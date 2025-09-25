HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares
El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares     
U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?
U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?     
Fútbol Peruano

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

La jornada 11 del Torneo Clausura tendrá como principal atractivo el duelo por la punta entre Universitario y Cusco FC. Revisa la programación de los partidos de la Liga 1.

La fecha 11 del Clausura se jugará entre el jueves 25 y el domingo 28 de setiembre. Foto: composición LR/Universitario/Alianza Lima/Liga 1
La fecha 11 del Clausura se jugará entre el jueves 25 y el domingo 28 de setiembre. Foto: composición LR/Universitario/Alianza Lima/Liga 1

El Torneo Clausura 2025 ingresa en su etapa final y son varios los equipos que mantienen la ilusión de seguir en la pelea por el título de la Liga 1. Mientras Universitario ve a todos de lo más alto, clubes como Cusco FC, Alianza Lima, Deportivo Garcilaso y Sporting Cristal tienen poco margen de error y esperan un traspié de los merengues.

El duelo más atractivo de la jornada tendrá lugar en el Monumental de Ate. La 'U' disputará un compromiso por la punta frente a un Cusco FC que busca recuperarse tras caer de local con ADT de Tarma.

PUEDES VER: Asistente de DT de Gremio explicó por qué Erick Noriega no jugó los 90 minutos contra Botafogo: 'La estrategia se diseñó así'

lr.pe

Partidos de la fecha 11 del Torneo Clausura 2025

Los equipos que no verán acción en esta fecha son Sporting Cristal (descansa) y Los Chankas (tenía como rival a Binacional).

Jueves 25 de setiembre

  • Ayacucho FC vs Juan Pablo II College
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 MAX
  • Estadio: Las Américas
  • Deportivo Garcilaso vs UTC de Cajamarca
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: L1 MAX
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

Viernes 26 de setiembre

  • Alianza Universidad vs Sport Boys
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 MAX
  • Estadio: Heraclio Tapia León
  • ADT de Tarma vs Alianza Atlético
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 MAX
  • Estadio: Unión Tarma
  • Atlético Grau vs Sport Huancayo
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 MAX
  • Estadio: Campeones del 36'.

Sábado 27 de setiembre

  • Comerciantes Unidos vs Melgar
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: L1 MAX
  • Estadio: Juan Maldonado Gamarra
  • Universitario vs Cusco FC
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: GOLPERÚ
  • Estadio: Monumental de Ate.

Domingo 28 de setiembre

  • Cienciano vs Alianza Lima
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 MAX
  • Estadio: Inca Garcilaso de la Vega.

PUEDES VER: Revelan 5 nombres encontrados en lista de Manuel Barreto y tensa charla de Jean Ferrari con jugadores de Perú: 'Ahora se harán las cosas bien'

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

En el arranque de la jornada 11, Universitario sigue en lo más alto de la tabla de posiciones. Su único escolta, y próximo rival, es Cusco FC.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario219630156+9
2Cusco FC198610113+8
3Deportivo Garcilaso179450148+6
4Sporting Cristal169441155+10
5Alianza Lima159432149+5
6FBC Melgar13103431512+3
7ADT1393331412+2
8Cienciano12933416160
9Sport Huancayo12104041220-8
10Los Chankas1283241014-4
11Atlético Grau11932412120
12Comerciantes Unidos11924278-1
13Alianza Atlético108314912-3
14Juan Pablo II108314812-4
15Alianza Universidad109142330
16Ayacucho FC79215610-4
17Sport Boys610136513−8
18UTC28026614−8
19Deportivo Binacional00000000

¿En qué canales ver la Liga 1 2025?

La transmisión por TV de los partidos correspondientes a esta fecha 11 del Torneo Clausura estarán a cargo de L1 Max. La única excepción será el Universitario vs Cusco FC, que se verá por las pantallas de GOLPERU.

Notas relacionadas
Canal confirmado de Universitario contra Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal confirmado de Universitario contra Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
FPF se pronuncia y lanza rotundo mensaje en medio de actos racistas en el fútbol

FPF se pronuncia y lanza rotundo mensaje en medio de actos racistas en el fútbol

LEER MÁS
Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"

Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Álex Valera golea en el mercado peruano: atacante de Universitario es el mejor cotizado de la Liga 1 2025

Álex Valera golea en el mercado peruano: atacante de Universitario es el mejor cotizado de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Julio César Uribe propone a entrenador de la Copa Perú para ser DT de la selección peruana: “Sabe lo que es la lucha”

Julio César Uribe propone a entrenador de la Copa Perú para ser DT de la selección peruana: “Sabe lo que es la lucha”

LEER MÁS
Pedro García señala el contundente motivo por el cual Felipe Scolari no debería ser DT de la selección peruana: "No es serio hablar de esa posibilidad"

Pedro García señala el contundente motivo por el cual Felipe Scolari no debería ser DT de la selección peruana: "No es serio hablar de esa posibilidad"

LEER MÁS
Jorge Fossati confirmó las 2 bajas en Universitario para crucial duelo con Cusco FC: "Este partido tiene una particularidad"

Jorge Fossati confirmó las 2 bajas en Universitario para crucial duelo con Cusco FC: "Este partido tiene una particularidad"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Las 5 mejores universidades privadas de América Latina, según el QS World University Rankings 2026: PUCP de Perú en el top

USCIS anuncia que hará más difícil el examen para inmigrantes que deseen obtener la ciudadanía americana

Jorge Fossati se pronunció sobre inesperado fichaje de Piero Quispe por Sydney FC de Australia

Fútbol Peruano

Club de la Liga 3 reclama por "programación parcializada" de su partido ante Universitario

Canal confirmado de Universitario contra Cusco FC por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Ángel Comizzo categórico sobre un posible fichaje de Ruidíaz por Alianza Lima y contesta a pedido de Farfán: "Tiene tatuada la camiseta"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Susana Villarán: Fiscalía señala que recibió más de 11 millones de dólares por parte de Obebrecht y OAS a cambio de concesiones

Ministerio Público continuará investigando a Nicanor Boluarte y a Juan José Santiváñez, afirma fiscal Tomás Gálvez

Dina Boluarte infló cifras de muertes por COVID-19: dijo 2 millones de fallecidos, cuando cifra no supera los 221 mil

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota