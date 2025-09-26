La pelea entre Silvio Valencia y 'Chevaristo' fue en plena transmisión del canal de YouTube de 'Erick y Gonzalo'. Foto: composición LR/'Erick y Gonzalo'

Silvio Valencia y 'Chevaristo' protagonizaron una fuerte pelea el último jueves 25 de septiembre en el espacio streaming "¡Mira lo que habla!", mientras debatían sobre la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana. Los dos protagonistas comenzaron a intercambiar insultos y lanzar amenazas. Aunque Evaristo Cruz abandonó el set, volvió instantes después para agredir físicamente a Valencia. En ese momento, la transmisión fue interrumpida.

Tras lo ocurrido, 'Chevaristo' se pronunció sobre lo ocurrido mediante sus redes sociales. El comentarista aseguró sentirse apenado por protagonizar este lamentable episodio de violencia y apuntó contra Valencia por no saber debatir. Asimismo, defendió su acento extranjero, algo que el popular 'Sensei' ha criticado constantemente llamándolo alineación, y aseveró que es algo que no puede evitar debido a las más de tres décadas que ha vivido en Argentina.

'Chevaristo' se pronuncia tras pelea con Silvio Valencia

"Momento triste el que pasamos anoche en E&G. Los que me conocen saben que soy un tipo pacífico; que hago pelear mis ideas con argumentos y desde el respeto. Lamentablemente, hay gente que no sabe debatir y evidentemente le molesta mi acento. No lo puedo evitar, viví 33 años en otro país", se lee en un tuit publicado en la red de X.

Evaristo Cruz remarcó que pensó que el programa había terminado en el momento en el que ocurrió todo. Señaló, además, que que se sintió discriminado y pidió disculpas a todos sus seguidores.

De todos modos, aclaro que siempre pensé que estábamos fuera del aire; estaba convencido. Igual está mal mi reacción, pero me fueron llevando, estaba siendo muy agredido y hasta discriminado. Pido públicamente disculpas a toda la comunidad. No tiene que volver a pasar. Saludos a todos", escribió en su cuenta de X.

Silvio Valencia y 'Chevaristo' protagonizan fuerte pelea en vivo