de TV para ver partido del Torneo Clausura de Liga 1

Alianza Lima se enfrentará a Cienciano del Cusco en el Inca Garcilaso de la Vega. Foto: composición LR/Omar Neyra

El partido Alianza Lima vs Cienciano en vivo será uno de los más determinantes de la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El equipo de Néstor Gorosito, que no tiene margen de error, visitará el Inca Garcilaso de la Vega este domingo 28 de setiembre a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana). La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de L1 MAX; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Después de despedirse de la Copa Sudamericana, el conjunto íntimo necesita con urgencia un triunfo en la ciudad imperial para seguir en la lucha por el torneo local y acercarse al líder Universitario.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Cienciano?

En territorio peruano, el enfrentamiento entre la Alianza Lima vs Cienciano se disputará a partir de las 6.00 p. m. No te pierdas ninguna incidencia del partidazo entre blanquiazules y cusqueños.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano?

En Perú, la transmisión del Alianza vs Cienciano estará a cargo de L1 MAX, canal que cuenta con los derechos televisivos de la mayoría de los clubes del fútbol peruano. El espacio está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable.

Alianza Lima vs Cienciano: alineaciones probables

Estos serían los equipos titulares de Alianza Lima y Cienciano para el partido del Torneo Clausura. El entrenador Néstor Gorosito no contará con jugadores como Alessandro Burlamaqui, Jesús Castillo, Guillermo Enriquez y Matías Succar.

Guillermo Viscarra; Josué Estrada, Carlos Zambrano, Gianfranco Chávez, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Pedro Aquino, Sergio Peña; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero. Cienciano: Juan Cruz Bolado; Jimmy Valoyes, Maximiliano Amondaraín, Danilo Ortiz; Cristian Neira, Agustín González, Santiago Arias, Leonel Galeano; Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Carlos Garcés.

Pronóstico de Alianza Lima vs Cienciano

Así están las cuotas para este compromiso. Alianza Lima no es favorito ante el local, Cienciano.

Betsson: gana Alianza Lima (3,35), empate (3,35), gana Cienciano (2,08)

Betano: gana Alianza Lima (3,60), empate (3,60), gana Cienciano (2,15)

Bet365: gana Alianza Lima (3,00), empate (3,40), gana Cienciano (2,20)

1XBet: gana Alianza Lima (3,34), empate (3,38), gana Cienciano (2,15)

Doradobet: gana Alianza Lima (3,40), empate (3,33), gana Cienciano (2,12).

Entradas para Alianza Lima vs Cienciano

Para el juego de hoy, las entradas se venden a través de Yape y la plataforma Joinnus. Los precios van desde los 15 hasta los 55 soles.