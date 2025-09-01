Juan Jayo sorprendió a todos al revelar que Erick Noriega le quitaría el puesto a un titular indiscutible de la selección peruana de fútbol por el nivel mostrado en Gremio. El exfutbolista considera que es momento de darle más oportunidad al 'Samurái' y podría ser el mejor '5' en los próximos años. Además, es tan completo que puede jugar de defensa central y volante en la zona de contención.

El referente de Alianza Lima señaló que las decisiones que ha tomado Noriega para su carrera han sido acertadas, dado que ahora se están viendo los resultados. "Lo de Erick, me pone contento porque es un chico que ha venido progresando desde abajo. Sus decisiones que tomó en su momento, están dando resultados", apuntó Juan Jayo.

¿A quién puede quitarle el puesto Erick Noriega en la selección peruana, según Juan Jayo?

El exfutbolista peruano comparó a Noriega con Tapia. "No debemos preocuparnos tanto de que si no hay centrales o volantes de contención. Creo que Erick viene con una fuerza que tranquilamente ahora le podría pelear el puesto a Renato Tapia. Será un dolor de cabeza para las próximas Eliminatorias porque se debe decidir si se le pone de central o volante", enfatizó Juan Jayo en 'A Presión'.

"Estoy contento por él. Nos llena de orgullo y surge la pregunta: ¿cuál será su límite?", expresó el comentarista en el popular programa de YouTube. Asimismo, destacó que el joven futbolista tendrá la oportunidad de aprender y crecer en un entorno de fútbol competitivo como el Brasileirao.

¿Cuáles son sus primeras palabras tras jugar con Gremio?

En el entretiempo del compromiso, Erick Noriega conversó con la prensa. El exjugador de Alianza Lima habló sobre el gran nivel del rival y cómo pensaban sacar el partido adelante en los 45 minutos restantes. "Ha sido un partido muy bueno y muy intenso. Flamengo tiene jugadores muy fuertes, rápidos y talentosos. Estamos trabajando como entrenamos esta semana, así que seguiremos adelante", comentó.

¿Qué puntaje le pusieron a Erick Noriega tras su debut contra Flamengo?

El portal Sofascore destacó a Erick Noriega al otorgarle una calificación sobresaliente de 8,3. Este reconocimiento se debe a su destacada actuación en el campo, ya que mostró una notable efectividad con 5 remates bloqueados y un pleno de 3 duelos ganados en el suelo. Además, Noriega realizó 13 despejes, completó 51 toques y logró 23 pases acertados de un total de 30 intentos, reflejando así su gran claridad y desempeño en el partido.