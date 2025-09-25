¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile? Canales de TV y transmisión por streaming

El Mundial sub-20 2025 está a la vuelta de la esquina. La nueva edición de este certamen se disputará en Chile, desde el próximo sábado 27 de septiembre hasta el lunes 20 de octubre. Un total de 24 selecciones de todas las confederaciones miembro de la FIFA buscarán arrebatarle la corona a Uruguay, que deja vacante el título al no haber podido clasificar.

Un detalle que empañará la celebración de esta Copa del Mundo será la ausencia de varias estrellas juveniles que ya brillan a nivel internacional con sus clubes. Lamine Yamal, Franco Mastantuono, Estevao, Desiré Doué, entre otros, serán los grandes ausentes de la competencia. No obstante, su ausencia bien podría darle espacio a algún futuro nuevo 'crack' del balompié global.

¿Qué canales transmitirán el Mundial sub-20 de Chile?

Esta es la guía de canales que televisarán el Mundial sub-20 2025. Dependiendo del país en el que te ubiques, podrás contar con más de una opción para ver el torneo (cable y/o señal abierta).

Argentina: Telefe, DSports

Bolivia: Tigo Sports

Brasil: Globo, SporTV

Chile: DSports, Chilevisión

Colombia: Caracol, RCN, DSports

Ecuador: DSports

México: TUDN, El Nu9ve

Panamá: TV Max, TVN, RPC, Tico Sports

Paraguay: GEN, Trece, Unicanal, Popu TV

Perú: América TV, DSports

Uruguay: DSports

Venezuela: DSports

Estados Unidos: Telemundo, Fox Sports, NBC Universo

España: Teledeporte.

¿Dónde ver el Mundial sub-20 de Chile por internet?

La transmisión de este Mundial sub-20 2025 vía streaming estará a cargo de FIFA+, plataforma oficial del ente rector del fútbol internacional. También irá por DGO (Sudamérica), ViX (México) y RTVE Play (España).

Grupos del Mundial sub-20 de Chile

Así quedaron conformados los seis grupos de este Mundial. Por Conmebol, los representantes son el anfitrión Chile, el campeón sudamericano Brasil y los clasificados Argentina, Ecuador y Paraguay.