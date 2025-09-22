Ousmane Dembélé se impuso ante Lamine Yamal y ganó del Balón de Oro 2025. En medio de una gran expectación, finalmente el atacante de PSG se impuso ante el crack del FC Barcelona y se coronó como el mejor jugador del mundo. Muchos consideraban que Yamal, quien además ganó el Trofeo Kopa, merecía el galardón por lo realizado en la temporada pasada, por lo que esta decisión en la gala organizada por la UEFA y la revista France Football generó opiniones divididas. Uno de los que no tardó en manifestarse fue Mounir Nasraoui, papá de Lamine.

En una entrevista para El Chiringuito, programa español, Mounir Nasraoui cuestionó la victoria de Dembélé y aseguró que su hijo merecía el Balón de Oro, ya que es el mejor de todos por mucha diferencia sobre los demás. Asimismo, señaló que la decisión de los votantes es uno de los mayores daños morales que se le puede hacer a una persona.

¿Qué dijo el padre de Lamine Yamal tras derrota de su hijo en el Balón de Oro 2025?

"No voy a decir robo, pero creo que ha sido el mayor daño moral a un ser humano porque creo que Lamine Yamal es el mejor jugador del mundo con mucha diferencia, por muchísima diferencia", sostuvo.

Nasraoui cuestionó, además, la transparencia de la gala y remarcó algo que ya había declarado a su salida del Théâtre du Châtelet de París: que en el 2026 su hijo se coronará como el mejor del mundo.

"No lo digo porque sea mi hijo, sino porque es el mejor jugador del mundo. Lamine Yamal es Lamine Yamal. Aquí ha pasado algo muy raro. (…) El próximo año el Balón de Oro será español", finalizó.