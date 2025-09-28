HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

José Carabalí no se marea con triunfo 3-2 de Universitario y quedarse en la cima de la Liga 1: "Nos está faltando concretar"

El lateral ecuatoriano, quien fue titular en la victoria de Universitario ante Cusco FC, señaló algunos aspectos que deben mejorar para el último tramo del Torneo Clausura 2025.

José Carabalí fue titular en la victoria de Universitario ante Cusco FC. Foto: captura de GOLPERU
José Carabalí fue titular en la victoria de Universitario ante Cusco FC. Foto: captura de GOLPERU

Universitario se hizo fuerte en el Estadio Monumental y ganó 3-2 a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El doblete de Álex Valera y el tanto de Williams Riveros fueron suficientes para que la 'U' se quede en la cima de la tabla de posiciones del campeonato peruano. A pesar del triunfo, el plantel crema sabe que aún falta un buen tramo para conseguir el 'tri'. Justamente, José Carabalí señaló qué falta mejorar de cara al resto de compromisos.

El lateral ecuatoriano le ganó el puesto a César Inga y fue titular ante el cuadro imperial. En conferencia de prensa, dejó una dura autocrítica luego de la falta de eficacia de cara al arco. Además, habló sobre la competencia que mantiene con Inga por la banda izquierda.

PUEDES VER: Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: Esperemos que la 'U' pueda caer

José Carabalí con los pies en la tierra tras triunfo de Universitario

"¿Se pudo anotar más goles? Creo que en ese último paso nos está faltando concretar y eso se está trabajando día a día para poder mejorar en ese tema", declaró Carabalí ante la prensa local.

Asimismo, resaltó las cualidades de Cusco FC para golpear en dos ocasiones a Universitario. Sin embargo, también destacó el desempeño de Universitario para concretar los errores del rival. "Creo que sabíamos lo que el rival tenía: un rival bien trabajado con buenos jugadores. Creo que en esa presión los hicimos cometer errores y con la pelota parada les pudimos convertir", agregó.

Finalmente, habló sobre su competencia con César Inga por ser el lateral izquierdo. "No veo como una competencia con Inga. Nosotros trabajamos día a día y el que toma la decisión es el míster (Fossati). Todo depende de él, no depende de ninguno de los dos. Trabajamos para lo mejor del equipo, y el que ve qué está bien es el míster", concluyó.

PUEDES VER: Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: Tienen que elegir

¿Cómo va Universitario en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025?

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario2410730188+10
2Cusco FC199612138+5
3Deportivo Garcilaso1810460148+6
4Sporting Cristal169441155+10
5ADT16105141112-1
6Alianza Lima159432149+5
7FBC Melgar14113531613+3
8Atlético Grau14104241513+2
9Cienciano1293331412+2
10Sport Huancayo12113351719-2
11Los Chankas1284041220-8
12Comerciantes Unidos12103341115-4
13Alianza Atlético10924364+2
14Juan Pablo II109243810-2
15Ayacucho FC1010316814-6
16Alianza Universidad10103161118-7
17Sport Boys911236815-7
18UTC39036614−8
19Deportivo Binacional00000000
