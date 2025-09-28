Universitario de Deportes se impuso frente a Cusco FC, con un gol de Williams Riveros y dos de Alex Valera. Este último, en conversación con los medios, ofreció su análisis del resultado frente a los cusqueños, quienes hasta el momento son sus rivales directos en el Torneo Clausura de la Liga 1, ya que se encuentran en la segunda posición de la tabla con 19 puntos.

Durante la entrevista, 'Valegol' declaró que se siente muy feliz por la victoria y destacó que seguirán trabajando para conseguir más resultados positivos. Sin embargo, señaló que todavía no puede celebrar, a pesar de la ventaja en la tabla, ya que, según sus palabras, el conjunto crema no se considera favorito y, aunque tiene muchas oportunidades y depende de sí mismo, el equipo avanzará paso a paso.

¿Qué dijo Alex Valera sobre su victoria frente a Cusco FC?

"Feliz, muy motivado a seguir trabajando", expresó en un primer momento, mostrándose feliz por su racha goleadora.

"Todavía no nos sentimos favoritos, que tenemos muchas chances, las tenemos. Ahora dependemos de nosotros mismos y vamos a ir paso a paso", agregó Valera, resaltando que el equipo toma con calma el Torneo Clausura.

"Quedan muchos partidos y quiero seguir anotando, pero primero hay que trabajar para el equipo. Mi objetivo es pasar lo que fue en 2023 y Dios mediante lograrlo", finalizó.

Rendimiento de Alex Valera en Universitario

Con Universitario de Deportes, Alex Valera ha tenido un destacado rendimiento en las diferentes competencias que ha disputado. En la Liga 1 Clausura jugó 8 partidos, anotando 5 goles y sumando 1 asistencia, con un promedio de un gol cada 142 minutos en un total de 709 minutos jugados. En la Copa Libertadores disputó 8 encuentros, marcando 1 gol en 512 minutos. Durante la Liga 1 Apertura, Valera participó en 18 partidos, registrando 7 goles y 4 asistencias, con un promedio de un gol cada 194 minutos en 1,361 minutos de juego. En total, ha sumado 34 partidos oficiales, 13 goles, 5 asistencias y 2,582 minutos en el campo, promediando un gol cada 199 minutos.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Con esta victoria, el conjunto crema se coloca en la primera posición con 21 puntos, seguido por Cusco FC, que tendrá que esperar algún tropiezo de la U, la cual ha demostrado ser un equipo sólido.