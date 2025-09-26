Alineaciones Universitario contra Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Universitario se alista para jugar una verdadera final adelantada ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Jorge Fossati parte como favorito para llevarse el triunfo en el Estadio Monumental de Ate. Los 'cremas' necesitan un triunfo que los acerque al tricampeonato de la Liga 1. Un desliz lo pone contra las cuerdas y le daría vida al cuadro imperial en la recta final del campeonato.

La 'U' prepara una poderosa alineación titular para liquidar el encuentro desde el arranque con un 1-3-5-2. Sin duda, este choque directo puede definir el futuro del Torneo Clausura. El vigente campeón del fútbol peruano se ubica en la primera posición con 21 unidades, mientras que Cusco FC luce en la segunda casilla.

¿Cuál es la alineación titular entre Universitario ante Cusco FC por el Torneo Clausura?

El 'Nono' no se guarda nada y pondrá todo el arsenal en el Monumental. El 1-3-5-2 le permite atacar por las bandas con los carrileros y aprovechar el momento dulce de Álex Valera como '9'.

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidias; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre da Silva; Lucas Colitto y Facundo Callejo.

¿En qué canal ver Universitario contra Cusco FC?

En Perú, la señal encargada de transmitir el Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura será GOLPERU, canal 714 de Movistar, que cuenta con los derechos televisivos de la 'U'. Asimismo, el choque entre Universitario vs Cusco FC se podrá seguir por Movistar TV App de manera online y el minuto a minuto en La República Deportes.

Universitario contra Cusco FC pronósticos

Estas son las cuotas que dan las casas de apuestas para el cruce entre Universitario y Cusco FC. El club crema es el claro favorito.