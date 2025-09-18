HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Alianza empató con U. de Chile en Matute
Alianza empató con U. de Chile en Matute     Alianza empató con U. de Chile en Matute     Alianza empató con U. de Chile en Matute     
Fútbol Peruano

Néstor Gorosito no se guarda nada y responde fuerte tras ser sancionado por 6 fechas en la Liga 1: "Es una verguenza"

Luego de la paridad sin goles entre Alianza Lima y la U. de Chile, Néstor Gorosito aprovechó para referirse al castigo que le impusieron en la Liga 1 tras el clásico.

Néstor Gorosito fue sancionado por 6 fechas en la Liga 1. Foto: captura de YouTube
Néstor Gorosito fue sancionado por 6 fechas en la Liga 1. Foto: captura de YouTube

Alianza Lima no hizo su trabajo en Matute y empató 0-0 ante la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El resultado obliga a los blanquiazules a jugarse la vida en el partido de vuelta en Coquimbo para acceder a las semifinales del certamen continental. Una vez acabado el compromiso, Néstor Gorosito expuso su postura sobre el rendimiento de su equipo ante el Bulla. Además, aprovechó para referirse a su sanción de 6 fechas en la Liga 1.

Como se conoce, el técnico argentino fue castigado por la Comisión Disciplinaria de la FPF tras los incidentes ocurridos en el clásico ante Universitario. Sobre ello, Gorosito señaló que le parece raro que siempre se busque perjudicar a Alianza Lima.

PUEDES VER: Jugador de la U. de Chile y su tajante análisis de Alianza Lima tras empatar: Hasta la expulsión, fue de ida y vuelta

lr.pe

Néstor Gorosito molesto por sanción de 6 fechas en la Liga 1

"Es una vergüenza que nos debiliten así. En los últimos 5 partidos de los clásicos, Alianza tuvo expulsados. Casi todo es contra Alianza. Me resulta muy extraño", declaró Gorosito en conferencia de prensa.

Además, cuando fue consultado sobre su permanencia en La Victoria, aseguró que todo está encaminado para continuar. "Estamos de acuerdo con la renovación y sólo falta firmar los papeles", añadió.

PUEDES VER: Charles Aránguiz satisfecho pese a empate 0-0 de U. de Chile ante Alianza Lima: Partido muy positivo para nosotros

lr.pe

¿Por qué Néstor Gorosito fue sancionado por la CD-FPF?

De acuerdo a la resolución, Néstor Gorosito vulneró el numeral uno del artículo 42 y también infringió el artículo 55 del Reglamento Único de Justicia de la FPF. Según explica el escrito, el DT de 61 años "realizó gestos buscando ofender a la hinchada local e incitar a la violencia".

Notas relacionadas
Alianza Lima no pudo con la U. de Chile: empataron sin goles en Matute por la ida de la Copa Sudamericana

Alianza Lima no pudo con la U. de Chile: empataron sin goles en Matute por la ida de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Lo sufrió todo Matute: así justificó el árbitro el gol anulado a Alianza Lima por mano de Kevin Quevedo

Lo sufrió todo Matute: así justificó el árbitro el gol anulado a Alianza Lima por mano de Kevin Quevedo

LEER MÁS
Alianza Lima se queda con 10: Carlos Zambrano vio la roja tras fuerte codazo a jugador de la U. de Chile

Alianza Lima se queda con 10: Carlos Zambrano vio la roja tras fuerte codazo a jugador de la U. de Chile

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Juan Pablo II: fecha, hora y canal confirmado del partido por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Universitario 'contraataca' a Alianza Lima y formalizó reclamo a CD-FPF por gestos de Sergio Peña: "Acto obsceno"

Universitario 'contraataca' a Alianza Lima y formalizó reclamo a CD-FPF por gestos de Sergio Peña: "Acto obsceno"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Adiós al protector solar químico? Estudio científico descubre un sustituto elaborado a partir del polen de flores

Barcelona vs Newcastle United HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Retiro AFP: Congreso aprueba liberar los ahorros, pero está atado a un maquillaje en la reforma de pensiones

Fútbol Peruano

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: Cusco FC es el nuevo líder en la fecha 9 del Torneo Clausura

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Franco Velazco no asegura la continuidad de Jorge Fossati al mando de Universitario: Hay que esperar los resultados

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota