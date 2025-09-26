HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad
EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     EN VIVO | Transportistas marchan hacia el Congreso para exigir seguridad     
Deportes

'Chevaristo' emite contundente descargo tras pelea en vivo con Silvio Valencia: "Pensé que estábamos fuera del aire"

El comentarista deportivo contó su versión de lo ocurrido y aseguró que se sintió discriminado por su colega Silvio Valencia. El hecho de violencia se dio mientras se debatía sobre la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana.

La pelea entre Silvio Valencia y 'Chevaristo' fue en plena transmisión del canal de YouTube de 'Erick y Gonzalo'. Foto: composición LR/'Erick y Gonzalo'
La pelea entre Silvio Valencia y 'Chevaristo' fue en plena transmisión del canal de YouTube de 'Erick y Gonzalo'. Foto: composición LR/'Erick y Gonzalo'

Silvio Valencia y 'Chevaristo' protagonizaron una fuerte pelea el último jueves 25 de septiembre en el espacio streaming "¡Mira lo que habla!", mientras debatían sobre la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana. Los dos protagonistas comenzaron a intercambiar insultos y lanzar amenazas. Aunque Evaristo Cruz abandonó el set, volvió instantes después para agredir físicamente a Valencia. En ese momento, la transmisión fue interrumpida.

Tras lo ocurrido, 'Chevaristo' se pronunció sobre lo ocurrido mediante sus redes sociales. El comentarista aseguró sentirse apenado por protagonizar este lamentable episodio de violencia y apuntó contra Valencia por no saber debatir. Asimismo, defendió su acento extranjero, algo que el popular 'Sensei' ha criticado constantemente llamándolo alineación, y aseveró que es algo que no puede evitar debido a las más de tres décadas que ha vivido en Argentina.

'Chevaristo' se pronuncia tras pelea con Silvio Valencia

"Momento triste el que pasamos anoche en E&G. Los que me conocen saben que soy un tipo pacífico; que hago pelear mis ideas con argumentos y desde el respeto. Lamentablemente, hay gente que no sabe debatir y evidentemente le molesta mi acento. No lo puedo evitar, viví 33 años en otro país", se lee en un tuit publicado en la red de X.

Evaristo Cruz remarcó que pensó que el programa había terminado en el momento en el que ocurrió todo. Señaló, además, que que se sintió discriminado y pidió disculpas a todos sus seguidores.

De todos modos, aclaro que siempre pensé que estábamos fuera del aire; estaba convencido. Igual está mal mi reacción, pero me fueron llevando, estaba siendo muy agredido y hasta discriminado. Pido públicamente disculpas a toda la comunidad. No tiene que volver a pasar. Saludos a todos", escribió en su cuenta de X.

Silvio Valencia y 'Chevaristo' protagonizan fuerte pelea en vivo

Notas relacionadas
'Bigote' Rodríguez revela qué sintió tras ganarle a Alianza Lima y eliminarlo de la Copa Sudamericana: "Nostalgia"

'Bigote' Rodríguez revela qué sintió tras ganarle a Alianza Lima y eliminarlo de la Copa Sudamericana: "Nostalgia"

LEER MÁS
Pelea entre Silvio Valencia y 'Chevaristo' por eliminación de Alianza Lima cruzó fronteras: así reaccionó la prensa chilena

Pelea entre Silvio Valencia y 'Chevaristo' por eliminación de Alianza Lima cruzó fronteras: así reaccionó la prensa chilena

LEER MÁS
Silvio Valencia rompe su silencio tras pelea con 'Chevaristo' durante programa en vivo: "Jamás se puede llegar a actos de violencia"

Silvio Valencia rompe su silencio tras pelea con 'Chevaristo' durante programa en vivo: "Jamás se puede llegar a actos de violencia"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

Silvio Valencia y 'Chevaristo' se van a los golpes en vivo tras discusión por eliminación de Alianza Lima en Copa Sudamericana

LEER MÁS
¡Golazo 'maradoniano' en la Liga 1! Carlos López se llevó a todo el equipo de Alianza Universidad y anotó descomunal tanto con Sport Boys

¡Golazo 'maradoniano' en la Liga 1! Carlos López se llevó a todo el equipo de Alianza Universidad y anotó descomunal tanto con Sport Boys

LEER MÁS
Silvio Valencia rompe su silencio tras pelea con 'Chevaristo' durante programa en vivo: "Jamás se puede llegar a actos de violencia"

Silvio Valencia rompe su silencio tras pelea con 'Chevaristo' durante programa en vivo: "Jamás se puede llegar a actos de violencia"

LEER MÁS
Hernán Barcos y su desolador mensaje tras eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025: "Hora de reflexionar"

Hernán Barcos y su desolador mensaje tras eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025: "Hora de reflexionar"

LEER MÁS
Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

Kevin Quevedo habría quedado fuera del Alianza Lima vs U. de Chile por indisciplina, según Michael Succar: "No tenía que ver con rendimiento"

LEER MÁS
Presidente de U. de Chile contesta fuerte a Gorosito por quejas tras eliminación de Alianza Lima: "En Lima me dijeron 'chileno tal por cual'"

Presidente de U. de Chile contesta fuerte a Gorosito por quejas tras eliminación de Alianza Lima: "En Lima me dijeron 'chileno tal por cual'"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

'Chevaristo' emite contundente descargo tras pelea en vivo con Silvio Valencia: "Pensé que estábamos fuera del aire"

Dina Boluarte clausura Perumin: "No queremos más conflictos sociales ni desorden porque tampoco lo vamos a permitir"

Productor de 'Arriba mi gente', Christian Rodríguez, fue llevado a clínica tras sufrir ataque

Deportes

Al Nassr vs Al Itthihad EN DIRECTO por Liga de Arabia Saudí HOY con Cristiano Ronaldo: final del primer tiempo

Próximo partido de Alianza Lima: ¿cuándo juega contra Cienciano por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025?

Mr. Peet resalta la ausencia de Carlos Zambrano en la eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: “El mejor defensor del fútbol peruano”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

“Estamos haciendo lo que otros no”: Sandoval defiende reestructuración de Provías con sutil ataque a ministro Pérez Reyes

Delia Espinoza se defiende en audiencia que evalúa de recurso de amparo contra la JNJ: "Se me ha tendido una trampa"

Harvey Colchado critica que alias 'El Monstruo' haya recibido información de policías: "Era un secreto a voces"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota