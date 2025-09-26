El partido contra U. de Chile no solo dejó la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025, sino también la lesión de Alessandro Burlamaqui. El volante nacional inició las acciones en Coquimbo ante los Azules, pero fue sustituido en la etapa complemetaria. Su lugar fue ocupado por Pedro Aquino. Este viernes 27, se conoció que el mediocampista sufrió un desgarro de cuadríceps de primer grado.

La información la dio a conocer el periodista Gerson Cuba, de Ovación, quien además señaló que Burlamaqui tendría un tiempo de recuperación de poco más de dos semanas.

Alessandro Burlamaqui sufrió lesión en el Alianza Lima vs U. de Chile

"Alessandro Burlamaqui quedó fuera de la lista de convocados de Alianza Lima para el duelo ante Cienciano, tras sufrir un desgarro de cuádriceps de primer grado. Su tiempo de recuperación se estima en alrededor de 15 días", escribió Cuba en su cuenta de X (antes Twitter).

El mediocampista de 23 años, quien llegó como refuerzo en Alianza Lima para la segunda parte de la temporada, se ha convertido en uno de los jugadores indiscutibles en el esquema de Néstor Gorosito. Incluso, en una ocasión, llegó a mencionar que le veía un futuro brillante en la selección peruana en los próximos años.