Fuerte sismo de 6,1 sacudió Venezuela hoy
Atención, selección peruana: Conmebol planteó a FIFA ampliar a 64 equipos el Mundial 2030

La propuesta de la Conmebol busca expandir el torneo a 64 selecciones y darle más oportunidades a los equipos sudamericanos para que pueden clasificar a la máxima cita mundialista.

FIFA piensa en agrandar los cupos para el próximo Mundial 2030. Foto: Lr/ESPN
FIFA piensa en agrandar los cupos para el próximo Mundial 2030. Foto: Lr/ESPN

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sorprendió a todos los fanáticos del fútbol al realizar una reunión en Nueva York con los mandatarios de Paraguay, Uruguay y el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez sobre el Mundial 2030. Es importante destacar que la novedosa edición se jugará en España, Marruecos, Portugal e incluso tendrá 3 partidos en Sudamérica para conmemorar el centenario del torneo.

Durante la reunión, se evaluó la propuesta de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), que fue presentada de manera oficial en marzo de este año, con el objetivo de expandir el Mundial a 64 selecciones. De acuerdo con información de The Athletic, ambas partes estarían próximas a alcanzar un acuerdo sobre esta iniciativa.

PUEDES VER: U. de Chile recibe pésima noticia de parte de la Conmebol a un día del partido contra Alianza Lima por Copa Sudamericana

lr.pe

¿Cómo será la nueva Copa Mundial 2030?

Conmebol ha solicitado que el torneo cuente con 64 selecciones para el Mundial 2030 superando la expansión ya confirmada para la edición de 2026. Esta propuesta contempla la creación de 16 grupos, en contraste con los 12 inicialmente previstos para el próximo Mundial. Además, se busca asegurar que Sudamérica tenga más partidos, más allá de los tres encuentros inaugurales que se llevarán a cabo en Argentina, Paraguay y Uruguay, antes de que el resto de la competencia se desplace a España, Portugal y Marruecos.

Asimismo, los organizadores están evaluando la posibilidad de cambiar el formato de la Eliminatorias por uno más atractivo como la Liga de Naciones. De este modo, la selección peruana de fútbol podría caer en uno de los grupos que se elaboran en la primera fase, similar a Europa.

PUEDES VER: Eryc Castillo sobre próximo partido Alianza Lima vs. U de Chile por Copa Sudamericana: "Será jodido y bravo"

lr.pe

¿Cuál es el nuevo puesto de Perú en el ranking FIFA?

Los recientes tropiezos de la ‘Blanquirroja’ han llevado a una caída notable en el ranking mundial de selecciones. La ‘Bicolor’, en Sudamérica, ocupa actualmente el séptimo lugar, superando únicamente a Venezuela (49°), Chile (57°) y Bolivia (77°). La clasificación en esta región continúa dominada por Argentina (3°), seguida de Brasil (6°), Colombia (13°), Uruguay (15°), Ecuador (24°) y Paraguay (37°). Cabe destacar que la ‘Albiceleste’ también experimentó un retroceso, perdiendo el liderato del ranking y descendiendo dos posiciones.

¿Quién es el nuevo líder del ranking mundial?

La Selección de España, actual campeona de Europa e invicta en sus dos primeros partidos de clasificación para el Mundial 2026, ha ascendido al primer puesto del ranking FIFA. Francia ocupa el segundo lugar, mientras que Argentina ha descendido al tercer puesto. Inglaterra se sitúa en la cuarta posición, seguida por Portugal, Brasil, Países Bajos y Bélgica, completando así el listado de las selecciones más destacadas a nivel mundial.



