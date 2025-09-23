Paulo Autuori desatado contra Agustín Lozano tras empate 0-0 de Sporting Cristal ante Juan Pablo II: "No me traten de idiota"
"Lo que pasó acá es una vergüenza" fueron las duras palabras del brasileño, que no dudo en destacar que durante su trayectoria en el fútbol profesional nunca había visto que un presidente de una Federación sea dueño de un club.
El pasado domingo 21, Sporting Cristal dejó escapar la oportunidad de escalar en la tabla del Torneo Clausura de la Liga 1 tras empatar con Juan Pablo II por la fecha 10. El partido estuvo marcado por la expulsión de Yoshimar Yotún en el minuto 24, luego de que el VAR confirmara una dura falta en la que pisó a un rival durante una disputa por el balón.
Tras el encuentro, en conferencia de prensa, Paulo Autuori se mostró molesto por lo sucedido, aunque lo que más llamó la atención fueron sus duras críticas hacia Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol y administrador de Juan Pablo II. El técnico brasileño subrayó que, en toda su carrera, nunca había visto que un presidente ocupe dicho rol en un club, calificando la situación como una vergüenza para el fútbol peruano.
¿Qué dijo Paulo Autuori sobre Agustín Lozano?
"Lo que pasó acá es una vergüenza (...) En el fútbol jamás he visto un dueño de un club ser presidente de la Federación (Agustín Lozano). No hay necesidad de nosotros estar acá (Chongoyape) porque cuando viajamos nos quitan los puntos. No me traten de idiota, ganar o perder es el fútbol, pero no nos traten de idiotas, tienen que saber que nosotros sabemos lo que pasa", explicó el brasileño muy molesto.
Autuori también cuestionó que equipos como Universitario y Alianza Lima enfrenten a Juan Pablo II en sedes distintas, como Trujillo o Lima, mientras que ante Sporting Cristal sí se jugó en Chongoyape.
"El fútbol es un deporte de integración, de las grandes ciudades como provincias. Ese es el rol del fútbol. Pero por taquilla, meten algunos partidos fuera. Si la gente quiere mirar a sus ídolos, de la 'U', Alianza Lima u otros equipos, quieren estar acá. Pero no, ese partido, por intereses que no son deportivos, va para otro sitio. No nos traten de idiotas, por favor, hablen lo que tengan que hablar, ustedes (la prensa) también son responsables para cambiar esto", agregó, señalando que la prensa también es responsable por este tipo de situaciones.
Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025
|Pos.
|Equipo
|Pts.
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Dif.
|1
|Universitario
|21
|9
|6
|3
|0
|15
|6
|+9
|2
|Cusco FC
|19
|8
|6
|1
|0
|11
|3
|+8
|3
|Deportivo Garcilaso
|17
|9
|4
|5
|0
|14
|8
|+6
|4
|Sporting Cristal
|16
|9
|4
|4
|1
|15
|5
|+10
|5
|Alianza Lima
|15
|9
|4
|3
|2
|14
|9
|+5
|6
|FBC Melgar
|13
|10
|3
|4
|3
|15
|12
|+3
|7
|ADT
|13
|9
|3
|3
|3
|14
|12
|+2
|8
|Cienciano
|12
|9
|3
|3
|4
|16
|16
|0
|9
|Sport Huancayo
|12
|10
|4
|0
|4
|12
|20
|-8
|10
|Los Chankas
|12
|8
|3
|2
|4
|10
|14
|-4
|11
|Atlético Grau
|11
|9
|3
|2
|4
|12
|12
|0
|12
|Comerciantes Unidos
|11
|9
|2
|4
|2
|7
|8
|-1
|13
|Alianza Atlético
|10
|8
|3
|1
|4
|9
|12
|-3
|14
|Juan Pablo II
|10
|8
|3
|1
|4
|8
|12
|-4
|15
|Alianza Universidad
|10
|9
|1
|4
|2
|3
|3
|0
|16
|Ayacucho FC
|7
|9
|2
|1
|5
|6
|10
|-4
|17
|Sport Boys
|6
|10
|1
|3
|6
|5
|13
|−8
|18
|UTC
|2
|8
|0
|2
|6
|6
|14
|−8
|19
|Deportivo Binacional
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0