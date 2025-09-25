HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     
Deportes

Universitario lanza sarcástico mensaje tras eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: "La 'U' es clave"

Después de la derrota y eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025, Universitario utilizó sus redes sociales para dejar un sugerente recado. 

Alianza Lima cayó 2-1 ante U. de Chile y quedó fuera de la Copa Sudamericana 2025. Foto: composición LR/Cristian Silva/Agenciauno
Alianza Lima cayó 2-1 ante U. de Chile y quedó fuera de la Copa Sudamericana 2025. Foto: composición LR/Cristian Silva/Agenciauno

Alianza Lima no pudo hacer la tarea en Coquimbo y fue eliminado de la Copa Sudamericana 2025 tras caer 2-1 ante la U. de Chile. El conjunto blanquiazul inició abajo por dos goles, pero el gol de Eryc Castillo despertó la esperanza en los hinchas. No obstante, no fue suficiente para encontrar la paridad, por lo que el Bulla terminó metiéndose entre los clasificados a semifinales del certamen continental. Una vez acabado el compromiso, Universitario de Deportes lanzó un sarcástico mensaje que se hizo viral entre los aficionados.

A través de redes sociales, la institución merengue compartió un recado inmediatamente después del final del compromiso en Coquimbo. "La 'U' es clave", escribió el club por medio de su cuenta de X.

Universitario lanza sarcástico mensaje tras eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025

El comentario fue acompañado por una fotografía en la que aparece una bandera crema y la fotografía de Teodoro Fernández, el máximo ídolo de Universitario. Inmediatamente, la publicación tuvo una serie de comentarios y reacciones por parte de los aficionados.

Publicación de Universitario. Foto: X.

Publicación de Universitario. Foto: X.

Notas relacionadas
Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO minuto a minuto por Copa Sudamericana: ¡gol de Eryc Castillo!

Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO minuto a minuto por Copa Sudamericana: ¡gol de Eryc Castillo!

LEER MÁS
Alianza Lima - U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima - U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Alianza Lima se 'duerme' y la U. de Chile no perdona: Assadi anota a los 5 minutos por Copa Sudamericana

Alianza Lima se 'duerme' y la U. de Chile no perdona: Assadi anota a los 5 minutos por Copa Sudamericana

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima perdió ante la U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima perdió ante la U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Alianza Lima - U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima - U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Raziel García impacta al señalar quién debió ser el sustituto de Paolo Guerrero en la selección peruana: "Era tremendo"

Raziel García impacta al señalar quién debió ser el sustituto de Paolo Guerrero en la selección peruana: "Era tremendo"

LEER MÁS
Alianza Lima no se rinde: Eryc Castillo anota un golazo y descuenta ante U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima no se rinde: Eryc Castillo anota un golazo y descuenta ante U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys tras ultimátum de la barra: "Cuando no eres bien recibido..."

Miguel Ángel Torres renunció a la administración de Sport Boys tras ultimátum de la barra: "Cuando no eres bien recibido..."

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'El Monstruo' cayó en Paraguay EN VIVO: Erick Moreno sería trasladado al penal de la Base Naval en el Callao

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Deportes

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota