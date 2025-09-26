¡Golazo 'maradoniano' en la Liga 1! Carlos López se llevó a todo el equipo de Alianza Universidad y anotó descomunal tanto con Sport Boys
El delantero colombiano sorprendió a todos con una jugada de antología para anotar en el triunfo parcial de Sport Boys ante Alianza Universidad de Huánuco por el Torneo Clausura.
El partido entre Sport Boys y Alianza Universidad de Huánuco nos regaló uno de los mejores tantos de la temporada. En los primeros minutos del cotejo correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura, el delantero Carlos López realizó una espectacular corrida desde su campo y, tras dejar en el piso a varios rivales, uno un golazo 'maradoniano' para el 2-0.
Con este resultado, el elenco rosado obtiene 3 puntos valiosos en lucha por la permanencia frente a un rival directo. Los dirigidos por Roberto Mosquera también pelean por escapar de la zona de descenso.
Golazo 'maradoniano' de Sport Boys en la Liga 1
El veloz atacante colombiano deslumbró al público asistente al Heraclio Tapia con su anotación. López recuperó el balón en su propio campo y se quitó de encima a 3 rivales por la banda hasta llegar al área blaugrana; en ese momento, el delantero tuvo 'nervios de acero' para dejar en el suelo a los defensores y definir de forma sutil ante la salida del arquero Pedro Ynamine.