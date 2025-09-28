HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros
Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     Retiro AFP: SBS oficializa reglamento para liberar ahorros     
Fútbol Peruano

Álex Valera toma con tranquilidad la victoria de Universitario ante Cusco FC: "No nos sentimos favoritos"

El delantero, Alex Valera, expresó su alegría por el resultado, enfatizando que el equipo debe seguir trabajando sin considerar que son favoritos en la competencia.

Alex Valera habló sobre el triunfo ante Cusco FC. Foto: difusión
Alex Valera habló sobre el triunfo ante Cusco FC. Foto: difusión

Universitario de Deportes se impuso frente a Cusco FC, con un gol de Williams Riveros y dos de Alex Valera. Este último, en conversación con los medios, ofreció su análisis del resultado frente a los cusqueños, quienes hasta el momento son sus rivales directos en el Torneo Clausura de la Liga 1, ya que se encuentran en la segunda posición de la tabla con 19 puntos.

Durante la entrevista, 'Valegol' declaró que se siente muy feliz por la victoria y destacó que seguirán trabajando para conseguir más resultados positivos. Sin embargo, señaló que todavía no puede celebrar, a pesar de la ventaja en la tabla, ya que, según sus palabras, el conjunto crema no se considera favorito y, aunque tiene muchas oportunidades y depende de sí mismo, el equipo avanzará paso a paso.

PUEDES VER: Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: "Esperemos que la 'U' pueda caer"

lr.pe

¿Qué dijo Alex Valera sobre su victoria frente a Cusco FC?

"Feliz, muy motivado a seguir trabajando", expresó en un primer momento, mostrándose feliz por su racha goleadora.

"Todavía no nos sentimos favoritos, que tenemos muchas chances, las tenemos. Ahora dependemos de nosotros mismos y vamos a ir paso a paso", agregó Valera, resaltando que el equipo toma con calma el Torneo Clausura.

"Quedan muchos partidos y quiero seguir anotando, pero primero hay que trabajar para el equipo. Mi objetivo es pasar lo que fue en 2023 y Dios mediante lograrlo", finalizó.

PUEDES VER: Álvaro Barco, director deportivo de Universitario, sorprende el hablar del futuro de Álex Valera: "Merece un contrato importante, pero..."

lr.pe

Rendimiento de Alex Valera en Universitario

Con Universitario de Deportes, Alex Valera ha tenido un destacado rendimiento en las diferentes competencias que ha disputado. En la Liga 1 Clausura jugó 8 partidos, anotando 5 goles y sumando 1 asistencia, con un promedio de un gol cada 142 minutos en un total de 709 minutos jugados. En la Copa Libertadores disputó 8 encuentros, marcando 1 gol en 512 minutos. Durante la Liga 1 Apertura, Valera participó en 18 partidos, registrando 7 goles y 4 asistencias, con un promedio de un gol cada 194 minutos en 1,361 minutos de juego. En total, ha sumado 34 partidos oficiales, 13 goles, 5 asistencias y 2,582 minutos en el campo, promediando un gol cada 199 minutos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Con esta victoria, el conjunto crema se coloca en la primera posición con 21 puntos, seguido por Cusco FC, que tendrá que esperar algún tropiezo de la U, la cual ha demostrado ser un equipo sólido.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario219630156+9
2Cusco FC198610113+8
3Deportivo Garcilaso179450148+6
4Sporting Cristal169441155+10
5Alianza Lima159432149+5
6FBC Melgar13103431512+3
7ADT1393331412+2
8Cienciano12933416160
9Sport Huancayo12104041220-8
10Los Chankas1283241014-4
11Atlético Grau11932412120
12Comerciantes Unidos11924278-1
13Alianza Atlético108314912-3
14Juan Pablo II108314812-4
15Alianza Universidad109142330
16Ayacucho FC79215610-4
17Sport Boys610136513−8
18UTC28026614−8
19Deportivo Binacional00000000
Notas relacionadas
Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: "Esperemos que la 'U' pueda caer"

Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: "Esperemos que la 'U' pueda caer"

LEER MÁS
Jorge Fossati sobre penal cobrado a Cusco FC que complicó a Universitario: "Hoy hay uno clarísimo a Williams Riveros"

Jorge Fossati sobre penal cobrado a Cusco FC que complicó a Universitario: "Hoy hay uno clarísimo a Williams Riveros"

LEER MÁS
Universitario se perfila como tricampeón de la Liga 1: ¿en qué fecha del Torneo Clausura 2025 podría lograrlo?

Universitario se perfila como tricampeón de la Liga 1: ¿en qué fecha del Torneo Clausura 2025 podría lograrlo?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jorge Fossati sobre penal cobrado a Cusco FC que complicó a Universitario: "Hoy hay uno clarísimo a Williams Riveros"

Jorge Fossati sobre penal cobrado a Cusco FC que complicó a Universitario: "Hoy hay uno clarísimo a Williams Riveros"

LEER MÁS
Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: "Esperemos que la 'U' pueda caer"

Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: "Esperemos que la 'U' pueda caer"

LEER MÁS
José Carabalí no se marea con triunfo 3-2 de Universitario y quedarse en la cima de la Liga 1: "Nos está faltando concretar"

José Carabalí no se marea con triunfo 3-2 de Universitario y quedarse en la cima de la Liga 1: "Nos está faltando concretar"

LEER MÁS
DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a las acusaciones de 'echarse' contra Universitario: "Me da mucha bronca"

DT de Cusco FC y su enérgico rechazo a las acusaciones de 'echarse' contra Universitario: "Me da mucha bronca"

LEER MÁS
Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: "Tienen que elegir"

Diego Rebagliati explicó por qué Alianza Lima no puede quedarse con Hernán Barcos y Paolo Guerrero para el 2026: "Tienen que elegir"

LEER MÁS
Jesús Castillo lanza sorpresivo mensaje tras saber que no jugará el Alianza Lima - Cienciano por el Clausura

Jesús Castillo lanza sorpresivo mensaje tras saber que no jugará el Alianza Lima - Cienciano por el Clausura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hackean el diario El Peruano: página web aparece en blanco y sin publicaciones oficiales del Estado

Tiroteo en iglesia mormona en Michigan, Estados Unidos, deja varios heridos: atacante fue abatido por la policía

Álex Valera toma con tranquilidad la victoria de Universitario ante Cusco FC: "No nos sentimos favoritos"

Fútbol Peruano

José Carabalí no se marea con triunfo 3-2 de Universitario y quedarse en la cima de la Liga 1: "Nos está faltando concretar"

Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal de TV para ver partido del Torneo Clausura de Liga 1

Álvaro Ampuero deja fuerte autocrítica tras perder 3-2 ante Universitario, pero advierte: "Esperemos que la 'U' pueda caer"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Hackean el diario El Peruano: página web aparece en blanco y sin publicaciones oficiales del Estado

Marcha de la 'Generación Z' EN VIVO: jóvenes salen a protestar por cuarta vez contra Dina Boluarte y Congreso

Dina Boluarte continúa con desaprobación histórica: 93% de peruanos rechaza su Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota