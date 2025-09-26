Próximo partido de Alianza Lima: ¿cuándo juega contra Cienciano por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025?

Alianza Lima le dijo adiós al sueño internacional, pero todavía tiene chances en el torneo local. Luego de su eliminación de la Copa Sudamericana 2025 a manos de la U. de Chile, el equipo íntimo vuelve a la acción este domingo 28 de septiembre, con una visita a Cienciano del Cusco, por la jornada 11 del Torneo Clausura.

Ya sin la presión de afrontar dos competencias en simultáneo, el cuadro dirigido por 'Pipo' Gorosito podrá concentrarse de lleno en la Liga 1. Frente al Papá, el conjunto victoriano busca sumar para seguir prendido en la lucha por el título y asegurar un puesto entre los cuatro mejores de la tabla acumulada.

¿Cuándo juega Alianza Lima contra Cienciano?

El partido entre íntimos e imperiales se disputará este domingo 28 de septiembre en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Cienciano?

De acuerdo con la programación de la Liga 1, el duelo entre Alianza Lima y Cienciano se jugará a partir de las 6.00 p. m. (mismo horario en todo el Perú).

¿Dónde ver Alianza Lima contra Cienciano?

La transmisión del juego Alianza Lima contra Cienciano estará a cargo del canal L1 Max, disponible en los principales operadores de TV por cable y/o satélite del Perú.