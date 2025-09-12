HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Bolivia no se 'duerme' y confirma amistosos de alto nivel ante selecciones mundialistas previo al repechaje

Como parte de su preparación para el repechaje, la selección boliviana anunció a 2 nuevos rivales que ya clasificaron al Mundial. En total, la Verde jugará 4 amistosos en lo que queda del año.

De ganar el repechaje, Bolivia volvería a un Mundial luego de 32 años. Foto: FBF
De ganar el repechaje, Bolivia volvería a un Mundial luego de 32 años. Foto: FBF

Bolivia no quiere que su clasificación al repechaje sea una alegría fugaz. A seis meses de la repesca intercontinental rumbo al Mundial 2026, la Verde ya trabaja de forma exhaustiva en su preparación para llegar de la mejor forma posible a la cita. Es por ello que, a fin de poner a prueba su nivel, acaba de confirmar como rivales a dos poderosos equipos: Corea del Sur y Japón.

Las selecciones asiáticas ya tienen un lugar asegurado en el Mundial 2026 al haber clasificado de forma directa. Corea terminó líder e invicta en el grupo B de la tercera ronda de eliminatorias asiáticas con 6 victorias y 4 empates, mientras que Japón hizo lo propio en el grupo C con 7 triunfos, 2 empates y una derrota.

PUEDES VER: Marcelo Martins amaga con volver a la selección boliviana, pero DT deja lapidaria frase: 'Para mí es un exjugador'

lr.pe

¿Qué partidos amistosos jugará Bolivia previo al repechaje?

Además de los Tigres de Oriente y los Samuráis Azules, la selección boliviana se medirá contra Jordania y Rusia. Este es el cronograma de sus partidos amistosos para las fechas FIFA de octubre y noviembre.

  • Bolivia vs Jordania: jueves 10 de octubre (estadio por confirmar)
  • Rusia vs Bolivia: martes 14 de octubre (VTB Arena)
  • Corea del Sur vs Bolivia: viernes 14 de noviembre (estadio por confirmar)
  • Japón vs Bolivia: martes 18 de noviembre (Estadio Nacional de Tokio).

Además de la exigencia deportiva, estos amistosos pueden servirle a Bolivia para mejorar su ubicación en el ranking FIFA. Si el equipo altiplánicos escala puestos, podría avanzar de forma directa a la final del repechaje y tener que jugar un solo partido en lugar de los dos que debería disputar si cae en las semifinales del mini torneo.

¿Cómo se jugará el repechaje al Mundial con la selección boliviana?

Además de Bolivia, otras cinco selecciones de diferentes confederaciones de la FIFA (excepto UEFA) jugarán este repechaje intercontinental. Las dos mejores ubicadas en el ranking esperarán en la final a las vencedoras de las llaves de semifinales para los dos únicos cupos al Mundial disponibles por esta vía.

  • Conmebol (Sudamérica) : Bolivia
  • OFC (Oceanía): Nueva Caledonia
  • AFC (Asia): ganador de la serie en la quina ronda eliminatoria (por definir)
  • CAF (África): ganador de la final en la segunda ronda eliminatoria (por definir)
  • Concacaf (Centroamérica): dos mejores segundos de grupo en la tercera ronda eliminatoria (por definir).

PUEDES VER: Conmebol le quita la sede a Bolivia: final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en Paraguay

lr.pe

¿Cuándo jugará Bolivia por el repechaje al Mundial 2026?

El repechaje mundialista está previsto para disputarse en la fecha FIFA de marzo del 2026, entre el lunes 23 y martes 31 de dicho mes. Las sedes serán las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara.

Notas relacionadas
Guillermo Viscarra sobre partido con la U. de Chile por Sudamericana: "Tenemos que ir paso a paso"

Guillermo Viscarra sobre partido con la U. de Chile por Sudamericana: "Tenemos que ir paso a paso"

LEER MÁS
Marcelo Martins amaga con volver a la selección boliviana, pero DT deja lapidaria frase: "Para mí es un exjugador"

Marcelo Martins amaga con volver a la selección boliviana, pero DT deja lapidaria frase: "Para mí es un exjugador"

LEER MÁS
Así será el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026: Venezuela y Bolivia buscan el último cupo de Conmebol

Así será el repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026: Venezuela y Bolivia buscan el último cupo de Conmebol

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Luis Ramos cuestiona las comparaciones con Paolo Guerrero en la selección peruana: "Cada jugador hace su historia"

Luis Ramos cuestiona las comparaciones con Paolo Guerrero en la selección peruana: "Cada jugador hace su historia"

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

LEER MÁS
André Carrillo revela que fracasó al invertir en curioso rubro fuera del fútbol: "Perdí un hu*** de plata"

André Carrillo revela que fracasó al invertir en curioso rubro fuera del fútbol: "Perdí un hu*** de plata"

LEER MÁS
[TV Perú en vivo] Gonzalo Bueno vs Nuno Borges HOY por la Copa Davis 2025 entre Perú y Portugal: segundo set

[TV Perú en vivo] Gonzalo Bueno vs Nuno Borges HOY por la Copa Davis 2025 entre Perú y Portugal: segundo set

LEER MÁS
FPF presentó al nuevo DT de la selección peruana femenina para las eliminatorias al Mundial de Brasil

FPF presentó al nuevo DT de la selección peruana femenina para las eliminatorias al Mundial de Brasil

LEER MÁS
Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

LEER MÁS
Universitario contra Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV del clásico por la Liga Femenina 2025

Universitario contra Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV del clásico por la Liga Femenina 2025

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Deportes

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: "Hay otras posibilidades"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota