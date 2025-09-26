Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025 tras caer 2-1 ante U. de Chile por la vuelta de los cuartos de final. El equipo que comanda Néstor Gorosito disputó 18 partidos internacionales esta temporada y se convirtió en el equipo peruano con más participaciones en un certamen Conmebol. Pese a toda la ilusión que se había generado, los íntimos no pudieron seguir avanzando en semifinales y se despidieron del certamen con una actuación digna.

Este viernes 26, la delegación blanquiazul llegó a la capital y fue abordada por la prensa. Franco Navarro fue uno de los que se detuvo un momento para brindar sus impresiones tras el resultado en Coquimbo.

Franco Navarro se pronuncia tras la eliminación de Alianza Lima de la Sudamericana

El actual director deportivo de Alianza Lima resaltó la participación que ha tenido el cuadro victoriano tanto en la Copa Libertadores (donde iniciaron desde la fase 3) y Sudamericana, y aseguró sentirse orgulloso de todos los que integran la institución. También señaló que el club ha vuelto a competir como manda su historia.

"Me siento orgulloso de este grupo de jugadores, del cuerpo técnico, del área deportiva, de la gerencia general y de cada uno de los que integran Alianza. El año no termina, pero a nivel internacional se ha recobrado lo que realmente el club se merece, que pueda competir de igual a igual contra cualquier equipo que se le ponga al frente. Alianza este año nos ha dejado muchas enseñanas, nos ha hecho llorar de felicidad", declaró.

Navarro no dejó pasar la oportunidad para agradecer el respaldo de los aficionados y les agradeció en nombre de todo el club. "Agradecer sobre todo al hincha que nos ha seguido y nos sigue a todos lados. Desde acá mi cariño y agradecimiento en nombre de todo este equipo y el cuerpo técnico", indicó.

El directivo remarcó que el objetivo planteado este año en los certámenes Conmebol se ha superado y precisó que la temporada aún continúa, por lo que ya están mentalizados en seguir luchando por el Torneo Clausura para tener una chance de pelearle el título nacional a Universitario.

"El objetivo a nivel internacional se ha superado y de forma increíble. Es el lugar que queremos estar siempre, por eso todos los años nos prepararemos para volver a la Libertadores y participar como queremos y lograr el objetivo, que siempre es lograr un campeonato a nivel internacional. También tenemos siempre el objetivo de salir primeros en el torneo local, así que esto no termina, seguiremos luchando y preparándonos como hasta ahora para lograr el título a fin de año", finalizó.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

El siguiente encuentro de los de Néstor Gorosito será este domingo 28 de septiembre contra Cienciano en el Inca Garcilaso de la Vega. El partido, por la fecha 11 del Clausura, se jugará desde las 6.00 p. m. (hora local).