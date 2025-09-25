Hay mucho en qué pensar dentro de la Videna. Evidentemente, la primera preocupación es encontrar al nuevo entrenador de la selección peruana. En principio, Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, ya viajó al extranjero para entrevistar a algunos candidatos. Más allá de la nueva persona que asumirá el banquillo, otro de los dolores de cabeza es encontrar el próximo delantero de la Blanquirroja. La inminente salida de Paolo Guerrero obliga a pensar en su reemplazo, aunque las opciones realmente son escasas. Al respecto, el futbolista Raziel García señaló quién debió asumir el '9' de la Bicolor.

El actual jugador de la Universidad San Martín de Porres compartió su visión sobre el '9' de la selección peruana. Según su opinión, Iván Bulos debió asumir la responsabilidad de comandar la ofensiva de Perú de cara al próximo Mundial. Sin embargo, lamentó que las lesiones hayan truncado su carrera.

Raziel García explicó por qué Iván Bulos debió ser el próximo '9' de la selección peruana

En conversación con el programa 'Al Volante', García postuló a Bulos porque consideraba que tenía todas las características para ser un destacado delantero. Posteriormente, el encargado de asumir tenía que ser Juan Pablo Goicochea, actualmente en Platense de Argentina.

“El siguiente ‘9′ después de Paolo era Iván Bulos. Yo lo tuve en la sub 20 y era tremendo delantero, pero se retiró por lesión. Yo creo que él era el ‘9′ de esta generación y luego venía (Juan Pablo) Goicochea, que lo veo con muy buenas características, muy buen nivel. Pero no hay más”, declaró.

En la misma charla, Raziel sorprendió al proponer a André Carrillo, actual volante de Corinthians, como '9' de Perú. "Yo creo que van a tener que improvisar. No vería mal a Carrillo de ‘9′, creo que lo podrían acomodar ahí”, añadió.

Raziel García y la vez que la rompió con la selección peruana

En la Copa América 2021, la selección peruana venía perdiendo ante Brasil. Como una de sus soluciones, Ricardo Gareca hizo ingresar a Raziel García en el segundo tiempo. El jugador de Cienciano en aquel entonces tuvo una actuación destacada y hasta estuvo cerca de marcar el empate para el Equipo de Todos. Posteriormente, no volvió a tener minutos con la camiseta de Perú.