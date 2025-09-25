HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

La nueva edición de la Copa Mundial de Fútbol sub-20 empieza este sábado 27 de septiembre. En Perú y otros países se podrán ver los partidos por señal abierta, cable e internet.

El Mundial sub-20 de 2025 será la edición número 24 del torneo. Foto: FIFA
El Mundial sub-20 de 2025 será la edición número 24 del torneo. Foto: FIFA

El Mundial sub-20 2025 está a la vuelta de la esquina. La nueva edición de este certamen se disputará en Chile, desde el próximo sábado 27 de septiembre hasta el lunes 20 de octubre. Un total de 24 selecciones de todas las confederaciones miembro de la FIFA buscarán arrebatarle la corona a Uruguay, que deja vacante el título al no haber podido clasificar.

Un detalle que empañará la celebración de esta Copa del Mundo será la ausencia de varias estrellas juveniles que ya brillan a nivel internacional con sus clubes. Lamine Yamal, Franco Mastantuono, Estevao, Desiré Doué, entre otros, serán los grandes ausentes de la competencia. No obstante, su ausencia bien podría darle espacio a algún futuro nuevo 'crack' del balompié global.

PUEDES VER: Atención, selección peruana: Conmebol planteó a FIFA ampliar a 64 equipos el Mundial 2030

lr.pe

¿Qué canales transmitirán el Mundial sub-20 de Chile?

Esta es la guía de canales que televisarán el Mundial sub-20 2025. Dependiendo del país en el que te ubiques, podrás contar con más de una opción para ver el torneo (cable y/o señal abierta).

  • Argentina: Telefe, DSports
  • Bolivia: Tigo Sports
  • Brasil: Globo, SporTV
  • Chile: DSports, Chilevisión
  • Colombia: Caracol, RCN, DSports
  • Ecuador: DSports
  • México: TUDN, El Nu9ve
  • Panamá: TV Max, TVN, RPC, Tico Sports
  • Paraguay: GEN, Trece, Unicanal, Popu TV
  • Perú: América TV, DSports
  • Uruguay: DSports
  • Venezuela: DSports
  • Estados Unidos: Telemundo, Fox Sports, NBC Universo
  • España: Teledeporte.

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile por internet?

La transmisión de este Mundial sub-20 2025 vía streaming estará a cargo de FIFA+, plataforma oficial del ente rector del fútbol internacional. También irá por DGO (Sudamérica), ViX (México) y RTVE Play (España).

Grupos del Mundial sub-20 de Chile

Así quedaron conformados los seis grupos de este Mundial. Por Conmebol, los representantes son el anfitrión Chile, el campeón sudamericano Brasil y los clasificados Argentina, Ecuador y Paraguay.

  • Grupo A: Chile, Nueva Zelanda, Japón, Egipto
  • Grupo B: Corea del Sur, Ucrania, Paraguay, Panamá
  • Grupo C: Brasil, México, Marruecos, España
  • Grupo D: Italia, Australia, Cuba, Argentina
  • Grupo E: Estados Unidos, Nueva Caledonia, Francia, Sudáfrica
  • Grupo F: Colombia, Arabia Saudita, Noruega, Nigeria.
