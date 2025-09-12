Bolivia no quiere que su clasificación al repechaje sea una alegría fugaz. A seis meses de la repesca intercontinental rumbo al Mundial 2026, la Verde ya trabaja de forma exhaustiva en su preparación para llegar de la mejor forma posible a la cita. Es por ello que, a fin de poner a prueba su nivel, acaba de confirmar como rivales a dos poderosos equipos: Corea del Sur y Japón.

Las selecciones asiáticas ya tienen un lugar asegurado en el Mundial 2026 al haber clasificado de forma directa. Corea terminó líder e invicta en el grupo B de la tercera ronda de eliminatorias asiáticas con 6 victorias y 4 empates, mientras que Japón hizo lo propio en el grupo C con 7 triunfos, 2 empates y una derrota.

¿Qué partidos amistosos jugará Bolivia previo al repechaje?

Además de los Tigres de Oriente y los Samuráis Azules, la selección boliviana se medirá contra Jordania y Rusia. Este es el cronograma de sus partidos amistosos para las fechas FIFA de octubre y noviembre.

Bolivia vs Jordania: jueves 10 de octubre (estadio por confirmar)

Rusia vs Bolivia: martes 14 de octubre (VTB Arena)

Corea del Sur vs Bolivia: viernes 14 de noviembre (estadio por confirmar)

Japón vs Bolivia: martes 18 de noviembre (Estadio Nacional de Tokio).

Además de la exigencia deportiva, estos amistosos pueden servirle a Bolivia para mejorar su ubicación en el ranking FIFA. Si el equipo altiplánicos escala puestos, podría avanzar de forma directa a la final del repechaje y tener que jugar un solo partido en lugar de los dos que debería disputar si cae en las semifinales del mini torneo.

¿Cómo se jugará el repechaje al Mundial con la selección boliviana?

Además de Bolivia, otras cinco selecciones de diferentes confederaciones de la FIFA (excepto UEFA) jugarán este repechaje intercontinental. Las dos mejores ubicadas en el ranking esperarán en la final a las vencedoras de las llaves de semifinales para los dos únicos cupos al Mundial disponibles por esta vía.

Conmebol (Sudamérica) : Bolivia

OFC (Oceanía): Nueva Caledonia

AFC (Asia): ganador de la serie en la quina ronda eliminatoria (por definir)

CAF (África): ganador de la final en la segunda ronda eliminatoria (por definir)

Concacaf (Centroamérica): dos mejores segundos de grupo en la tercera ronda eliminatoria (por definir).

¿Cuándo jugará Bolivia por el repechaje al Mundial 2026?

El repechaje mundialista está previsto para disputarse en la fecha FIFA de marzo del 2026, entre el lunes 23 y martes 31 de dicho mes. Las sedes serán las ciudades mexicanas de Monterrey y Guadalajara.