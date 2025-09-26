HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Pelea entre Silvio Valencia y 'Chevaristo' por eliminación de Alianza Lima cruzó fronteras: así reaccionó la prensa chilena

La discusión entre los comentaristas peruanos se tornó violenta mientras analizaban la eliminación de Alianza Lima o ante U de Chile, sorprendiendo a la audiencia y a la prensa chilena.

Prensa chilena sorprendida por la pelea en programa en vivo. Foto: Lr/RPP
Prensa chilena sorprendida por la pelea en programa en vivo. Foto: Lr/RPP

En el ojo de la tormenta. Silvio Velencia y 'Chevaristo' protagonizaron una picante pelea, tras la eliminación de Alianza Lima ante Universidad de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Los panelistas, en el programa 'Mira lo que habla', perdieron los papeles y se fueron a los golpes. Ambos se encontraban analizando el choque en Coquimbo cuando las cosas se salieron de control.

La pelea entre ambos comentaristas se viralizó y cruzó la frontera hasta Chile. La prensa de ese país quedó sorprendida por el incidente entre dos experimentados periodistas deportivos. Por este motivo, algunos medios digitales informaron sobre el bochornoso pleito.

PUEDES VER: Alineaciones Universitario contra Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

lr.pe

¿Cómo reaccionó la prensa chilena al ver la pelea entre Silvio Valencia y Chevaristo por la eliminación de Alianza Lima?

Red Gol de Chile enfatizó la pelea en Perú. "En el programa 'Mira lo que habla' Silvio Valencia y Evaristo Cruz, más conocido como Chevaristo, terminaron a los combos debatiendo del encuentro. Ambos se encontraban analizando el choque en Coquimbo cuando las cosas se salieron de control", apuntó la plataforma web.

Red Gol de Chile captó el momento del golpe. Foto: Captura Red Gol

Red Gol de Chile captó el momento del golpe. Foto: Captura Red Gol

BioChile, plataforma digital, titularon: Comentaristas peruanos se van a las manos tras adiós de Alianza Lima ante La U en Copa Sudamericana. La nota fue enfocada en el tenso momento que vivieron los integrantes del programa sobre la pelea entre Silvio Valencia y 'Chevaristo'.

PUEDES VER: Universitario lanza sarcástico mensaje tras eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: "La 'U' es clave"

lr.pe
Bio Bio Chile informó sobre la pelea entre ambos comunicadores: Foto: Captura de Bio Bio Chile

Bio Bio Chile informó sobre la pelea entre ambos comunicadores: Foto: Captura de Bio Bio Chile

PUEDES VER: ¡Golazo 'maradoniano' en la Liga 1! Carlos López se llevó a todo el equipo de Alianza Universidad y anotó descomunal tanto con Sport Boys

lr.pe

Silvio Valencia rompe su silencio tras pelea con 'Chevaristo'

Luego del violento episodio registrado, Silvio Valencia emitió un comunicado a través de sus redes sociales para pedir disculpas por el suceso que tuvo lugar en pleno programa en vivo.

larepublica.pe
Silvio Valencia rompe su silencio tras pelea con 'Chevaristo' durante programa en vivo: "Jamás se puede llegar a actos de violencia"

Silvio Valencia rompe su silencio tras pelea con 'Chevaristo' durante programa en vivo: "Jamás se puede llegar a actos de violencia"

Mr. Peet resalta la ausencia de Carlos Zambrano en la eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: “El mejor defensor del fútbol peruano”

Mr. Peet resalta la ausencia de Carlos Zambrano en la eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: “El mejor defensor del fútbol peruano”

Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

