Alianza Lima no pudo hacer la tarea en Coquimbo y fue eliminado de la Copa Sudamericana 2025 tras caer 2-1 ante la U. de Chile. El conjunto blanquiazul inició abajo por dos goles, pero el gol de Eryc Castillo despertó la esperanza en los hinchas. No obstante, no fue suficiente para encontrar la paridad, por lo que el Bulla terminó metiéndose entre los clasificados a semifinales del certamen continental. Una vez acabado el compromiso, Universitario de Deportes lanzó un sarcástico mensaje que se hizo viral entre los aficionados.

A través de redes sociales, la institución merengue compartió un recado inmediatamente después del final del compromiso en Coquimbo. "La 'U' es clave", escribió el club por medio de su cuenta de X.

El comentario fue acompañado por una fotografía en la que aparece una bandera crema y la fotografía de Teodoro Fernández, el máximo ídolo de Universitario. Inmediatamente, la publicación tuvo una serie de comentarios y reacciones por parte de los aficionados.