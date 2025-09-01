HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'
PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     PJ ordena acceso a cuentas bancarias y tributos de 'Chibolín'     
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija
Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     Extorsionadores liberan a mototaxista retenida junto a su hija     
Deportes

Juan Jayo aseguró que Erick Noriega le quitaría el puesto a un indiscutible titular de Perú: "Será un dolor de cabeza"

Jayo resalta que las decisiones de Noriega han sido acertadas, lo que demuestra su crecimiento en el fútbol. Ahora, con su desempeño en el Brasileirao, se espera que siga progresando y desarrolle su potencial.

Juan Jayo elogió a Erick Noriega por su gran rendimiento con Gremio. Foto: Lr/A Presión
Juan Jayo elogió a Erick Noriega por su gran rendimiento con Gremio. Foto: Lr/A Presión

Juan Jayo sorprendió a todos al revelar que Erick Noriega le quitaría el puesto a un titular indiscutible de la selección peruana de fútbol por el nivel mostrado en Gremio. El exfutbolista considera que es momento de darle más oportunidad al 'Samurái' y podría ser el mejor '5' en los próximos años. Además, es tan completo que puede jugar de defensa central y volante en la zona de contención.

El referente de Alianza Lima señaló que las decisiones que ha tomado Noriega para su carrera han sido acertadas, dado que ahora se están viendo los resultados. "Lo de Erick, me pone contento porque es un chico que ha venido progresando desde abajo. Sus decisiones que tomó en su momento, están dando resultados", apuntó Juan Jayo.

PUEDES VER: Perú vs Uruguay: últimas noticias del partido por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

lr.pe

¿A quién puede quitarle el puesto Erick Noriega en la selección peruana, según Juan Jayo?

El exfutbolista peruano comparó a Noriega con Tapia. "No debemos preocuparnos tanto de que si no hay centrales o volantes de contención. Creo que Erick viene con una fuerza que tranquilamente ahora le podría pelear el puesto a Renato Tapia. Será un dolor de cabeza para las próximas Eliminatorias porque se debe decidir si se le pone de central o volante", enfatizó Juan Jayo en 'A Presión'.

"Estoy contento por él. Nos llena de orgullo y surge la pregunta: ¿cuál será su límite?", expresó el comentarista en el popular programa de YouTube. Asimismo, destacó que el joven futbolista tendrá la oportunidad de aprender y crecer en un entorno de fútbol competitivo como el Brasileirao.

PUEDES VER: Erick Noriega recibió el puntaje más alto tras debut con Gremio por medios deportivos: "Se desempeñó excepcionalmente"

lr.pe

¿Cuáles son sus primeras palabras tras jugar con Gremio?

En el entretiempo del compromiso, Erick Noriega conversó con la prensa. El exjugador de Alianza Lima habló sobre el gran nivel del rival y cómo pensaban sacar el partido adelante en los 45 minutos restantes. "Ha sido un partido muy bueno y muy intenso. Flamengo tiene jugadores muy fuertes, rápidos y talentosos. Estamos trabajando como entrenamos esta semana, así que seguiremos adelante", comentó.

PUEDES VER: Erick Noriega y la emotiva conversación que mantuvo con su esposa minutos antes de debutar con Gremio: "Estoy nervioso"

lr.pe

¿Qué puntaje le pusieron a Erick Noriega tras su debut contra Flamengo?

El portal Sofascore destacó a Erick Noriega al otorgarle una calificación sobresaliente de 8,3. Este reconocimiento se debe a su destacada actuación en el campo, ya que mostró una notable efectividad con 5 remates bloqueados y un pleno de 3 duelos ganados en el suelo. Además, Noriega realizó 13 despejes, completó 51 toques y logró 23 pases acertados de un total de 30 intentos, reflejando así su gran claridad y desempeño en el partido.

Notas relacionadas
Juan Jayo lanza contundente comparación entre Pedro Aquino y Erick Noriega: "Lo he notado en la selección peruana"

Juan Jayo lanza contundente comparación entre Pedro Aquino y Erick Noriega: "Lo he notado en la selección peruana"

LEER MÁS
Juan Jayo inconforme con rendimiento de Alianza Lima a pesar de triunfo: “El equipo no jugó bien”

Juan Jayo inconforme con rendimiento de Alianza Lima a pesar de triunfo: “El equipo no jugó bien”

LEER MÁS
Juan Jayo recordó paso de Cristian Benavente en Alianza Lima y dejó duro comentario tras llegar a Sporting Cristal: "Nunca se consolidó"

Juan Jayo recordó paso de Cristian Benavente en Alianza Lima y dejó duro comentario tras llegar a Sporting Cristal: "Nunca se consolidó"

LEER MÁS
Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

Comentarista de ESPN le cambió la nacionalidad a Oliver Sonne en pleno partido por la Premier League: la inesperada ciudadanía que le puso

LEER MÁS
Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

Liga 2 2025 EN VIVO: resultados de los partidos de hoy por la fecha 7 y tabla de posiciones de segunda división peruana

LEER MÁS
¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

¿Qué necesita Venezuela para clasificar al Mundial 2026? Los partidos que le restan a la Vinotinto

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima conocerá a su rival por la Copa Sudamericana: revelan fecha tentativa para fallo final de Conmebol

Alianza Lima conocerá a su rival por la Copa Sudamericana: revelan fecha tentativa para fallo final de Conmebol

LEER MÁS
Sergio Peña sorprendió al solicitar a Edison Flores, delantero de Universitario de Deportes, para Alianza Lima: "Tiene que vivir la experiencia"

Sergio Peña sorprendió al solicitar a Edison Flores, delantero de Universitario de Deportes, para Alianza Lima: "Tiene que vivir la experiencia"

LEER MÁS
DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega fue importante en el empate ante Flamengo: "Tuve que traerlo de vuelta"

LEER MÁS
Universitario decidió el futuro de Diego Churín pase lo que pase en el Torneo Clausura: "Termina contrato en..."

Universitario decidió el futuro de Diego Churín pase lo que pase en el Torneo Clausura: "Termina contrato en..."

LEER MÁS
Sergio Peña se rinde ante Jairo Concha tras buenas actuaciones con Universitario: “Tiene mis respetos”

Sergio Peña se rinde ante Jairo Concha tras buenas actuaciones con Universitario: “Tiene mis respetos”

LEER MÁS
Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

Cuánto pagó el 5y6 hoy, 31 de agosto, en La Rinconada: dividendos del INH para los cuadros con 6 aciertos, ganadores y nuevo monto sellado récord

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026

¿Adiós al buzón de voz? Google lanza función que tomará tus mensajes y los transcribirá con IA

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Deportes

Perú vs Uruguay: fecha, hora y canal confirmado de la penúltima jornada por Eliminatorias 2026

Perú vs Uruguay: ¿cuándo juegan, a qué hora y dónde ver la fecha 17 de las eliminatorias?

Carlos Zambrano lanzó advertencia previo al partido de la selección peruana ante Uruguay: "Es nuestra única salvación"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María Palacios sobre denuncia de Karla Ramírez: "Santiváñez se ha dedicado a insultarla hace semanas"

Presidenta del TC en línea con discurso del Gobierno: cuestiona allanamiento a Nicanor Boluarte

Caso Andrés Hurtado: Poder Judicial ordena acceso a sus cuentas bancarias y tributos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota