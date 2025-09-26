Silvio Valencia rompe su silencio tras pelea con 'Chevaristo' durante programa en vivo: "Jamás se puede llegar a actos de violencia"
A través de un comunicado, el popular 'Sensei' se pronunció y pidió disculpas luego de protagonizar una escena violenta mientras debatía con su colega 'Chevaristo'.
Silvio Valencia rompió su silencio después de ser agredido por 'Chevaristo' durante un debate en un programa en vivo. El popular 'Sensei' pidió disculpas por protagonizar una escena de violencia. "La pose y la alienación, como argumentos, no pueden predominar jamás en un debate. Los debates y polémicas a veces alcanzan niveles fuertes pero jamás pueden llegar a estos actos de violencia", dice en una parte de su comunicado.
Comunicado de Silvio Valencia. Foto: X.