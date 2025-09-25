Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura
La jornada 11 del Torneo Clausura tendrá como principal atractivo el duelo por la punta entre Universitario y Cusco FC. Revisa la programación de los partidos de la Liga 1.
El Torneo Clausura 2025 ingresa en su etapa final y son varios los equipos que mantienen la ilusión de seguir en la pelea por el título de la Liga 1. Mientras Universitario ve a todos de lo más alto, clubes como Cusco FC, Alianza Lima, Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal tienen poco margen de error y esperan un traspié de los merengues.
El duelo más atractivo de la jornada tendrá lugar en el Monumental de Ate. La 'U' disputará un compromiso por la punta frente a un Cusco FC que busca recuperarse tras caer de local con ADT de Tarma.
Partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025
Los equipos que no verán acción en esta fecha son Sporting Cristal (descansa) y Los Chankas (tenía como rival a Binacional).
Jueves 25 de setiembre
- Ayacucho FC vs Juan Pablo II College
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 MAX
- Estadio: Las Américas
- Deportivo Garcilaso vs UTC de Cajamarca
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: L1 MAX
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.
Viernes 26 de setiembre
- Alianza Universidad vs Sport Boys
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 MAX
- Estadio: Heraclio Tapia León
- ADT de Tarma vs Alianza Atlético
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 MAX
- Estadio: Unión Tarma
- Atlético Grau vs Sport Huancayo
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 MAX
- Estadio: Campeones del 36'.
Sábado 27 de setiembre
- Comerciantes Unidos vs Melgar
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: L1 MAX
- Estadio: Juan Maldonado Gamarra
- Universitario vs Cusco FC
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: GOLPERÚ
- Estadio: Monumental de Ate.
Domingo 28 de setiembre
- Cienciano vs Alianza Lima
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 MAX
- Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
En el arranque de la jornada 11, Universitario sigue en lo más alto de la tabla de posiciones. Su único escolta, y próximo rival, es Cusco FC.
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|21
|9
|6
|3
|0
|15
|6
|+9
|2
|Cusco FC
|19
|8
|6
|1
|0
|11
|3
|+8
|3
|Deportivo Garcilaso
|17
|9
|4
|5
|0
|14
|8
|+6
|4
|Sporting Cristal
|16
|9
|4
|4
|1
|15
|5
|+10
|5
|Alianza Lima
|15
|9
|4
|3
|2
|14
|9
|+5
|6
|FBC Melgar
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|12
|+3
|7
|ADT
|13
|9
|3
|3
|3
|14
|12
|+2
|8
|Cienciano
|12
|9
|3
|3
|4
|16
|16
|0
|9
|Sport Huancayo
|12
|10
|4
|0
|4
|12
|20
|-8
|10
|Los Chankas
|12
|8
|3
|2
|4
|10
|14
|-4
|11
|Atlético Grau
|11
|9
|3
|2
|4
|12
|12
|0
|12
|Comerciantes Unidos
|11
|9
|2
|4
|2
|7
|8
|-1
|13
|Alianza Atlético
|10
|8
|3
|1
|4
|9
|12
|-3
|14
|Juan Pablo II
|10
|8
|3
|1
|4
|8
|12
|-4
|15
|Alianza Universidad
|10
|9
|1
|4
|2
|3
|3
|0
|16
|Ayacucho FC
|7
|9
|2
|1
|5
|6
|10
|-4
|17
|Sport Boys
|6
|10
|1
|3
|6
|5
|13
|−8
|18
|UTC
|2
|8
|0
|2
|6
|6
|14
|−8
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
¿En qué canales ver la Liga 1 2025?
La transmisión por TV de los partidos correspondientes a esta fecha 11 del Torneo Clausura estarán a cargo de L1 Max. La única excepción será el Universitario vs Cusco FC, que se verá por las pantallas de GOLPERU.