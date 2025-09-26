A pesar de perder contra la U. de Chile y no conseguir clasificar a semifinales de la Copa Sudamericana 2025, la campaña internacional de Alianza Lima será muy recordada por los aficionados del elenco victoriano, pues durante el presente año lograron imponerse en ronda de eliminación directa a rivales de la talla de Boca Juniors de Argentina y Gremio de Brasil.

Más allá de los buenos resultados, el desempeño de los dirigidos por Néstor Gorosito en la Copa Libertadores (ronda previa y fase de grupo) y Copa Sudamericana (fase eliminatoria) también generó un millonario ingreso económico para las arcas de la institución victoriana.

El millonario monto que ganó Alianza Lima en el 2025

Desde su primer cotejo ante Nacional de Paraguay en fase previa de la Copa Libertadores hasta su serie frente a la U. de Chile por Copa Sudamericana, Alianza Lima registró 18 partidos internacionales en competiciones Conmebol; traducido en réditos económicos, los íntimos consiguieron recaudar un poco más de 6.6 millones de dólares en la temporada.

Monto recaudado en la Fase 1 de Copa Libertadores: 400 mil dólares

Monto recaudado en la Fase 2 de Copa Libertadores: 500 mil dólares

Monto recaudado en la Fase 3 de Copa Libertadores: 600 mil dólares

Clasificación a fase de grupos de la Copa Libertadores: 3.000.000 dólares

Triunfo ante Talleres por fase grupos: 330.000 dólares

Clasificación a la Copa Sudamericana: 500.000 dólares

Clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana: 600.000 dólares

Clasificación a cuartos de final de la Copa Sudamericana: 700.000 dólares.

La campaña internacional de Alianza Lima en el 2025

La campaña internacional de Alianza Lima en el 2025 dejó como saldo 7 victorias, 6 empates y 5 derrotas.