Conar realizó cambios de árbitros para partidos de Alianza Lima y Universitario por determinante razón: "De último momento"

Por la fecha 11 del Torneo Clausura, Alianza Lima visitará a Cienciano, mientras que Universitario recibirá a Cusco FC.

Universitario es el único líder del Clausura. Foto: composición LR/La República
Universitario es el único líder del Clausura. Foto: composición LR/La República

El último jueves 25 de septiembre inició la jornada 11 del Torneo Clausura 2025. Como en cada fecha, el foco principal está en lo que hagan Alianza Lima y Universitario. Íntimos quieren dejar atrás la dura eliminación de la Copa Sudamericana ante U. de Chile y ya piensan en Cienciano. La 'U', por su parte, busca da el golpe ante Cusco FC, su más cercano perseguidor en la tabla. Para esta fecha, la Conar ha tenido que modificar la programación de los árbitros para estos choques debido a que hay jueces peruanos que han sido designados para participar del Mundial sub 20 de 2025, que se jugará en Chile.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, los árbitros Kevin Ortega, Jesús Sánchez y Michael Orué son los 3 que participarán de este torneo FIFA. Por ello, la Comisión Nacional de Árbitros cambiará el segundo árbitro asistente del Universitario vs Cusco FC y el juez principal del Alianza Lima vs Cienciano.

Conar realizar cambio de árbitros para partidos de Alianza Lima y Universitario

"Debido a que se ha designado de último momento a los árbitros Kevin Ortega, Jesús Sánchez y Michael Orué a la Copa Mundial de la FIFA Sub 20 Chile 2025, ahora el segundo árbitro asistente del Universitario de Deportes vs Cusco será Anderson Quispe. Ojo que Daniel Ureta se mantiene como el principal. Por Kevin Ortega, que iba a dirigir como principal el Cienciano vs Alianza Lima, va ahora Jhonatan Zamora", escribió en su cuenta oficial de X.

Universitario de Deportes jugará este sábado 27 en el Monumental y Alianza Lima disputará su partido este domingo 28 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿Cuándo inicia el Mundial Sub 20 2025?

El evento comenzará desde este sábado 27 de setiembre y culminará el domingo 19 de octubre.

