Juan Jayo lanza contundente comparación entre Pedro Aquino y Erick Noriega: "Lo he notado en la selección peruana"
El nuevo fichaje de Alianza Lima, Pedro Aquino, llega a ocupar el lugar de Erick Noriega, quien dejó el club para unirse a Gremio de Porto Alegre.
Juan Jayo, fiel a su estilo, comparó las virtudes de Erick Noriega y Pedro Aquino en Alianza Lima. Justamente, la directiva aliancista fichó a la ´Roca' para ser el reemplazante natural del 'Samurái', tras su reciente salida a Gremio de Porto Alegre. El exfutbolista expuso las principales diferencias entre ambas figuras del fútbol peruano y aclaró lo que uno puede aportar en la cancha.
La 'Roca' había sonado con fuerza en Sporting Cristal tras no entrar en los planes de su actual equipo, Santos Laguna de México. No obstante, el jugador nunca recibió el llamado desde tienda rímense y terminó aceptando la oferta que le hizo el cuadro de La Victoria.
¿Qué dijo Juan Jayo sobre Pedro Aquino y Erick Noriega en Alianza Lima?
"La diferencia que yo veo es la agresividad que tiene Aquino para la marca. Él tiene más agresividad que Noriega. Noriega es más posicional, por ahí un poquito más de lectura en cuanto al partido para poder robar alguna pelota, pero Aquino es más agresivo para ir a marcar", resaltó.
Además, remarcó el olfato de gol que tiene el exSporting Cristal. "También pisa mucho el área. Lo he notado en la selección, y en unos partidos jugando en la liga mexicana, que le gusta llegar al área y tener posibilidad de hacer un gol, se las rebusca siempre en ese aspecto", apuntó Juan Jayo.
Aquino es nuevo jugador de Alianza Lima para el Clausura 2025
"¡Bienvenido, Pedro Aquino! A darlo todo por la blanquiazul", fue el mensaje con el que el conjunto íntimo le dio la bienvenida a su flamante refuerzo vía redes sociales. El volante de la selección peruana jugará a préstamo por un año, con opción a compra. Con Aquino, Alianza cierra un productivo mercado de fichajes de medio año, en el cual ya había incorporado a Gaspar Gentile, Sergip Peña, Alessandro Burlamaqui, Josué Estrada y Gianfranco Chávez.
¿En qué clubes ha jugado Pedro Aquino?
- Sporting Cristal
- Lobos BUAP
- Club León
- Club América
- Santos Laguna