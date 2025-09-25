HOYSuscripcion LR Focus

El 'Monstruo' intentó sobornar a Policía de Paraguay con 1 millón de dólares
U de Chile vs Alianza Lima: ¿qué opina la prensa chilena?
Deportes

Revelan 5 nombres encontrados en lista de Manuel Barreto y tensa charla de Jean Ferrari con jugadores de Perú: "Ahora se harán las cosas bien"

Reimond Manco contó detalles hasta ahora desconocidos sobre algunos hechos que ocurrieron en la Videna y que tienen como protagonistas a Jean Ferrari y Manuel Barreto.

Manuel Barreto es el actual DT interino de la selección peruana. Foto: composición LR/captura de 'A la cama con Rei'/FPF
Desde la salida de Óscar Ibáñez de la selección peruana, se han ido conociendo algunos hechos cargados de tensión ocurridos en el interior de la Videna. El exjugador Reimond Manco detalló en la última edición del programa streaming 'A la Cama con el Rei' los nombres de algunos jugadores encontrados en la lista de Manuel Barreto. Como se recuerda, el ahora exentrenador de la Bicolor reveló que un día cuando se acercó a la oficina de la Unidad Técnica de la FPF para comunicarles que se iba a quedar con Piero Cari para la última fecha doble de las Eliminatorias 2026 encontró una lista de convocados para el equipo mayor, la cual había sido elaborada por Manuel Barreto. Sin embargo, no detalló más sobre la nómina.

Este impase sucedió previo al partido contra Uruguay por la penúltima jornada de las clasificatorias. Tras ello, Manco dio a conocer el nombre de 5 futbolistas encontrados en esa lista.

lr.pe

Reimond Manco habló sobre la lista de jugadores encontrados en lista de Manuel Barreto

Se trata de Hugo Ancajima, Marco Saravia, Josué Estrada, Luis Advíncula y Renato Tapia, quienes iban a formar parte de una futura convocatoria a la selección mayor.

Cabe precisar que Óscar Ibáñez no pudo hablar con Manuel Barreto sobre este descubrimiento, pues el exdirector deportivo de Universitario se encontraba de viaje en ese momento acompañando a una selección juvenil.

lr.pe

Reimond Manco reveló incómoda charla entre Jean Ferrari y jugadores peruanos

El popular 'Rei' también narró sobre un desencuentro de Jean Ferrari con algunos jugadores de la selección peruana en la primera conversación que tuvieron tras su llegada. "En su primera charla, Ferrari dijo: ‘Ahora sí se van a hacer las cosas bien’. Después les dijo a los jugadores que todos debían demostrar en la cancha, de lo contrario no volverían a ser convocados".

Según Manco, estas palabras no fueron bien recibidas por algunos referentes y jugadores ligados a Alianza Lima, quienes finalmente optaron por tomar cierta distancia.

