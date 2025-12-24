Cenaida Uribe arremete contra el árbitro tras la polémica de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley: "No aplicó el reglamento"

Luego de lo ocurrido la fecha pasada en la Liga Peruana de Vóley, quedó en incógnita lo que pasaría en cuanto al resultado del partido entre Alianza Lima y Universitario de Deportes. Hasta el momento, no hay ninguna comunicación oficial de la FPV respondiendo al reclamo de la 'U', pero la actual jefa de equipo de vóley de las 'blanquiazules' indicó que no tendrían porqué darle la victoria a las 'cremas'.

Cenaida Uribe habló en Radio Ovación y manifestó que el único responsable de no haber hecho cumplir el reglamento al instante, fue el árbitro. "En este caso puntual quien se equivocó fue el árbitro, ya que no aplicó el reglamente y permitió que el primer set se complete en esas condiciones", indicó la jefa de equipo de Alianza Lima.

Cenaida Uribe se manifestó tras polémica en el clásico de vóley

La exvoleibolista explicó que el árbitro debió haber sancionado a Alianza Lima en el mismo momento, dándoles el punto y el saque a favor de las 'cremas'. "Amparándose en el reglamento de la FIVB, ante una sustitución ilegal, el árbitro debió sancionar a Alianza Lima con punto y saque a favor de Universitario, y posteriormente ordenar la corrección de la sustitución", mencionó la jefa de equipo.

Por lo tanto, la medallista olímpica dejó en claro que no deberían sancionar a la institución 'blanquiazul', ya que se intentó enmendar el error al instante. "Alianza Lima no debe ser sancionado con la pérdida del partido. Antes de que se reanude el juego, nuestro entrenador intentó corregir el error, y eso debe ser considerado. La falta en la aplicación del reglamento fue el árbitro", indicó Cenaida Uribe.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley?

Las 'íntimas' tendrán que enfrentar a la Universidad San Martín el próximo sábado 27 de diciembre a las 7:00 p. m. Este encuentro es válido por la fecha 10 de la Liga Peruana de Vóley. Alianza Lima se encuentra en el primer lugar de la tabla con 27 puntos, mientras que las 'santas' están en la segunda ubicación con 24 unidades. De ganar la San Martín igualaría a las 'blanquiazules'.