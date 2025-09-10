Juan Jayo arremetió y lanzó una dura crítica contra Óscar Ibáñez tras la derrota de Perú frente a Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias 2026, donde la Albirroja consiguió su pase al Mundial, mientras que la Bicolor se despidió quedando en el penúltimo puesto. Tras el encuentro, la lluvia de cuestionamientos no se hizo esperar, y el más señalado fue Ibáñez, cuya salida como DT de Perú fue anunciada minutos después por la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

Jayo, referente de Alianza Lima, señaló que el exportero, en las dos conferencias que brindó, ponía excusas y repetía constantemente que le faltaban seis jugadores. Además, recalcó que el objetivo ya estaba perdido incluso antes de su llegada y criticó la falta de oportunidades para los jóvenes que representan el futuro de la selección.

Juan Jayo arremete contra Óscar Ibáñez

El 'Pulpo' cuestionó que el extécnico de la selección peruana pusiera "excusas".

"Reiterativo lo que dice. La misma conferencia, lo viene diciendo hace dos oportunidades, 'que le faltaban 6 jugadores, que esto...' poniendo un poquito de excusa a la situación. Ya está, definitivamente no se alcanzó un objetivo, que estaba perdido antes de que él llegara", explicó en un primer momento.

El exvolante subrayó que las bajas no deben usarse como excusa en una selección nacional y criticó con firmeza las declaraciones de Ibáñez.

"Estaba en él darle más minutos a los chicos que van a poder seguir en Eliminatorias; pero ya está. No le encuentro más razón en decir que le faltaban seis jugadores, por lesión o suspensión. Es una selección, seguramente hay algunos que no puedan jugar en una convocatoria, para eso es una selección", puntualizó.

FPF anuncia salida de Óscar Ibáñez

Hace unos minutos se conoció la noticia de que Óscar Ibáñez dejó de ser entrenador de la selección peruana, tras dirigir seis fechas en el proceso de las Eliminatorias Sudamericanas. Por su parte, la FPF recalcó que, con el cierre de esta etapa, se iniciará un plan de reestructuración institucional, emprendiendo un proceso de transformación orientado a fortalecer sus capacidades técnicas y administrativas, con miras al 2030.