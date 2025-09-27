Cusco FC cayó en su visita a Universitario de Deportes y no pudo quedarse con la punta del Torneo Clausura de la Liga 1. Al finalizar el partido, el entrenador del elenco imperial, Miguel Ángel Rondelli, expresó su fastidio porque desde diversos sectores insinuaron que sus dirigidos se echaron.

En estratega argentino señalo que a su escuadra buscan darle una responsabilidad que le corresponde a otros clubes, los cuales tienen mayor presupuesto y no pelean por el título.

DT de Cusco FC rechazo acusaciones de 'echarse' contra Universitario

"El único equipo que pelea el campeonato con la U somos nosotros. Nos ponen una mochila que deben tener otros equipos. Se piensa que Cusco tiene plata. Tenemos más inteligencia que plata (...). Resulta que ahora es un fracaso lo nuestro. Otros equipos no pueden pelear arriba y le meten la responsabilidad a Cusco FC. Un club de provincia que esté peleando, y con un partido menos, esté a dos puntos de la U. Una vergüenza es que equipos con el triplete de presupuesto que nosotros no peleen el campeonato", indicó ante los medios

En ese sentido, Rondelli rechazó que se minimice el trabajo que vienen realizando sus dirigidos en la temporada. Asimismo, remarcó que son uno de los pocos equipos que se animó a jugarle "de igual a igual" a Universitario en el Monumental.

"Me da mucha bronca cuando dicen que lo único que le falta era que les ganáramos, que Cusco se echó para atrás. Solo se perdió un partido. El año pasado Universitario perdió 3 partidos y salió campeón nacional (...). Decir que lo único que debe hacer Cusco para salvar el año es venir acá y ganar, es injusto. Hay muchos colegas que hablan pavadas. Ahora cualquier puede tener un programa en TikTok. Solo pido que no nos falten el respeto. Decir que nos echamos para atrás, que nos arrugamos...", agregó.

"Décimo segundo presupuesto, 22 jugadores profesionales. Yo no sé cuántos equipos le van a jugar a Universitario así. Ojalá equipo que tienen mucho más presupuesto puedan jugar con las agallas que tenemos nosotros", concluyó.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

La jornada 11 de este Torneo Clausura 2025 deja a Universitario más líder que nunca, con cinco puntos de ventaja sobre su escolta Cusco FC.