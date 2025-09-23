HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

¿Cuál será el rival de Alianza Lima o U. de Chile en semifinales de la Copa Sudamericana 2025?

La Copa Sudamericana 2025 ya conoce a su primer clasificado a semifinales. Alianza Lima y la U. de Chile también tienen la ilusión de poner su nombre en esta instancia.

Alianza Lima y la U. de Chile se enfrentarán este jueves 25 de setiembre por el pase a semifinales de la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/Conmebol/AFP
Alianza Lima y la U. de Chile se enfrentarán este jueves 25 de setiembre por el pase a semifinales de la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/Conmebol/AFP

Empezaron a definirse los clasificados a semifinales de la Copa Sudamericana 2025, mientras que Alianza Lima y la Universidad de Chile cuentan las horas para disputar la revancha de los cuartos de final en la ciudad de Coquimbo. A poco del decisivo cotejo, ambos equipos ya conocen cuál será su rival en caso avancen a la siguiente instancia de la competición.

Luego de un emotivo partido, el poderoso Fluminense de Kevin Serna y Juan Pablo Freytes no pudo imponerse ante Lanús de Argentina y fue eliminado. Por su parte, los dirigidos por Mauricio Pellegrino celebraron en el Maracaná y sueñan con volver a ganar el trofeo por segunda ocasión.

PUEDES VER: Gremio filtra emocionante arenga de Mano Menezes que hizo llorar a Erick Noriega tras cometer 2 penales: 'Todo lo que hiciste allí...'

lr.pe

¿Quién será el rival de Alianza Lima o U. de Chile en semifinales de la Copa Sudamericana?

El equipo argentino, campeón en la edición 2013, es uno de los firmes candidatos para llevarse la Copa Sudamericana. Su rival en semifinales será el vencedor de la serie entre Alianza Lima y la Universidad de Chile, la cual se encuentra igualada 0-0.

Programación de la fase final de la Copa Sudamericana 2025. Foto: Conmebol

Programación de la fase final de la Copa Sudamericana 2025. Foto: Conmebol

Clasificados a semifinales de Copa Sudamericana 2025

Hasta el momento, solo Lanús aseguró su presencia en las semifinales de la Conmebol Sudamericana. Este miércoles 24 de setiembre se sumaron 2 nombres más.

  • Lanús.

PUEDES VER: DT de U de Chile lanza advertencia a Alianza Lima previo a la Copa Sudamericana: 'Tendremos la contundencia para pasar la llave'

lr.pe

Programación cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Conoce el día, hora y los canales de TV para ver los partidos de vuelta de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Martes 23 de septiembre

  • Fluminense 1-1 (1-2) Lanús | Finalizado

Miércoles 24 de septiembre

  • Atlético Mineiro vs Bolívar | 5.00 p. m. (hora peruana) | Arena MRV
  • Once Caldas vs Independiente del Valle | 7.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Palogrande.

Jueves 25 de septiembre

  • U. de Chile vs Alianza Lima | 7.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso.

Canal de TV para ver el Alianza Lima - U. de Chile

A diferencia del primer partido, esta vez la transmisión del Alianza Lima vs U. de Chile estará a cargo de la señal de DSports (canales 610 y 1610 HD de tu operador de TV por cable y/o satélite).

