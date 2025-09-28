HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

¿Universitario o Alianza Lima? Gemelos 'Paletazo' revelan cuál es el equipo peruano que llevan en el corazón: "Para todos los que se pelean"

Juan y Miguel Barbarán, más conocidos como los gemelos 'Paletazo', pusieron fin al misterio y confesaron por primera vez de qué equipo peruano son hinchas. "En honor a mi gran amor", revelaron.

Miguel y Juan Barbarán son los 'Gemelos Paletazo'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Miguel y Juan Barbarán son los 'Gemelos Paletazo'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube

Los 'Gemelos Paletazo' han dado que hablar en los últimos días. Uno de ellos causó revuelo al encontrarse con Ricardo Gareca y pedirle su regreso inmediato a la dirección técnica de la selección peruana y ahora, sorprendieron al presentarse en 'La parrilla del loco', pódcast conducido por Juan Manuel Vargas. En la divertida entrevista que sostuvieron con el exfutbolista de Fiorentina, dejaron en shock a más de uno al revelar por primera vez de qué equipo peruano son hinchas y develaron el motivo principal de su elección.

Ambos coincidieron en que su decisión se basa en los grandes amores de su vida. Por coincidencias de la vida, las personas que les 'robaron' el corazón eran hinchas de Universitario de Deportes, por lo cual, ambos también le agarraron cariño a la camiseta crema, por encima de Alianza Lima. "Para todos aquellos que se paran peleando (en redes)", sostuvieron.

lr.pe

'Gemelos Paletazo' confiesan su gran amor por Universitario de Deportes

En una amena entrevista para el pódcast del 'Loco' Vargas, Juan y Miguel Barbarán sorprendieron al contar detalles totalmente inéditos de su vida. Uno de los puntos que más llamó la atención fue su supuesto hinchaje por algún equipo peruano, tema que a menudo es 'debate' en las redes sociales.

Juan Barbarán fue el primero en tomar la palabra y, a su estilo, confesó que es hincha del último bicampeón del fútbol peruano, Universitario de Deportes. "Depende del marido con el que esté. El amor de mi vida que ha sido, no voy a decir su nombre, aunque me dijo que podía decirlo, él ha sido de la U siempre", expresó con una sonrisa en el rostro, siendo secundado por su hermano Miguel, quien también confesó su cariño por la institución 'merengue'.

"Y mi primer amor, el que amé y me costó 15 años olvidarlo, también era de la U", "Para todos aquellos que se pelean, que es de Alianza, es de la U, somos de la U. En honor a mi crush y mi exnovio que está viéndome desde la ciudad de Iquitos. Soy de la U, amor", indicó Miguel Barbarán.

