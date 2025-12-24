HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo     
Deportes

Cenaida Uribe arremete contra el árbitro tras la polémica de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: "No aplicó el reglamento"

La exvoleibolista habló sobre la polémica en el partido entre Alianza Lima y Universitario por la Liga Peruana de Vóley.

Cenaida Uribe se manifestó tras polémica de Alianza Lima en la la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima
Cenaida Uribe se manifestó tras polémica de Alianza Lima en la la Liga Peruana de Vóley. Foto: Alianza Lima

Luego de lo ocurrido la fecha pasada en la Liga Peruana de Vóley, quedó en incógnita lo que pasaría en cuanto al resultado del partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Hasta el momento, no hay ninguna comunicación oficial de la FPV respondiendo al reclamo de la 'U', pero la actual jefa de equipo de vóley de las 'blanquiazules' indicó que no tendrían porqué darle la victoria a las 'cremas'.

Cenaida Uribe habló en Radio Ovación y manifestó que el único responsable de no haber hecho cumplir el reglamento al instante, fue el árbitro. "En este caso puntual quien se equivocó fue el árbitro, ya que no aplicó el reglamente y permitió que el primer set se complete en esas condiciones", indicó la jefa de equipo de Alianza Lima.

PUEDES VER: Luis Ramos y su promesa al ser anunciado como el flamante fichaje de Alianza Lima: "Estoy aquí para darles el título 2026"

lr.pe

Cenaida Uribe se manifestó tras polémica en el clásico de vóley

La exvoleibolista explicó que el árbitro debió haber sancionado a Alianza Lima en el mismo momento, dándoles el punto y el saque a favor de las 'cremas'. "Amparándose en el reglamento de la FIVB, ante una sustitución ilegal, el árbitro debió sancionar a Alianza Lima con punto y saque a favor de Universitario, y posteriormente ordenar la corrección de la sustitución", mencionó la jefa de equipo.

Por lo tanto, la medallista olímpica dejó en claro que no deberían sancionar a la institución 'blanquiazul', ya que se intentó enmendar el error al instante. "Alianza Lima no debe ser sancionado con la pérdida del partido. Antes de que se reanude el juego, nuestro entrenador intentó corregir el error, y eso debe ser considerado. La falta en la aplicación del reglamento fue el árbitro", indicó Cenaida Uribe.

PUEDES VER: Alianza Lima en el mercado de fichajes: altas y bajas del club blanquiazul para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

lr.pe

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley?

Las 'íntimas' tendrán que enfrentar a la Universidad San Martín el próximo sábado 27 de diciembre a las 7:00 p. m. Este encuentro es válido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima se encuentra en el primer lugar de la tabla con 27 puntos, mientras que las 'santas' están en la segunda ubicación con 24 unidades. De ganar la San Martín igualaría a las 'blanquiazules'.

Notas relacionadas
Alianza Lima recibiría nueva sanción en la Liga Peruana de Vóley 2025 por mandar a declarar a su DT Facundo Morando

Alianza Lima recibiría nueva sanción en la Liga Peruana de Vóley 2025 por mandar a declarar a su DT Facundo Morando

LEER MÁS
DT de Alianza Lima se refirió al reclamo de Universitario y dejó ‘picante’ mensaje: “Capaz que ellos quieran ganar de esa manera”

DT de Alianza Lima se refirió al reclamo de Universitario y dejó ‘picante’ mensaje: “Capaz que ellos quieran ganar de esa manera”

LEER MÁS
¿Alianza Lima podría perder puntos por infracción? Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley si el reclamo de Universitario prospera

¿Alianza Lima podría perder puntos por infracción? Así quedaría la tabla de la Liga Peruana de Vóley si el reclamo de Universitario prospera

LEER MÁS
Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

LEER MÁS
Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

LEER MÁS
Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Christian Cueva ve gran proyección en futbolista que fue titular en el triunfo 2-0 de la selección peruana contra Bolivia: "Mucho talento"

Christian Cueva ve gran proyección en futbolista que fue titular en el triunfo 2-0 de la selección peruana contra Bolivia: "Mucho talento"

LEER MÁS
Prensa ecuatoriana revela cuál es el "gran pecado" de Javier Rabanal, nuevo DT de Universitario: "Eso a veces cae mal"

Prensa ecuatoriana revela cuál es el "gran pecado" de Javier Rabanal, nuevo DT de Universitario: "Eso a veces cae mal"

LEER MÁS
Franco Velazco responde fuerte a Jorge Fossati por revelar presunto incumplimiento de pago de Universitario: "Se expone ante los hinchas"

Franco Velazco responde fuerte a Jorge Fossati por revelar presunto incumplimiento de pago de Universitario: "Se expone ante los hinchas"

LEER MÁS
PSG sorprende con insólita propuesta a Luis Enrique: el campeón de la Champions League planea ofrecerle el primer contrato vitalicio

PSG sorprende con insólita propuesta a Luis Enrique: el campeón de la Champions League planea ofrecerle el primer contrato vitalicio

LEER MÁS
Alianza Lima en el mercado de fichajes: altas y bajas del club blanquiazul para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

Alianza Lima en el mercado de fichajes: altas y bajas del club blanquiazul para la Liga 1 y Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Federico Girotti a un paso de Alianza Lima: el delantero argentino llegó a un acuerdo con los blanquiazules

Federico Girotti a un paso de Alianza Lima: el delantero argentino llegó a un acuerdo con los blanquiazules

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Iquitos: capturan a dos integrantes de la banda Los Caramelos de Masusa vinculada al tráfico ilícito de drogas

¿El 24 de diciembre es feriado o día no laborable en Perú? Esto es lo que establece la norma vigente

Horarios del Metropolitano, Corredores y Metro de Lima por Navidad: así funcionarán este 24 y 25 de diciembre

Deportes

Federico Guirotti a un paso de Alianza Lima: el delantero argentino llegó a un acuerdo con los blanquiazules

Caín Fara y su emotivo mensaje al ser presentado como el flamante fichaje de Universitario: "Soy consciente de lo gigante que es"

Luis Ramos y su promesa al ser anunciado como el flamante fichaje de Alianza Lima: "Estoy aquí para darles el título 2026"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ONPE decide no usar voto digital en elecciones generales 2026 tras informe del JNE

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025