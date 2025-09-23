HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

El FVS, el nuevo sistema que reemplazará al VAR y será implementado por la FIFA en el Mundial Sub 20 de Chile

El nuevo sistema Football Video Support (FVS) se presentará en el Mundial Sub-20 de Chile 2025 y reemplazará al VAR. Esta herramienta, más económica, será puesta a prueba durante el torneo juvenil.

El FVS se implementará durante el Mundial Sub 20 de Chile y reemplazará en el videoarbitraje al VAR.
El FVS se implementará durante el Mundial Sub 20 de Chile y reemplazará en el videoarbitraje al VAR. | Foto: ChatGPT

El Mundial Sub-20 de Chile 2025 será escenario de un cambio trascendental en el arbitraje. La FIFA ha decidido reemplazar el tradicional VAR por el sistema Football Video Support (FVS), una herramienta más económica y flexible que será puesta a prueba oficialmente en este torneo juvenil. El FVS ya se ha ensayado previamente en el Mundial femenino Sub-20 de Colombia y en el Sub-17 de República Dominicana.

A diferencia del VAR, el FVS no requiere un equipo de árbitros en cabina, y su aplicación depende de los entrenadores, quienes podrán solicitar hasta dos revisiones por partido inmediatamente después de una jugada polémica. Si la revisión es favorable, el equipo conservará la posibilidad de solicitar otra.

PUEDES VER: Balón de Oro 2025: conoce al único peruano que ha sido nominado en toda la historia del prestigioso premio

lr.pe

¿En qué casos los entrenadores de fútbol pueden solicitar revisiones del FVS?

Las revisiones estarán limitadas a situaciones determinantes: goles, penales, expulsiones directas y errores de identidad en las sanciones. El procedimiento será sencillo: el entrenador hace el pedido, el árbitro revisa la acción en un monitor ubicado en el campo y luego decide si modifica o no su decisión inicial.

Con esta innovación, la FIFA busca acercar la tecnología a más competencias sin el alto costo que implica el VAR. “El FVS responde a la necesidad de sistemas más accesibles y está diseñado para contextos distintos al VAR”, explicó Pierluigi Collina, presidente de la Comisión de Árbitros del organismo internacional.

PUEDES VER: Felipe Chávez recibe elogios del DT de Bayern Munich y es bautizado con peculiar apodo

lr.pe

¿Cuándo se jugará el Mundial Sub 20 de Chile?

El Mundial Sub-20 de la FIFA en Chile se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre de 2025. El partido inaugural será entre la selección de Japón y la selección de Egipto, por el grupo A, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago, a las 3.00 p. m., hora peruana. Ese mismo día también se disputarán los encuentros entre Chile y Nueva Zelanda, y entre Paraguay y Panamá, ambos a las 6.00 p. m. Asimismo, Corea del Sur se enfrentará a Ucrania a las 3.00 p. m.

