Alianza Lima perdió 2-1 en su visita a la U. de Chile por la Copa Sudamericana. | Foto: composición LR

Pese a los esfuerzos hasta el último minuto, Alianza Lima no logró conseguir el pase a las semifinales de la Copa Sudamericana frente al Club Universidad de Chile. El conjunto 'blanquiazul' perdió 2-1 en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en la capital del país sureño.

En las redes sociales, los cibernautas lanzaron sus mejores memes tras la victoria del equipo local, que comenzó ganando 2-0, hasta que Erick Castillo anotó el descuento en el minuto 64. Así, los de Matute fueron el último equipo peruano en pelear alguna chance en los torneos internacionales de la Conmebol.

Los mejores memes de la victoria 2-1 de la U. de Chile sobre Alianza Lima

El equipo dirigido por Néstor Gorosito cayó en su visita ante la U de Chile por un marcador de 2-1. Por ello, los hinchas peruanos y de otros países aprovecharon la caída para postear los mejores memes de la eliminación del club de La Victoria.

Alianza Lima perdió como visitante ante la U. de Chile por la Copa Sudamericana.

¿Cuáles son los equipos semifinalistas de la Copa Sudamericana?

Tras la eliminación de Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana, finalmente quedaron definidos los cuatro equipos que participarán de la siguiente fase. Por un lado, La U de Chile se enfrentará ante Lanús (Argentina), mientras que en la otra llave estarán Independiente del Valle (Ecuador) y Atlético Mineiro (Brasil).