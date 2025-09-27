HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a las acusaciones de 'echarse' contra Universitario: "Me da mucha bronca"

Miguel Ángel Rondelli, entrenador de Cusco FC, expresó un fuerte mensaje en conferencia de prensa luego de perder el duelo por la punta del Clausura ante Universitario.

Cusco FC es el único escolta de Universitario en el Torneo Clausura. Foto: composición LR/GOLPERÚ
Cusco FC es el único escolta de Universitario en el Torneo Clausura. Foto: composición LR/GOLPERÚ

Cusco FC cayó en su visita a Universitario de Deportes y no pudo quedarse con la punta del Torneo Clausura de la Liga 1. Al finalizar el partido, el entrenador del elenco imperial, Miguel Ángel Rondelli, expresó su fastidio porque desde diversos sectores insinuaron que sus dirigidos se echaron.

En estratega argentino señalo que a su escuadra buscan darle una responsabilidad que le corresponde a otros clubes, los cuales tienen mayor presupuesto y no pelean por el título.

PUEDES VER: ¡Golazo maradoniano en la Liga 1! Carlos López se llevó a todos en el Alianza Universidad vs Sport Boys y anotó descomunal tanto

lr.pe

DT de Cusco FC rechazo acusaciones de 'echarse' contra Universitario

"El único equipo que pelea el campeonato con la U somos nosotros. Nos ponen una mochila que deben tener otros equipos. Se piensa que Cusco tiene plata. Tenemos más inteligencia que plata (...). Resulta que ahora es un fracaso lo nuestro. Otros equipos no pueden pelear arriba y le meten la responsabilidad a Cusco FC. Un club de provincia que esté peleando, y con un partido menos, esté a dos puntos de la U. Una vergüenza es que equipos con el triplete de presupuesto que nosotros no peleen el campeonato", indicó ante los medios

En ese sentido, Rondelli rechazó que se minimice el trabajo que vienen realizando sus dirigidos en la temporada. Asimismo, remarcó que son uno de los pocos equipos que se animó a jugarle "de igual a igual" a Universitario en el Monumental.

"Me da mucha bronca cuando dicen que lo único que le falta era que les ganáramos, que Cusco se echó para atrás. Solo se perdió un partido. El año pasado Universitario perdió 3 partidos y salió campeón nacional (...). Decir que lo único que debe hacer Cusco para salvar el año es venir acá y ganar, es injusto. Hay muchos colegas que hablan pavadas. Ahora cualquier puede tener un programa en TikTok. Solo pido que no nos falten el respeto. Decir que nos echamos para atrás, que nos arrugamos...", agregó.

"Décimo segundo presupuesto, 22 jugadores profesionales. Yo no sé cuántos equipos le van a jugar a Universitario así. Ojalá equipo que tienen mucho más presupuesto puedan jugar con las agallas que tenemos nosotros", concluyó.

PUEDES VER: Diego Rebagliati lanza advertencia a Néstor Gorosito por sus declaraciones sobre Pedro Aquino: 'Puede generar problemas en la interna'

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

La jornada 11 de este Torneo Clausura 2025 deja a Universitario más líder que nunca, con cinco puntos de ventaja sobre su escolta Cusco FC.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario2410730188+10
2Cusco FC199612138+5
3Deportivo Garcilaso1810460148+6
4Sporting Cristal169441155+10
5ADT16105141112-1
6Alianza Lima159432149+5
7FBC Melgar14113531613+3
8Atlético Grau14104241513+2
9Cienciano1293331412+2
10Sport Huancayo12113351719-2
11Los Chankas1284041220-8
12Comerciantes Unidos12103341115-4
13Alianza Atlético10924364+2
14Juan Pablo II109243810-2
15Ayacucho FC1010316814-6
16Alianza Universidad10103161118-7
17Sport Boys911236815-7
18UTC39036614−8
19Deportivo Binacional00000000
