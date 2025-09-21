Alexis Sánchez, delantero del Sevilla, no pudo ocultar su desazón por el reciente fracaso de Chile en las Eliminatorias 2026. El excampeón de América rompió su silencio luego de las fuertes criticar que recibió por su rendimiento en 'La Roja'. El experimentado extremo de 36 años lanzó un potente 'gancho' a Ricardo Gareca y a la actual gestión de la Federación Chilena de Fútbol.

Muchos esperaban el último baile de Alexis Sánchez en el Mundial 2026, pero no se podrá dar debido a su dura eliminación. El exfutbolista del Barcelona solía ser desequilibrante por las bandas y goleador fuera del área, aunque el 'Tigre' Gareca no sacó provechó de sus principales cualidades.

¿Qué dijo Alexis Sánchez sobre Ricardo Gareca en las Eliminatorias con Chile?

Alexis Sánchez fue contundente sobre el fracaso de Chile en las Eliminatorias. "No supieron llevar a los jugadores, creo yo. Para mí, en la experiencia que tengo con la selección, no colocaron a los futbolistas en su sitio y momento correctos", reveló el '10' del Sevilla.

Asimismo, habló sobre su incómodo nuevo rol en la cancha. "Por ejemplo, a mí me ponían de '6' y esa no era mi posición. Yo siempre he jugado de extremo izquierdo y enganchando para el medio, pero no actuaba ahí. Una sola vez me pusieron, contra Canadá, pero justo jugamos 20 minutos", comentó el delantero en una entrevista para el reconocido Diario As.

¿Ricardo Gareca será nuevo entrenador de Venezuela para las próximas Eliminatorias?

Otro de los equipos con los que ha sido vinculado Ricardo Gareca es la selección venezolana. Después de quedarse en la puerta del repechaje para el Mundial, la Vinotinto empezó a buscar algunas alternativas y el nombre del argentino gustaba en los altos mandos. No obstante, aún no existe algún acercamiento con el estratega, quien empezará a escuchar ofertas desde enero del 2026. "Y lo de Venezuela no tengo nada concreto. Nadie se me acercó, nadie me ha dicho que tenga un interés por contratarme", enfatizó