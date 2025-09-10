HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Sin Guion con Rosa María Palacios     
Deportes

Inicia venta de boletos Mundial 2026: ¿cómo registrarse y qué visa necesitas para ingresar a EEUU, México y Canadá?

Las entradas y boletos de la FIFA variarán entre US$60 para los partidos de grupos y hasta US$6.730 para la final en zonas exclusivas.

Venta de boletos y entradas para la Copa del Mundo 2026.
Venta de boletos y entradas para la Copa del Mundo 2026. | Composición LR

La FIFA confirmó que la venta de boletos para el Mundial 2026 comenzó este miércoles 10 de septiembre. Con ello, se dio inicio oficial al proceso de adquisición para uno de los eventos deportivos más esperados del mundo. Los aficionados ya pueden registrarse para participar en la primera etapa de selección aleatoria.

Esta fase inicial se extenderá hasta el 19 de septiembre y exige que las personas interesadas creen un FIFA ID en el sitio oficial. Quienes resulten seleccionadas en el sorteo podrán acceder a la compra de entradas a partir del 1 de octubre.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de ese año. Reunirá a 48 selecciones en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. Será la edición más extensa en la historia del torneo.

Venta de entradas y boletos para el Mundial 2026. Fuente: FIFA

Venta de entradas y boletos para el Mundial 2026. Fuente: FIFA

PUEDES VER: Niño de 9 años ingresa a universidad en EEUU tras aprobar examen para superdotados: sueña con ser neurocirujano

lr.pe

¿Cómo conseguir boletos para el Mundial 2026?

La FIFA precisó que el sistema de venta de entradas se organizará por fases, con distintos períodos de registro y venta directa exclusiva para quienes posean una tarjeta Visa. La primera etapa, centrada en usuarios con ese medio de pago, ya está activa.

El proceso detallado para obtener boletos:

  • Crear un FIFA ID: ingresa a FIFA.com/tickets y crea una cuenta con tus datos personales.
  • Registrarse en el sorteo: durante el periodo del 10 al 19 de septiembre, completa el formulario de inscripción para participar en la selección aleatoria.
  • Contar con una tarjeta Visa: esta fase es exclusiva para personas usuarias de ese medio de pago.
  • Esperar confirmación: a partir del 29 de septiembre, la FIFA enviará por correo electrónico las notificaciones a quienes resulten seleccionadas.
  • Comprar boletos: las personas elegidas podrán acceder a la plataforma desde el 1 de octubre y adquirir sus entradas para la fase de grupos o etapas posteriores.
  • Revisar fases futuras: si no logras conseguir boletos en esta etapa, la FIFA habilitará nuevas rondas de venta entre octubre de 2025 y julio de 2026.

Los precios varían según el tipo de partido. Las entradas para la fase de grupos comienzan en US$60, mientras que las correspondientes a la final alcanzan los US$6.730 en las zonas más exclusivas.

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

lr.pe

Mundial 2026: ¿qué visa necesitas para ingresar a Estados Unidos, México y Canadá?

La FIFA aclaró que la compra de boletos no garantiza el ingreso a los países anfitriones. Por eso, se recomienda que las personas aficionadas consulten las normativas migratorias vigentes de Estados Unidos, México y Canadá, y se aseguren de contar con la documentación adecuada para su ingreso.

Visas requeridas por país:

  • Estados Unidos: Visa de turismo o de negocios (B2) o autorización electrónica del Programa de Exención de Visa (ESTA).
  • México: Visa de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, exención de visa o Tarjeta de Turismo (FMM).
  • Canadá: Visa de visitante (Temporary Resident Visa) o Autorización Electrónica de Viaje (eTA).
Notas relacionadas
Latino es obligado por ICE a autodeportarse de Estados Unidos y dejar a su hija con delicado estado de salud: "No llores"

Latino es obligado por ICE a autodeportarse de Estados Unidos y dejar a su hija con delicado estado de salud: "No llores"

LEER MÁS
ICE deportó a temido cabecilla de los Mara Salvatrucha en EEUU: tenía condena de 26 años por delitos atroces en El Salvador

ICE deportó a temido cabecilla de los Mara Salvatrucha en EEUU: tenía condena de 26 años por delitos atroces en El Salvador

LEER MÁS
ICE desmantela red criminal que traficó a miles de inmigrantes y montó fraude de asilo en EEUU: así funcionaba el sistema

ICE desmantela red criminal que traficó a miles de inmigrantes y montó fraude de asilo en EEUU: así funcionaba el sistema

LEER MÁS
Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Canal confirmado del Ecuador contra Argentina por la última fecha de las Eliminatorias 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Bolivia ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

Canal confirmado Venezuela ante Colombia por el repechaje de las Eliminatorias Sudamericanas 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

Reimond Manco afirma que ya sabe el nombre del nuevo técnico de la selección peruana: "Me dicen que ya han conversado"

LEER MÁS
Carlos Zambrano hace duro mea culpa tras derrota ante Paraguay y señala a la FPF entre culpables del fracaso de Perú: "Acabó la pesadilla"

Carlos Zambrano hace duro mea culpa tras derrota ante Paraguay y señala a la FPF entre culpables del fracaso de Perú: "Acabó la pesadilla"

LEER MÁS
Álvaro Barco recordó mensaje de Manuel Barreto sobre jugadores extranjeros en Universitario y se mostró en contra: “Con todo respeto”

Álvaro Barco recordó mensaje de Manuel Barreto sobre jugadores extranjeros en Universitario y se mostró en contra: “Con todo respeto”

LEER MÁS
Pedro Gallese hace destructivo análisis tras derrota ante Paraguay y eliminación de la selección peruana: "Una verguenza"

Pedro Gallese hace destructivo análisis tras derrota ante Paraguay y eliminación de la selección peruana: "Una verguenza"

LEER MÁS
DT de Venezuela devastado tras perder el repechaje al Mundial 2026 siendo goleado por Colombia: "Pedirle perdón al pueblo"

DT de Venezuela devastado tras perder el repechaje al Mundial 2026 siendo goleado por Colombia: "Pedirle perdón al pueblo"

LEER MÁS
Eddie Fleischman dispara contra Óscar Ibáñez por no tener en cuenta a Oliver Sonne en la última doble fecha de las eliminatorias: ''Una vergüenza''

Eddie Fleischman dispara contra Óscar Ibáñez por no tener en cuenta a Oliver Sonne en la última doble fecha de las eliminatorias: ''Una vergüenza''

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Beéle se pronuncia tras difusión de imágenes con Isabella Ladera y anuncia acciones legales

Censistas desaparecen por un día luego de terminar su jornada en Junín: habrían sufrido desperfecto en vehículo, según INEI

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

Deportes

Perú vs Paraguay EN VIVO por las Eliminatorias 2025: ¿a qué hora y donde ver el partido de la Bicolor?

¿Cuándo vuelve el Torneo Clausura de la Liga 1? Conoce la programación de los partidos tras las Eliminatorias

Así será el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026: Venezuela y Bolivia buscan el último cupo de Conmebol

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

JEE archiva denuncia contra López Aliaga por infracción a neutralidad pese a "evidente mensaje proselitista"

Jaime Chincha y su último programa en La República: criticó al Gobierno por la reconstrucción de El Frontón

Discordia por el monopolio en la ruta de acceso a la ciudadela de Machu Picchu genera demoras a los turistas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota