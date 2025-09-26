Pelea entre Silvio Valencia y 'Chevaristo' por eliminación de Alianza Lima cruzó fronteras: así reaccionó la prensa chilena
La discusión entre los comentaristas peruanos se tornó violenta mientras analizaban la eliminación de Alianza Lima o ante U de Chile, sorprendiendo a la audiencia y a la prensa chilena.
En el ojo de la tormenta. Silvio Velencia y 'Chevaristo' protagonizaron una picante pelea, tras la eliminación de Alianza Lima ante Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los panelistas, en el programa 'Mira lo que habla', perdieron los papeles y se fueron a los golpes. Ambos se encontraban analizando el choque en Coquimbo cuando las cosas se salieron de control.
La pelea entre ambos comentaristas se viralizó y cruzó la frontera hasta Chile. La prensa de ese país quedó sorprendida por el incidente entre dos experimentados periodistas deportivos. Por este motivo, algunos medios digitales informaron sobre el bochornoso pleito.
¿Cómo reaccionó la prensa chilena al ver la pelea entre Silvio Valencia y Chevaristo por la eliminación de Alianza Lima?
Red Gol de Chile enfatizó la pelea en Perú. "En el programa 'Mira lo que habla' Silvio Valencia y Evaristo Cruz, más conocido como Chevaristo, terminaron a los combos debatiendo del encuentro. Ambos se encontraban analizando el choque en Coquimbo cuando las cosas se salieron de control", apuntó la plataforma web.
Red Gol de Chile captó el momento del golpe. Foto: Captura Red Gol
BioChile, plataforma digital, titularon: Comentaristas peruanos se van a las manos tras adiós de Alianza Lima ante La U en Copa Sudamericana. La nota fue enfocada en el tenso momento que vivieron los integrantes del programa sobre la pelea entre Silvio Valencia y 'Chevaristo'.
Bio Bio Chile informó sobre la pelea entre ambos comunicadores: Foto: Captura de Bio Bio Chile
Silvio Valencia rompe su silencio tras pelea con 'Chevaristo'
Luego del violento episodio registrado, Silvio Valencia emitió un comunicado a través de sus redes sociales para pedir disculpas por el suceso que tuvo lugar en pleno programa en vivo.