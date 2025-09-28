Universitario se hizo fuerte en el Estadio Monumental y ganó 3-2 a Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El doblete de Álex Valera y el tanto de Williams Riveros fueron suficientes para que la 'U' se quede en la cima de la tabla de posiciones del campeonato peruano. A pesar del triunfo, el plantel crema sabe que aún falta un buen tramo para conseguir el 'tri'. Justamente, José Carabalí señaló qué falta mejorar de cara al resto de compromisos.

El lateral ecuatoriano le ganó el puesto a César Inga y fue titular ante el cuadro imperial. En conferencia de prensa, dejó una dura autocrítica luego de la falta de eficacia de cara al arco. Además, habló sobre la competencia que mantiene con Inga por la banda izquierda.

José Carabalí con los pies en la tierra tras triunfo de Universitario

"¿Se pudo anotar más goles? Creo que en ese último paso nos está faltando concretar y eso se está trabajando día a día para poder mejorar en ese tema", declaró Carabalí ante la prensa local.

Asimismo, resaltó las cualidades de Cusco FC para golpear en dos ocasiones a Universitario. Sin embargo, también destacó el desempeño de Universitario para concretar los errores del rival. "Creo que sabíamos lo que el rival tenía: un rival bien trabajado con buenos jugadores. Creo que en esa presión los hicimos cometer errores y con la pelota parada les pudimos convertir", agregó.

Finalmente, habló sobre su competencia con César Inga por ser el lateral izquierdo. "No veo como una competencia con Inga. Nosotros trabajamos día a día y el que toma la decisión es el míster (Fossati). Todo depende de él, no depende de ninguno de los dos. Trabajamos para lo mejor del equipo, y el que ve qué está bien es el míster", concluyó.

¿Cómo va Universitario en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025?