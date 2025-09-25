Martín Liberman analizó el panorama de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025 y no dudó en afirmar que Lanús saldría beneficiado si enfrenta a U. de Chile en lugar de Alianza Lima. Según el periodista argentino, hay un factor clave que podría inclinar la balanza a favor del equipo granate en caso de cruzarse con el conjunto chileno.

El elenco dirigido por Mauricio Pellegrino ya aseguró su lugar entre los cuatro mejores tras eliminar a Fluminense, y ahora espera al ganador de la llave que se definirá en Coquimbo. En la ida, igualaron sin goles en Lima, por lo que el emparejamiento sigue completamente abierto.

¿Qué dijo Martín Liberman sobre el partido entre Alianza Lima y U. de Chile?

En su canal de YouTube, Martín Liberman opinó sobre el partido que definirá al próximo rival de Lanús. A su juicio, el escenario más favorable para el equipo granate sería medirse ante la U. de Chile.

“Empataron en la ida, digo: tiene una pequeña ventaja la U ante Alianza Lima, pero la U tiene castigo de público y sin gente como local no sé si es ventaja”, comentó el periodista argentino.

Liberman cree que la ausencia de hinchas en el estadio juega a favor de Lanús. “Le conviene jugar contra la U porque vas a jugar contra un equipo que no tendrá hinchas”, agregó, destacando que los argentinos definirán la serie como locales.

¿Qué sanción enfrenta la U. de Chile en la Copa Sudamericana 2025?

La U. de Chile debe cumplir con una sanción de 14 partidos impuesta por la Conmebol, que le impide jugar con público, tanto de local como de visitante. La medida se relaciona con los incidentes anteriores protagonizados por su hinchada durante el partido de vuelta contra Independiente en Avellaneda.

De seguir avanzando, el combinado azul continuará jugando a puertas cerradas todos sus partidos en torneos Conmebol , lo que claramente marca una diferencia respecto al habitual ambiente que suele acompañar al cuadro universitario. Para Martín Liberman, este detalle convierte a la U en un rival más manejable para Lanús, que podrá preparar la serie con ventaja anímica y táctica.

Lanús clasifica a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025

Lanús superó una exigente llave frente a Fluminense y se metió entre los cuatro mejores del torneo continental. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se impuso en el Maracaná y ahora aguarda al ganador del duelo entre U. de Chile y Alianza Lima.

Aunque el cotejo en Brasil terminó 1-1, la victoria obtenida por Lanús en el partido de ida resultó decisiva, asegurando así su pase a las semifinales con un marcador global de 2-1 a favor del conjunto granate.