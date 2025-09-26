HOYSuscripcion LR Focus

El millonario monto que acumuló Alianza Lima tras su histórica campaña 2025 con 18 partidos internacionales

La derrota contra la U. de Chile le puso fin a la gran temporada internacional de Alianza Lima en el 2025, en la cual supo imponerse ante rivales de la talla de Boca Juniors y Gremio de Porto Alegre.

Alianza Lima disputó la Copa Libertadores y Copa Sudamericana durante el 2025. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Alianza Lima disputó la Copa Libertadores y Copa Sudamericana durante el 2025. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

A pesar de perder contra la U. de Chile y no conseguir clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana 2025, la campaña internacional de Alianza Lima será muy recordada por los aficionados del elenco victoriano, pues durante el presente año lograron imponerse en ronda de eliminación directa a rivales de la talla de Boca Juniors de Argentina y Gremio de Brasil.

Más allá de los buenos resultados, el desempeño de los dirigidos por Néstor Gorosito en la Copa Libertadores (ronda previa y fase de grupo) y Copa Sudamericana (fase eliminatoria) también generó un millonario ingreso económico para las arcas de la institución victoriana.

PUEDES VER: Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

lr.pe

El millonario monto que ganó Alianza Lima en el 2025

Desde su primer cotejo ante Nacional de Paraguay en fase previa de la Copa Libertadores hasta su serie frente a la U. de Chile por Copa Sudamericana, Alianza Lima registró 18 partidos internacionales en competiciones Conmebol; traducido en réditos económicos, los íntimos consiguieron recaudar un poco más de 6.6 millones de dólares en la temporada.

  • Monto recaudado en la Fase 1 de Copa Libertadores: 400 mil dólares
  • Monto recaudado en la Fase 2 de Copa Libertadores: 500 mil dólares
  • Monto recaudado en la Fase 3 de Copa Libertadores: 600 mil dólares
  • Clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores: 3.000.000 dólares
  • Triunfo ante Talleres por fase grupos: 330.000 dólares
  • Clasificación a la Copa Sudamericana: 500.000 dólares
  • Clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana: 600.000 dólares
  • Clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana: 700.000 dólares.

PUEDES VER: Presidente de U. de Chile contesta fuerte a Gorosito por quejas tras eliminación de Alianza Lima: 'En Lima me dijeron 'chileno tal por cual''

lr.pe

La campaña internacional de Alianza Lima en el 2025

La campaña internacional de Alianza Lima en el 2025 dejó como saldo 7 victorias, 6 empates y 5 derrotas.

  • Nacional de Asunción 1-1 Alianza Lima | fase 1 de Copa Libertadores
  • Alianza Lima 3-1 Nacional de Asunción | fase 1 de Copa Libertadores
  • Alianza Lima 1-0 Boca Juniors | fase 2 de Copa Libertadores
  • Boca Juniors 1-0 (4-5 en penales) Alianza Lima | fase 2 de Copa Libertadores
  • Deportes Iquique 1-2 Alianza Lima | fase 3 de Copa Libertadores
  • Alianza Lima 1-1 Deportes Iquique | fase 3 de Copa Libertadores
  • Alianza Lima 0-1 Libertad | fase de grupos Copa Libertadores
  • São Paulo 2-2 Talleres | fase de grupos Copa Libertadores
  • Alianza Lima 3-2 Talleres | fase de grupos Copa Libertadores
  • Alianza Lima 0-2 São Paulo | fase de grupos Copa Libertadores
  • Talleres 2-0 Alianza Lima | fase de grupos Copa Libertadores
  • Libertad 2-2 Alianza Lima | fase de grupos Copa Libertadores
  • Alianza Lima 2-0 Gremio | repechaje de la Copa Sudamericana
  • Gremio 1-1 Alianza Lima | repechaje de la Copa Sudamericana
  • Alianza Lima 2-0 Universidad Católica de Ecuador | octavos de final de Copa Sudamericana
  • Universidad Católica de Ecuador 1-2 Alianza Lima | octavos de final de Copa Sudamericana
  • Alianza Lima 0-0 U. de Chile | cuartos de final de Copa Sudamericana
  • U. de Chile 2-1 Alianza Lima | cuartos de final de Copa Sudamericana.
