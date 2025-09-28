Álex Valera sorprendió con un increíble doblete ante Cusco FC, en el Estadio Monumental, por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025. Universitario necesitaba superar al rival directo en la tabla de posiciones y cumplió su promesa, ya que Valera y Williams Riveros le dieron el sufrido triunfo al vigente campeón de la Liga 1. Los cremas, liderados por Jorge Fossati, recuperaron la cima del certamen y se ilusionan con el tricampeonato.

Sin duda, la figura del partido fue Álex Valera con su imponente doblete contra el cuadro visitante. El joven delantero demostró su jerarquía y compromiso con la 'U' en los momentos más complicados del partido. Además, alcanzó un impresionante récord con la camiseta universitaria.

¿Cuál es el increíble récord que logró Álex Valera tras anotar doblete con Universitario a Cusco FC?

El '9' peruano, con su reciente doblete, alcanzó un total de 69 goles oficiales con la camiseta de Universitario de Deportes. Valera se encuentra a solo 11 goles de igualar a Raúl Ruidíaz, considerado el último gran goleador nacional de la institución. De continuar con su racha, el atacante podría posicionarse entre los diez máximos artilleros en la historia del equipo merengue. Además, está a 2 goles de superar al histórico brasileño Eduardo Esidio en la temporada 2000 del tricampeonato.

“Esto es fútbol, hasta que no acabe el partido no podemos decir que está ganado. Vamos paso a paso y ahora toca pensar en el próximo encuentro en Trujillo”, sentenció el goleador de Ate.

¿Cómo le fue a Álex Valera en Universitario?

Con Universitario de Deportes, Alex Valera ha tenido un destacado rendimiento en las diferentes competencias que ha disputado. En la Liga 1 Clausura jugó 8 partidos, anotando 5 goles y sumando 1 asistencia, con un promedio de un gol cada 142 minutos en un total de 709 minutos jugados. En la Copa Libertadores disputó 8 encuentros, marcando 1 gol en 512 minutos. Durante la Liga 1 Apertura, Valera participó en 18 partidos, registrando 7 goles y 4 asistencias, con un promedio de un gol cada 194 minutos en 1,361 minutos de juego. En total, ha sumado 34 partidos oficiales, 13 goles, 5 asistencias y 2,582 minutos en el campo, promediando un gol cada 199 minutos.

Próximos partidos de Universitario e el Torneo Clausura

Fecha 12: Alianza Atlético vs Universitario | miércoles 1 de octubre (6.00 p. m.)

Fecha 13: Universitario vs Juan Pablo II | domingo 5 de octubre (6.00 p. m.)

Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario | miércoles 15 de octubre (8.00 p. m.).



