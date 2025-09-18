Alianza Lima no hizo su trabajo en Matute y empató 0-0 ante la U. de Chile por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El resultado obliga a los blanquiazules a jugarse la vida en el partido de vuelta en Coquimbo para acceder a las semifinales del certamen continental. Una vez acabado el compromiso, Néstor Gorosito expuso su postura sobre el rendimiento de su equipo ante el Bulla. Además, aprovechó para referirse a su sanción de 6 fechas en la Liga 1.

Como se conoce, el técnico argentino fue castigado por la Comisión Disciplinaria de la FPF tras los incidentes ocurridos en el clásico ante Universitario. Sobre ello, Gorosito señaló que le parece raro que siempre se busque perjudicar a Alianza Lima.

Néstor Gorosito molesto por sanción de 6 fechas en la Liga 1

"Es una vergüenza que nos debiliten así. En los últimos 5 partidos de los clásicos, Alianza tuvo expulsados. Casi todo es contra Alianza. Me resulta muy extraño", declaró Gorosito en conferencia de prensa.

Además, cuando fue consultado sobre su permanencia en La Victoria, aseguró que todo está encaminado para continuar. "Estamos de acuerdo con la renovación y sólo falta firmar los papeles", añadió.

¿Por qué Néstor Gorosito fue sancionado por la CD-FPF?

De acuerdo a la resolución, Néstor Gorosito vulneró el numeral uno del artículo 42 y también infringió el artículo 55 del Reglamento Único de Justicia de la FPF. Según explica el escrito, el DT de 61 años "realizó gestos buscando ofender a la hinchada local e incitar a la violencia".