HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana
Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     Alianza Lima quedó eliminado de la Copa Sudamericana     
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'
Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     Paraguay dicta prisión preventiva contra 'El Monstruo'     
Tendencias

Los mejores memes de la eliminación de Alianza Lima de la Copa Sudamericana tras caer ante la U. de Chile

Los usuarios de las redes sociales no dudaron en crear los memes más divertidos a raíz de la derrota del equipo blanquiazul frente al club Universidad de Chile en la Copa Sudamericana.

Alianza Lima perdió 2-1 en su visita a la U. de Chile por la Copa Sudamericana.
Alianza Lima perdió 2-1 en su visita a la U. de Chile por la Copa Sudamericana. | Foto: composición LR

Pese a los esfuerzos hasta el último minuto, Alianza Lima no logró conseguir el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana frente al Club Universidad de Chile. El conjunto 'blanquiazul' perdió 2-1 en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en la capital del país sureño.

En las redes sociales, los cibernautas lanzaron sus mejores memes tras la victoria del equipo local, que comenzó ganando 2-0, hasta que Erick Castillo anotó el descuento en el minuto 64. Así, los de Matute fueron el último equipo peruano en pelear alguna chance en los torneos internacionales de la Conmebol.

PUEDES VER: Martín Liberman prefiere a la U. de Chile sobre Alianza Lima como rival de Lanús en las semifinales de Copa Sudamericana: “Le conviene”

lr.pe

Los mejores memes de la victoria 2-1 de la U. de Chile sobre Alianza Lima

El equipo dirigido por Néstor Gorosito cayó en su visita ante la U de Chile por un marcador de 2-1. Por ello, los hinchas peruanos y de otros países aprovecharon la caída para postear los mejores memes de la eliminación del club de La Victoria.

Alianza Lima perdió como visitante ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima perdió como visitante ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima perdió como visitante ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima perdió como visitante ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima perdió como visitante ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima perdió como visitante ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima perdió como visitante ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima perdió como visitante ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima perdió como visitante ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima perdió como visitante ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima perdió como visitante ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima perdió como visitante ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima perdió como visitante ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima perdió como visitante ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana.

PUEDES VER: U. de Chile recibe multa de 25.000 dólares de la Conmebol a poco del partido contra Alianza Lima por Copa Sudamericana

¿Cuáles son los equipos semifinalistas de la Copa Sudamericana?

Mira lo último de

MOOODCAST

De lunes a viernes a las 12:20 p.m.

Ver ahora

Tras la eliminación de Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, finalmente quedaron definidos los cuatro equipos que participarán de la siguiente fase. Por un lado, La U de Chile se enfrentará ante Lanús (Argentina), mientras que en la otra llave estarán Independiente del Valle (Ecuador) y Atlético Mineiro (Brasil).

Notas relacionadas
Los mejores memes del empate de Alianza Lima ante U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

Los mejores memes del empate de Alianza Lima ante U. de Chile por la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes ante Palmeiras por la Copa Libertadores

Los mejores memes de la eliminación de Universitario de Deportes ante Palmeiras por la Copa Libertadores

LEER MÁS
Alianza Lima vs U. Católica: los más hilarantes memes de la clasificación del equipo blanquiazul en la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs U. Católica: los más hilarantes memes de la clasificación del equipo blanquiazul en la Copa Sudamericana 2025

LEER MÁS
Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano

Conductora de podcast deportivo causa indignación por llamar "serranos" a pasajeros del Metropolitano

LEER MÁS
Conductores de podcast deportivo se pronuncian tras insultos racistas de su compañera en Metropolitano: "Ya no forma parte de este canal"

Conductores de podcast deportivo se pronuncian tras insultos racistas de su compañera en Metropolitano: "Ya no forma parte de este canal"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Tiktoker le pregunta a la IA si votaría por López Aliaga o Keiko Fujimori en una segunda vuelta y respuesta lo deja atónito: "Yo… "

Tiktoker le pregunta a la IA si votaría por López Aliaga o Keiko Fujimori en una segunda vuelta y respuesta lo deja atónito: "Yo… "

LEER MÁS
Joven invita a comer a madre ambulante en un mercado, pero seguridad intenta retirarla: “Pídele para llevar y que se retire”

Joven invita a comer a madre ambulante en un mercado, pero seguridad intenta retirarla: “Pídele para llevar y que se retire”

LEER MÁS
¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

¿Es real la historia de Jessica Radcliffe? La verdad detrás del video viral de su supuesta muerte tras ataque de una orca

LEER MÁS
La verdad detrás de los ‘videos porno’ de actrices famosas

La verdad detrás de los ‘videos porno’ de actrices famosas

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman cuestionó duramente valores profesionales de Manuel Barreto tras asumir ser DT de Perú: "A él lo pone Jean Ferrari"

Un millón de dólares para la Policía: así quiso sobornar El Monstruo en Paraguay para evitar su captura

Doña Martita, madre de Milett Figueroa, rompe su silencio sobre la ruptura de su hija con Marcelo Tinelli: "Todos felices"

Tendencias

Mujer usa caja de cerveza como torta de cumpleaños y causa furor en redes: "Es que no le gustaba lo dulce"

Streamer español agrede a un adulto mayor japonés en tren durante transmisión en vivo y genera indignación

Estadounidense de la Universidad de California intenta resolver examen de admisión de la UNI: "No la entiendo"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Viuda de José Miguel Castro: Mi esposo “temía” que López Aliaga lo “dañara”

Curwen tras revelaciones de 'El Monstruo' sobre ayuda de policía peruana: "Ahora entendemos por qué no lo atrapaban"

Dina Boluarte: ciudadanos vuelven a protestar en EE.UU. y llegan al consulado de Perú en rechazo a la presidenta

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota