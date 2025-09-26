Alianza Lima no pudo en Coquimbo tras caer 2-1 ante la U. de Chile y ser eliminado de la Copa Sudamericana 2025. El conjunto blanquiazul no jugó su mejor partido y pagó caro los dos primeros goles de los chilenos, quienes se metieron entre los cuatro mejores del certamen internacional. Uno de los grandes ausentes en este partido fue Kevin Quevedo, quien ingresó en el segundo tiempo y le cambió la cara al equipo íntimo. Néstor Gorosito no fue claro cuando le preguntaron el porqué de su suplencia, pero todo se trataría de un tema de indisciplina.

En conferencia de prensa, el técnico argentino señaló que Quevedo no jugó por "cosas de entrenamientos y de la vida". Horas después de estas declaraciones, el periodista Michael Succar dejó entrever que hubo una conducta del atacante peruano que no habría gustado en el comando técnico.

Kevin Quevedo no habría jugado en el Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina

"La pregunta fue por qué optó por Cantero en lugar de Quevedo, una sorpresa total. Él ha respaldado a Quevedo toda la temporada, lo ha elogiado más de una vez. Lo ha destacado e incluso hasta ha exagerado en declaraciones cuando lo comparó con wings brasileros. Le dio toda la confianza, pero un detalle: no es la primera vez que deja de ser titular por algo extradeportivo. Él ya lo dejó fuera en dos partidos hace algunos meses porque no lo veía enfocado, por algunas tardanzas y algunas cuestiones con la conducta que quería proponer Gorosito", empezó explicando Succar en el programa 'Juego Cruzado'.

Posteriormente, comentó que la respuesta de Gorosito en conferencia fue más que clara, por lo que su ausencia se debería a un asunto de indisciplina, el cual no habría sido bien tomado por el argentino.

"Se hablaba de que Quevedo no estaba al 100% y, en realidad, nos hemos enterado que no pasaba por ahí. La pregunta por qué Cantero si siempre fue Quevedo, sobre todo en copa internacional. La respuesta no fue literal, pero sí fue clara. Arrancó Cantero y no Quevedo por cosas del fútbol, los entrenamientos y la vida. Acabó la respuesta, cara de pocos amigos, cara que terminaba de explicar que la razón por la cual Quevedo no empezó el partido no tenía que ver con rendimiento futbolístico, sino con alguna conducta que Gorosito no compartía", añadió.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la suplencia de Kevin Quevedo?

Al ser interrogado sobre las razones por las que Kevin Quevedo no fue titular, el conocido 'Pipo' ofreció una breve respuesta durante la conferencia de prensa.

"Son cosas de fútbol que pasan, del entrenamiento, de la vida, y debido a eso jugó Alan", fue la escueta respuesta del DT sobre la suplencia del delantero de la selección peruana.