¡Golazo 'maradoniano' en la Liga 1! Carlos López se llevó a todo el equipo de Alianza Universidad y anotó descomunal tanto con Sport Boys

El delantero colombiano sorprendió a todos con una jugada de antología para anotar en el triunfo parcial de Sport Boys ante Alianza Universidad de Huánuco por el Torneo Clausura.

Carlos López es titular en el Sport Boys vs Alianza Universidad. Foto: captura de L1 Max
El partido entre Sport Boys y Alianza Universidad de Huánuco nos regaló uno de los mejores tantos de la temporada. En los primeros minutos del cotejo correspondiente a la jornada 11 del Torneo Clausura, el delantero Carlos López realizó una espectacular corrida desde su campo y, tras dejar en el piso a varios rivales, uno un golazo 'maradoniano' para el 2-0.

Con este resultado, el elenco rosado obtiene 3 puntos valiosos en lucha por la permanencia frente a un rival directo. Los dirigidos por Roberto Mosquera también pelean por escapar de la zona de descenso.

Golazo 'maradoniano' de Sport Boys en la Liga 1

El veloz atacante colombiano deslumbró al público asistente al Heraclio Tapia con su anotación. López recuperó el balón en su propio campo y se quitó de encima a 3 rivales por la banda hasta llegar al área blaugrana; en ese momento, el delantero tuvo 'nervios de acero' para dejar en el suelo a los defensores y definir de forma sutil ante la salida del arquero Pedro Ynamine.

