HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     
Deportes

Néstor Gorosito se quejó por provocación al final del Alianza Lima vs U. de Chile: "Nos dijo 'váyanse para casita'"

El técnico argentino tildó de desubicado a un sujeto que los provocó tras consumarse la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana 2025.

Néstor Gorosito señaló que hubo provocación tras eliminación de Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de DSports
Néstor Gorosito señaló que hubo provocación tras eliminación de Alianza Lima. Foto: composición LR/captura de DSports

Alianza Lima cayó 2-1 ante la U. de Chile y fue eliminado de la Copa Sudamericana 2025. Al final del compromiso, Néstor Gorosito se quejó de que un sujeto los provocó tras quedar fuera del torneo internacional. "Un señor de barba (...) Entre los jugadores no hubo nada y entre el cuerpo técnico tampoco. Un señor de acá cargó, un flaco alto, no sé si es el presidente o quién, dijo 'Váyanse para casita'. Desubicado, porque nosotros no decimos que ellos estuvieron mostrando el cu** en Argentina. No sé quién es el señor, no tengo idea, si es un directivo tiene que apaciguar, no incentivar a la violencia, que no conduce a nada", declaró en conferencia.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Goleador de la U. de Chile se rinde ante Alianza Lima tras eliminarlos de la Copa Sudamericana: "Supimos aguantar"

Goleador de la U. de Chile se rinde ante Alianza Lima tras eliminarlos de la Copa Sudamericana: "Supimos aguantar"

LEER MÁS
Universitario lanza sarcástico mensaje tras eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: "La 'U' es clave"

Universitario lanza sarcástico mensaje tras eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: "La 'U' es clave"

LEER MÁS
Alianza Lima perdió ante la U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima perdió ante la U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: partidos y resultados de la fecha 11 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima ante U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

Jugadores de Once Caldas festejaron antes de tiempo: llegaron al estadio trepados al techo del bus, pero perdieron en penales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Universitario lanza sarcástico mensaje tras eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: "La 'U' es clave"

Universitario lanza sarcástico mensaje tras eliminación de Alianza Lima ante U. de Chile: "La 'U' es clave"

LEER MÁS
Alianza Lima perdió ante la U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima perdió ante la U. de Chile y quedó eliminado de la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Alianza Lima - U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

Alianza Lima - U. de Chile no irá por ESPN: el único canal de cable que transmitirá en exclusiva el partido de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Óscar Vílchez sorprende al proponer a exentrenador de Alianza Lima para la selección peruana: “Ha hecho las cosas bien”

Óscar Vílchez sorprende al proponer a exentrenador de Alianza Lima para la selección peruana: “Ha hecho las cosas bien”

LEER MÁS
Martín Liberman prefiere a la U. de Chile sobre Alianza Lima como rival de Lanús en las semifinales de Copa Sudamericana: “Le conviene”

Martín Liberman prefiere a la U. de Chile sobre Alianza Lima como rival de Lanús en las semifinales de Copa Sudamericana: “Le conviene”

LEER MÁS
Alianza Lima no se rinde: Eryc Castillo anota un golazo y descuenta ante U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima no se rinde: Eryc Castillo anota un golazo y descuenta ante U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Deportes

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO por la primera división de Arabia Saudita: ¿a que hora, donde y como ver el partido?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. de Chile EN VIVO y en qué canal ver por los cuartos de final de la Copa Sudamericana?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota