Venta de boletos y entradas para la Copa del Mundo 2026. | Composición LR

La FIFA confirmó que la venta de boletos para el Mundial 2026 comenzó este miércoles 10 de septiembre. Con ello, se dio inicio oficial al proceso de adquisición para uno de los eventos deportivos más esperados del mundo. Los aficionados ya pueden registrarse para participar en la primera etapa de selección aleatoria.

Esta fase inicial se extenderá hasta el 19 de septiembre y exige que las personas interesadas creen un FIFA ID en el sitio oficial. Quienes resulten seleccionadas en el sorteo podrán acceder a la compra de entradas a partir del 1 de octubre.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará del 11 de junio al 19 de julio de ese año. Reunirá a 48 selecciones en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá. Será la edición más extensa en la historia del torneo.

Venta de entradas y boletos para el Mundial 2026. Fuente: FIFA

¿Cómo conseguir boletos para el Mundial 2026?

La FIFA precisó que el sistema de venta de entradas se organizará por fases, con distintos períodos de registro y venta directa exclusiva para quienes posean una tarjeta Visa. La primera etapa, centrada en usuarios con ese medio de pago, ya está activa.

El proceso detallado para obtener boletos:

Crear un FIFA ID: ingresa a FIFA.com/tickets y crea una cuenta con tus datos personales.

ingresa a FIFA.com/tickets y crea una cuenta con tus datos personales. Registrarse en el sorteo: durante el periodo del 10 al 19 de septiembre, completa el formulario de inscripción para participar en la selección aleatoria.

durante el periodo del 10 al 19 de septiembre, completa el formulario de inscripción para participar en la selección aleatoria. Contar con una tarjeta Visa: esta fase es exclusiva para personas usuarias de ese medio de pago.

esta fase es exclusiva para personas usuarias de ese medio de pago. Esperar confirmación: a partir del 29 de septiembre, la FIFA enviará por correo electrónico las notificaciones a quienes resulten seleccionadas.

a partir del 29 de septiembre, la FIFA enviará por correo electrónico las notificaciones a quienes resulten seleccionadas. Comprar boletos: las personas elegidas podrán acceder a la plataforma desde el 1 de octubre y adquirir sus entradas para la fase de grupos o etapas posteriores.

las personas elegidas podrán acceder a la plataforma desde el 1 de octubre y adquirir sus entradas para la fase de grupos o etapas posteriores. Revisar fases futuras: si no logras conseguir boletos en esta etapa, la FIFA habilitará nuevas rondas de venta entre octubre de 2025 y julio de 2026.

Los precios varían según el tipo de partido. Las entradas para la fase de grupos comienzan en US$60, mientras que las correspondientes a la final alcanzan los US$6.730 en las zonas más exclusivas.

Mundial 2026: ¿qué visa necesitas para ingresar a Estados Unidos, México y Canadá?

La FIFA aclaró que la compra de boletos no garantiza el ingreso a los países anfitriones. Por eso, se recomienda que las personas aficionadas consulten las normativas migratorias vigentes de Estados Unidos, México y Canadá, y se aseguren de contar con la documentación adecuada para su ingreso.

Visas requeridas por país: