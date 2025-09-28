HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Álex Valera y el increíble récord que logró al anotar un doblete ante Cusco FC con Universitario: "Vamos paso a paso"

El '9' brilló con un doblete ante Cusco FC en el Estadio Monumental, asegurando la victoria para Universitario de Deportes y logrando un impresionante récord en la Liga 1.

Valera sigue rompiendo récords con Universitario en Liga 1. Foto: Lr/ Gol Perú
Valera sigue rompiendo récords con Universitario en Liga 1. Foto: Lr/ Gol Perú

Álex Valera sorprendió con un increíble doblete ante Cusco FC, en el Estadio Monumental, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Universitario necesitaba superar al rival directo en la tabla de posiciones y cumplió su promesa, ya que Valera y Williams Riveros le dieron el sufrido triunfo al vigente campeón de la Liga 1. Los cremas, liderados por Jorge Fossati, recuperaron la cima del certamen y se ilusionan con el tricampeonato.

Sin duda, la figura del partido fue Álex Valera con su imponente doblete contra el cuadro visitante. El joven delantero demostró su jerarquía y compromiso con la 'U' en los momentos más complicados del partido. Además, alcanzó un impresionante récord con la camiseta universitaria.

PUEDES VER: Jairo Vélez se rinde ante Álex Valera por sus goles con Universitario a Cusco FC: "Es el goleador, hay que disfrutarlo"

lr.pe

¿Cuál es el increíble récord que logró Álex Valera tras anotar doblete con Universitario a Cusco FC?

El '9' peruano, con su reciente doblete, alcanzó un total de 69 goles oficiales con la camiseta de Universitario de Deportes. Valera se encuentra a solo 11 goles de igualar a Raúl Ruidíaz, considerado el último gran goleador nacional de la institución. De continuar con su racha, el atacante podría posicionarse entre los diez máximos artilleros en la historia del equipo merengue. Además, está a 2 goles de superar al histórico brasileño Eduardo Esidio en la temporada 2000 del tricampeonato.

“Esto es fútbol, hasta que no acabe el partido no podemos decir que está ganado. Vamos paso a paso y ahora toca pensar en el próximo encuentro en Trujillo”, sentenció el goleador de Ate.

PUEDES VER: Juan Jayo lapidó a Néstor Gorosito por sus polémicas declaraciones sobre Pedro Aquino y Kevin Quevedo: "Expones al jugador"

lr.pe

¿Cómo le fue a Álex Valera en Universitario?

Con Universitario de Deportes, Alex Valera ha tenido un destacado rendimiento en las diferentes competencias que ha disputado. En la Liga 1 Clausura jugó 8 partidos, anotando 5 goles y sumando 1 asistencia, con un promedio de un gol cada 142 minutos en un total de 709 minutos jugados. En la Copa Libertadores disputó 8 encuentros, marcando 1 gol en 512 minutos. Durante la Liga 1 Apertura, Valera participó en 18 partidos, registrando 7 goles y 4 asistencias, con un promedio de un gol cada 194 minutos en 1,361 minutos de juego. En total, ha sumado 34 partidos oficiales, 13 goles, 5 asistencias y 2,582 minutos en el campo, promediando un gol cada 199 minutos.

PUEDES VER: Jorge Fossati sobre penal cobrado a Cusco FC que complicó a Universitario: "Hoy hay uno clarísimo a Williams Riveros"

lr.pe

Próximos partidos de Universitario e el Torneo Clausura

  • Fecha 12: Alianza Atlético vs Universitario | miércoles 1 de octubre (6.00 p. m.)
  • Fecha 13: Universitario vs Juan Pablo II | domingo 5 de octubre (6.00 p. m.)
  • Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | miércoles 15 de octubre (8.00 p. m.).


