Silvio Valencia rompió su silencio después de ser agredido por 'Chevaristo' durante un debate en un programa en vivo. El popular 'Sensei' pidió disculpas por protagonizar una escena de violencia. "La pose y la alienación, como argumentos, no pueden predominar jamás en un debate. Los debates y polémicas a veces alcanzan niveles fuertes pero jamás pueden llegar a estos actos de violencia", dice en una parte de su comunicado.

Comunicado de Silvio Valencia. Foto: X.