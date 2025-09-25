Alianza Lima cayó 2-1 ante la U. de Chile y fue eliminado de la Copa Sudamericana 2025. Al final del compromiso, Néstor Gorosito se quejó de que un sujeto los provocó tras quedar fuera del torneo internacional. "Un señor de barba (...) Entre los jugadores no hubo nada y entre el cuerpo técnico tampoco. Un señor de acá cargó, un flaco alto, no sé si es el presidente o quién, dijo 'Váyanse para casita'. Desubicado, porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el cu** en Argentina. No sé quién es el señor, no tengo idea, si es un directivo tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia, que no conduce a nada", declaró en conferencia.

Noticia en desarrollo...