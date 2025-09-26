HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Alineaciones Universitario contra Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Jorge Fossati se alista para enfrentar a Cusco FC, en el Monumental, con potente once titular por el Torneo Clausura 2025. Sin duda, este duelo puede definir el futuro de la Liga 1.

Universitario alista un potente once titular ante Cusco FC. Foto: Lr/RPP
Universitario alista un potente once titular ante Cusco FC. Foto: Lr/RPP

Universitario se alista para jugar una verdadera final adelantada ante Cusco FC por la fecha 11 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Jorge Fossati parte como favorito para llevarse el triunfo en el Estadio Monumental de Ate. Los 'cremas' necesitan un triunfo que los acerque al tricampeonato de la Liga 1. Un desliz lo pone contra las cuerdas y le daría vida al cuadro imperial en la recta final del campeonato.

La 'U' prepara una poderosa alineación titular para liquidar el encuentro desde el arranque con un 1-3-5-2. Sin duda, este choque directo puede definir el futuro del Torneo Clausura. El vigente campeón del fútbol peruano se ubica en la primera posición con 21 unidades, mientras que Cusco FC luce en la segunda casilla.

PUEDES VER: Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

lr.pe

¿Cuál es la alineación titular entre Universitario ante Cusco FC por el Torneo Clausura?

El 'Nono' no se guarda nada y pondrá todo el arsenal en el Monumental. El 1-3-5-2 le permite atacar por las bandas con los carrileros y aprovechar el momento dulce de Álex Valera como '9'.

Universitario: Sebastián Britos; Aldo Corzo, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Andy Polo, Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha, José Carabalí; Jairo Vélez y Alex Valera.

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Carlos Gamarra, Marlon Ruidias; Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre da Silva; Lucas Colitto y Facundo Callejo.

PUEDES VER: Selección peruana podría disputar novedoso formato para ir al Mundial 2030: Liga de Naciones con 9 cupos y medio

lr.pe

¿En qué canal ver Universitario contra Cusco FC?

En Perú, la señal encargada de transmitir el Universitario vs Cusco FC por el Torneo Clausura será GOLPERU, canal 714 de Movistar, que cuenta con los derechos televisivos de la 'U'. Asimismo, el choque entre Universitario vs Cusco FC se podrá seguir por Movistar TV App de manera online y el minuto a minuto en La República Deportes.

PUEDES VER: El millonario monto que acumuló Alianza Lima tras su histórica campaña 2025 con 18 partidos internacionales

lr.pe

Universitario contra Cusco FC pronósticos

Estas son las cuotas que dan las casas de apuestas para el cruce entre Universitario y Cusco FC. El club crema es el claro favorito.

  • Betsson: gana Universitario (1,41), empate (4,15), gana Cusco (8,00)
  • Betano: gana Universitario (1,38), empate (4,30), gana Cusco (9,75)
  • Bet365: gana Universitario (1,40), empate (4,75), gana Cusco (7,00)
  • 1XBet: gana Universitario (1,41), empate (4,35), gana Cusco (8,20)
  • Coolbet: gana Universitario (1,40), empate (4,50), gana Cusco (8,20)
  • Doradobet: gana Universitario (1,41), empate (4,00), gana Cusco (9,00).
Notas relacionadas
Canal confirmado de Universitario contra Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal confirmado de Universitario contra Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Universitario lanza sarcástico mensaje tras eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: "La 'U' es clave"

Universitario lanza sarcástico mensaje tras eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: "La 'U' es clave"

LEER MÁS
Jorge Fossati confirmó las 2 bajas en Universitario para crucial duelo con Cusco FC: "Este partido tiene una particularidad"

Jorge Fossati confirmó las 2 bajas en Universitario para crucial duelo con Cusco FC: "Este partido tiene una particularidad"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Silvio Valencia rompe su silencio tras pelea con 'Chevaristo' durante programa en vivo: "Jamás se puede llegar a actos de violencia"

Silvio Valencia rompe su silencio tras pelea con 'Chevaristo' durante programa en vivo: "Jamás se puede llegar a actos de violencia"

LEER MÁS
Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

LEER MÁS
Mr. Peet lapidó a 2 jugadores de Alianza Lima tras eliminación de la Copa Sudamericana 2025: "Tenemos que asumirlo"

Mr. Peet lapidó a 2 jugadores de Alianza Lima tras eliminación de la Copa Sudamericana 2025: "Tenemos que asumirlo"

LEER MÁS
Néstor Gorosito señaló que Pedro Aquino le pidió no entrenar previo al Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo que estaba cansado"

Néstor Gorosito señaló que Pedro Aquino le pidió no entrenar previo al Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo que estaba cansado"

LEER MÁS
Óscar Vílchez sorprende al proponer a exentrenador de Alianza Lima para la selección peruana: “Ha hecho las cosas bien”

Óscar Vílchez sorprende al proponer a exentrenador de Alianza Lima para la selección peruana: “Ha hecho las cosas bien”

LEER MÁS
Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir como DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Kingleon cuenta por qué fue intervenido por la PNP y trasladado a la comisaría mientras grababa TikTok: "Llegaron las patrullas y me llevaron"

Paracetamol y autismo: “Las declaraciones de Trump confunden a la población y generan mucho daño”

El 94% de mujeres creyentes en Perú apoyan el aborto legal, pero enfrentan desinformación por parte de autoridades

Deportes

Silvio Valencia rompe su silencio tras pelea con 'Chevaristo' durante programa en vivo: "Jamás se puede llegar a actos de violencia"

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO por la Liga Profesional Saudí: hora y canal para ver el partido de hoy

El millonario monto que acumuló Alianza Lima tras su histórica campaña 2025 con 18 partidos internacionales

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Exjefe de la Policía acusa a Juan José Santiváñez de pasarlo al retiro por buscar a "El Monstruo"

Tomás Gálvez aparta a fiscales de los casos relacionados con el ministro Santiváñez y Dina Boluarte

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota