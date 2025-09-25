Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

La fecha 11 del Clausura se jugará entre el jueves 25 y el domingo 28 de setiembre. Foto: composición LR/Universitario/Alianza Lima/Liga 1

La fecha 11 del Clausura se jugará entre el jueves 25 y el domingo 28 de setiembre. Foto: composición LR/Universitario/Alianza Lima/Liga 1

El Torneo Clausura 2025 ingresa en su etapa final y son varios los equipos que mantienen la ilusión de seguir en la pelea por el título de la Liga 1. Mientras Universitario ve a todos de lo más alto, clubes como Cusco FC, Alianza Lima, Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal tienen poco margen de error y esperan un traspié de los merengues.

El duelo más atractivo de la jornada tendrá lugar en el Monumental de Ate. La 'U' disputará un compromiso por la punta frente a un Cusco FC que busca recuperarse tras caer de local con ADT de Tarma.

Partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Los equipos que no verán acción en esta fecha son Sporting Cristal (descansa) y Los Chankas (tenía como rival a Binacional).

Jueves 25 de setiembre

Ayacucho FC vs Juan Pablo II College

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 MAX

Estadio: Las Américas

Deportivo Garcilaso vs UTC de Cajamarca

Hora: 7.00 p. m.

Canal: L1 MAX

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

Viernes 26 de setiembre

Alianza Universidad vs Sport Boys

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 MAX

Estadio: Heraclio Tapia León

ADT de Tarma vs Alianza Atlético

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 MAX

Estadio: Unión Tarma

Atlético Grau vs Sport Huancayo

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 MAX

Estadio: Campeones del 36'.

Sábado 27 de setiembre

Comerciantes Unidos vs Melgar

Hora: 3.00 p. m.

Canal: L1 MAX

Estadio: Juan Maldonado Gamarra

Universitario vs Cusco FC

Hora: 6.00 p. m.

Canal: GOLPERÚ

Estadio: Monumental de Ate.

Domingo 28 de setiembre

Cienciano vs Alianza Lima

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 MAX

Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

En el arranque de la jornada 11, Universitario sigue en lo más alto de la tabla de posiciones. Su único escolta, y próximo rival, es Cusco FC.

Pos. Equipo Pts. PJ G E P GF GC Dif. 1 Universitario 21 9 6 3 0 15 6 +9 2 Cusco FC 19 8 6 1 0 11 3 +8 3 Deportivo Garcilaso 17 9 4 5 0 14 8 +6 4 Sporting Cristal 16 9 4 4 1 15 5 +10 5 Alianza Lima 15 9 4 3 2 14 9 +5 6 FBC Melgar 13 10 3 4 3 15 12 +3 7 ADT 13 9 3 3 3 14 12 +2 8 Cienciano 12 9 3 3 4 16 16 0 9 Sport Huancayo 12 10 4 0 4 12 20 -8 10 Los Chankas 12 8 3 2 4 10 14 -4 11 Atlético Grau 11 9 3 2 4 12 12 0 12 Comerciantes Unidos 11 9 2 4 2 7 8 -1 13 Alianza Atlético 10 8 3 1 4 9 12 -3 14 Juan Pablo II 10 8 3 1 4 8 12 -4 15 Alianza Universidad 10 9 1 4 2 3 3 0 16 Ayacucho FC 7 9 2 1 5 6 10 -4 17 Sport Boys 6 10 1 3 6 5 13 −8 18 UTC 2 8 0 2 6 6 14 −8 19 Deportivo Binacional 0 0 0 0 0 0 0 0

¿En qué canales ver la Liga 1 2025?

La transmisión por TV de los partidos correspondientes a esta fecha 11 del Torneo Clausura estarán a cargo de L1 Max. La única excepción será el Universitario vs Cusco FC, que se verá por las pantallas de GOLPERU.